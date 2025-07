Dolne Miasto – to trzeba zobaczyć

Dolne Miasto to historyczna część śródmieścia Gdańska. W kwadrans można dotrzeć do serca Starego Miasta, gdzie znajduje się słynny Długi Targ, Ratusz Głównego Miasta, fontanna Neptuna i wiele innych atrakcji. To obszar o wyjątkowych walorach, który obecnie dynamicznie się zmienia i podnosi swoją atrakcyjność. Zabytkowe kamienice, wąskie, brukowane uliczki i malownicze tereny zielone harmonijnie współistnieją tam z nowymi inwestycjami mieszkaniowo-usługowymi i przestrzeniami publicznymi. Dzielnica łączy w sobie bogatą historię z nowoczesnym stylem życia. Przyciąga turystów i nowych mieszkańców atmosferą i architektonicznym pięknem. Z kolei bliskość rzeki Motławy oraz rozległe tereny zielone dają wiele możliwości spędzania czasu na łonie natury.

Esencja luksusu nad samą wodą

Esencja jest inwestycją premium, położoną nad przepływającą tuż obok Nową Motławą. Z części apartamentów będzie można się cieszyć malowniczym widokiem na wodę lub panoramę starego Gdańska. Budynek Esencji stanie się architektoniczną perełką Dolnego Miasta. Projekt nawiązuje do przedwojennej, wielkomiejskiej kamienicy z charakterystyczną, narożnikową dominantą. Uwzględniono w nim podział na historyczne parcele, a symbolicznie podkreślone bryły kamienic będą charakteryzować się szlachetnymi, różnorodnymi elewacjami. Pojawi się także charakterystyczny dla tego stylu zabudowy pionowy rytm okien, poziome gzymsy wyznaczające podział na kondygnacje oraz dachy mansardowe. Indywidualnego charakteru elewacjom nadadzą piękne balustrady, a także ornamenty wokół okien oraz w pasie gzymsów.

Część budynku z apartamentami inwestycyjnymi będzie miała odrębne wejście z przestronnym lobby i niezależną klatkę schodową. W ofercie są dostępne wykończone pod klucz apartamenty o metrażach od 25 do 57 mkw. Nabywca może wybrać jeden z dedykowanych stylów: modern lub retro, albo skorzystać z innych programów wykończenia wnętrz z oferty dewelopera. Kwartałowy charakter zabudowy stworzy wewnętrzny dziedziniec wypełniony bogatą zielenią i designerską, małą architekturą.

Jaskółcza w pięknym stylu

Z kolei znajdująca się nieopodal inwestycja Jaskółcza to budynek z charakterystycznym „przecięciem”, które będzie oddzielać część mieszkaniowo-usługową od komercyjnej, dedykowanej inwestorom indywidualnym. W części komercyjnej znajdą się apartamenty inwestycyjne – funkcjonalne 1-2 pokojowe lokale wykończone pod klucz. W aktualnej ofercie sprzedaży znajduje się kilkanaście takich lokali, które stanowią, podobnie jak w przypadku Esencji, unikatowy produkt inwestycyjny.

Do dyspozycji mieszkańców będą podziemna hala garażowa, ogrodzona, zielona strefa relaksu z bogatą roślinnością oraz infrastruktura rowerowa. Prestiż inwestycji podkreśla jej znakomita architektura nawiązująca stylem i detalami do historycznej zabudowy oraz najwyższa jakość wykończenia części wspólnych.

Wiele inwestycyjnych korzyści

• Atrakcyjna, unikatowa lokalizacja - część historycznego śródmieścia Gdańska, spacerowa odległość do Starego i Głównego Miasta, w tym wielu atrakcji turystycznych.

• Doskonałe skomunikowanie – w sąsiedztwie przystanki autobusowe, w niewielkiej odległości tramwajowe oraz stacja SKM Gdańsk Śródmieście.

• Wybitna architektura budynków – architektura nawiązująca do historycznych kamienic na Dolnym Mieście, eleganckie części wspólne

• Dedykowany produkt inwestycyjny – apartamenty inwestycyjne znajdują się w wydzielonych częściach budynków, mają osobne wejście i ciąg komunikacyjny.

• Gotowe, wykończone apartamenty – nabywca może skorzystać z oferty dedykowanych stylów wykończenia lub skorzystać z innej opcji w ramach programów oferowanych przez Euro Styl.

• Profesjonalny operator – inwestor ma możliwość skorzystania z usługi profesjonalnej spółki operatorskiej z Grupy Dom Development, zapewniając sobie bezobsługowe zarządzanie apartamentem i jego wynajmem.

• Elastyczny model współpracy i kompleksowa obsługa - klient sam decyduje czy i kiedy podpisać umowę z operatorem w elastycznym modelu współpracy.

• Możliwość odliczenia podatku VAT – nabywca może odliczyć 23% podatku VAT od zakupu nieruchomości i dotyczy to także osób nieprowadzących działalności gospodarczej (VAT-R).

Inwestuj, zarabiaj, korzystaj

Dolne Miasto to bardzo atrakcyjna dzielnica, zarówno z perspektywy osób chcących tam zamieszkać, jak również inwestorów. Oferta Euro Stylu dedykowana inwestorom indywidualnym została starannie skomponowana, w oparciu o bogate doświadczenie i kompetencje zespołu, aby zapewnić nabywcom maksimum korzyści i komfortu.

