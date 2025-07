Katarzyna Borkowska, która dołączyła do CBRE na stanowisko szefowej ds. sprzedaży i wynajmu nieruchomości mieszkaniowych komentuje, że na rynku nieruchomości pojęcie „premium” ma konkretne znaczenie: można wskazać zestaw cech, które odróżniają prawdziwe nieruchomości z segmentu luksusowego od pozostałych.

– Po pierwsze, ważna jest lokalizacja. Nieruchomości premium charakteryzuje adres w centrum miasta lub unikatowy widok na morze, góry czy jezioro. Po drugie, ważna jest architektura budynku, w tym wysoki standard wykończenia zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz obiektu. Dobrze, jeśli budynek oferuje nowoczesne rozwiązania technologiczne, w tym wspierające ekologię. Po trzecie, obiekt powinien zapewniać prywatność i bezpieczeństwo oraz dodatkowe udogodnienia, takie jak strefy wellness, basen, concierge czy miejsca do ładowania samochodów elektrycznych – mówi Borkowska.

Czy klienci z tego segmentu raczej poszukują nieruchomości w miastach czy willi pod miastem?

– Klienci dzielą się zwykle na dwie grupy, nazywamy to „city luxury” i „suburban/private luxury” – mówi Borkowska. – Pierwsi preferują miasto, czyli luksusowe kamienice i wieżowce. Są to osoby przywiązane do wielkomiejskiego życia, np. biznesmeni, menedżerowie wysokiego szczebla, prawnicy. Drudzy poszukują willi czy rezydencji pod miastem. Cenią spokój, bezpieczeństwo i przestrzeń. To zamożne rodziny z dziećmi, przedsiębiorcy. Często są to osoby, które pracują zdalnie – dodaje.

Luksusowe nieruchomości nabywane są nie tylko z uwagi na podstawową funkcję, czyli zamieszkania pod prestiżowym adresem. To także lokata kapitału.

– Nieruchomości premium są traktowane jako lokata z dwóch powodów. Po pierwsze, ich podaż jest ograniczona, są odporne na kryzysy i inflację. Po drugie, mogą być źródłem dochodu przez wynajem długo- lub krótkookresowy – mówi Borkowska. – Co prawda rynek luksusowego najmu nadal w Polsce jest dużo bardziej niszowy niż w Stanach Zjednoczonych czy w Europie Zachodniej, ale rozwija się dynamicznie, szczególnie w dużych miastach czy wakacyjnych kurortach – dodaje.