Hillwood Polska kupuje magazyny za 100 mln euro

Inwestor i deweloper kupił od Deka Immobilien parki magazynowe w Bieruniu i Tychach. Portfel Hillwooda zbliża się do 2 mln mkw.

Publikacja: 03.11.2025 15:58

Industrial Park Bieruń kupiony przez Hillwood.

Foto: mat. prasowe

Adam Roguski

Hillwood Polska kupił od Deka Immobilien Industrial Park Bieruń i Industrial Park Tychy, o łącznej powierzchni ponad 153 tys. mkw. Wartość transakcji szacowana jest na 100 mln euro (424 mln zł). W ciągu trzech kwartałów 2025 r. w nieruchomości logistyczno-przemysłowe w Polsce zainwestowano, według szacunków Savills, 873 mln euro.

Polski rynek magazynowy to już ok. 36,6 mln mkw.
Magazyny kwitną w Polsce

Hillwood buduje i kupuje magazyny

Industrial Park Bieruń liczy 56 tys. mkw. powierzchni najmu, a Industrial Park Tychy 97 tys. mkw. Dzięki zakupowi tych dwóch parków, polski portfel Hillwooda zbliży się do 2 mln mkw.

– Transakcja o takiej skali jest wyraźnym potwierdzeniem siły polskiego rynku magazynowego, który pozostaje jednym z najbardziej atrakcyjnych i dynamicznie rozwijających się segmentów nieruchomości w Europie. Jednocześnie wzmacnia naszą pozycję w regionie i potwierdza kierunek wyznaczony w strategii Hillwood w Polsce – równoległy rozwój działalności deweloperskiej oraz budowanie wartości poprzez selektywne akwizycje – skomentował Hubert Michalak, dyrektor zarządzający Hillwood Polska.

Na początku roku firma kupiła 43 tys. mkw. magazynów w Gdańsku i oddała do użytkowania 54 tys. mkw. w Głuchowie pod Poznaniem. W wakacje ruszyła budowa parku logistycznego Hillwood S8 Warsaw South o powierzchni 58 tys. mkw. w gminie Żabia Wola.

Największą transakcją na rynku biurowym w ciągu pierwszych trzech kwartałów 2025 r. był zakup przez
Polski kapitał docenił nieruchomości komercyjne

Magazyny na celowniku inwestorów

Według danych Avison Young, w ciągu trzech kwartałów br. w nieruchomości logistyczno-przemysłowe w Polsce zainwestowano 873 mln euro. Zawarto 18 transakcji, z czego 5 typu sale and leaseback (sprzedaż z jednoczesnym wynajęciem nieruchomości od nowego właściciela) – na czele ze sprzedażą przez Eko-Okna dwóch fabryk amerykańskiemu REIT-owi Realty Income za ponad 250 mln euro. Zarejestrowano jedynie trzy transakcje portfelowe – popyt i podaż poszukują złotego środka, jeśli chodzi o oczekiwania cenowe.

