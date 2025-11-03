Hillwood Polska kupił od Deka Immobilien Industrial Park Bieruń i Industrial Park Tychy, o łącznej powierzchni ponad 153 tys. mkw. Wartość transakcji szacowana jest na 100 mln euro (424 mln zł). W ciągu trzech kwartałów 2025 r. w nieruchomości logistyczno-przemysłowe w Polsce zainwestowano, według szacunków Savills, 873 mln euro.

Hillwood buduje i kupuje magazyny

Industrial Park Bieruń liczy 56 tys. mkw. powierzchni najmu, a Industrial Park Tychy 97 tys. mkw. Dzięki zakupowi tych dwóch parków, polski portfel Hillwooda zbliży się do 2 mln mkw.

– Transakcja o takiej skali jest wyraźnym potwierdzeniem siły polskiego rynku magazynowego, który pozostaje jednym z najbardziej atrakcyjnych i dynamicznie rozwijających się segmentów nieruchomości w Europie. Jednocześnie wzmacnia naszą pozycję w regionie i potwierdza kierunek wyznaczony w strategii Hillwood w Polsce – równoległy rozwój działalności deweloperskiej oraz budowanie wartości poprzez selektywne akwizycje – skomentował Hubert Michalak, dyrektor zarządzający Hillwood Polska.

Na początku roku firma kupiła 43 tys. mkw. magazynów w Gdańsku i oddała do użytkowania 54 tys. mkw. w Głuchowie pod Poznaniem. W wakacje ruszyła budowa parku logistycznego Hillwood S8 Warsaw South o powierzchni 58 tys. mkw. w gminie Żabia Wola.