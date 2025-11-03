Aktualizacja: 03.11.2025 17:08 Publikacja: 03.11.2025 15:58
Industrial Park Bieruń kupiony przez Hillwood.
Foto: mat. prasowe
Hillwood Polska kupił od Deka Immobilien Industrial Park Bieruń i Industrial Park Tychy, o łącznej powierzchni ponad 153 tys. mkw. Wartość transakcji szacowana jest na 100 mln euro (424 mln zł). W ciągu trzech kwartałów 2025 r. w nieruchomości logistyczno-przemysłowe w Polsce zainwestowano, według szacunków Savills, 873 mln euro.
Czytaj więcej
Na posiadanych i planowanych do zakupu terenach deweloperzy magazynowi mogą wybudować ok. 20 mln...
Industrial Park Bieruń liczy 56 tys. mkw. powierzchni najmu, a Industrial Park Tychy 97 tys. mkw. Dzięki zakupowi tych dwóch parków, polski portfel Hillwooda zbliży się do 2 mln mkw.
– Transakcja o takiej skali jest wyraźnym potwierdzeniem siły polskiego rynku magazynowego, który pozostaje jednym z najbardziej atrakcyjnych i dynamicznie rozwijających się segmentów nieruchomości w Europie. Jednocześnie wzmacnia naszą pozycję w regionie i potwierdza kierunek wyznaczony w strategii Hillwood w Polsce – równoległy rozwój działalności deweloperskiej oraz budowanie wartości poprzez selektywne akwizycje – skomentował Hubert Michalak, dyrektor zarządzający Hillwood Polska.
Na początku roku firma kupiła 43 tys. mkw. magazynów w Gdańsku i oddała do użytkowania 54 tys. mkw. w Głuchowie pod Poznaniem. W wakacje ruszyła budowa parku logistycznego Hillwood S8 Warsaw South o powierzchni 58 tys. mkw. w gminie Żabia Wola.
Czytaj więcej
W ciągu trzech kwartałów tego roku w nieruchomości komercyjne w Polsce ulokowano 2,6 mld euro, cz...
Według danych Avison Young, w ciągu trzech kwartałów br. w nieruchomości logistyczno-przemysłowe w Polsce zainwestowano 873 mln euro. Zawarto 18 transakcji, z czego 5 typu sale and leaseback (sprzedaż z jednoczesnym wynajęciem nieruchomości od nowego właściciela) – na czele ze sprzedażą przez Eko-Okna dwóch fabryk amerykańskiemu REIT-owi Realty Income za ponad 250 mln euro. Zarejestrowano jedynie trzy transakcje portfelowe – popyt i podaż poszukują złotego środka, jeśli chodzi o oczekiwania cenowe.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Hillwood Polska kupił od Deka Immobilien Industrial Park Bieruń i Industrial Park Tychy, o łącznej powierzchni ponad 153 tys. mkw. Wartość transakcji szacowana jest na 100 mln euro (424 mln zł). W ciągu trzech kwartałów 2025 r. w nieruchomości logistyczno-przemysłowe w Polsce zainwestowano, według szacunków Savills, 873 mln euro.
Cena ofertowa co piątego mieszkania wystawionego na sprzedaż w październiku na rynku wtórnym nie przekraczała 35...
Obecnie leki generyczne pozwalają łączyć w jednej tabletce dwie, a nawet trzy terapie. Prowadzimy przedsięwzięcia typu „tabletka w tabletce”, co jest innowacją, choć nie zawsze jest tak postrzegane – mówi Aneta Grzegorzewska, dyrektor korporacyjny i relacji zewnętrznych w Gedeon Richter Polska.
Rynek pierwotny wciąż na wysokich obrotach. Niemal co szósta firma zmienia cenniki. Czasem można liczyć na rabat...
Nie ma już metropolii, w której wzrosty cen mieszkań deweloperskich w ujęciu rocznym byłyby dwucyfrowe – wynika...
W trzecim kwartale na warszawskim rynku biurowym odnotowano więcej nowych umów najmu. Współczynnik pustostanów s...
To najszybciej rozwijający się segment kurierskiego rynku, który zmienia nie tylko handel detaliczny, ale i nasze przyzwyczajenia oraz wygląd miast.
Ekologia, inteligentne rozwiązania, a nawet AI. Nowoczesność wchodzi do mieszkań i do biur.
To program dla managerów, który łączy strategiczne spojrzenie na przyszłość zarządzania z konkretnymi narzędziami i umiejętnościami potrzebnymi do wykorzystania potencjału AI.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas