Jak wskazuje Marek Wielgo, największy wzrost liczby transakcji dotyczył rynku wtórnego, który po dwóch trudnych latach odnotował duże odbicie. – W pandemicznym 2020 r. sprzedaż używanych mieszkań spadła o 11 proc., a w 2022 r. – z powodu zaostrzenia polityki kredytowej banków – o kolejne 17 proc. Jednocześnie w tym czasie rynek pierwotny formalnie zwiększał udział w strukturze transakcji, co było efektem finalizowania przez deweloperów umów podpisanych jeszcze przed kryzysem – mówi ekspert. – Mimo tego w ostatnich czterech latach sprzedaż nowych mieszkań rosła systematycznie, niezależnie od liczby zawieranych umów deweloperskich. Rok 2024 przyniósł jednak wyraźne odwrócenie trendu – w skali kraju rynek pierwotny stracił na rzecz wtórnego.

Foto: mat.prasowe

Jak mówi Marek Wielgo, z danych GUS wynika, że przewaga rynku wtórnego była wyraźna w aż 14 województwach. – Jedynie w województwach małopolskim i podlaskim kupujący częściej decydowali się na nowe mieszkania. Co znamienne, nawet w regionach o silnych rynkach deweloperskich, takich jak mazowieckie czy dolnośląskie, klienci w 2024 r. zdecydowanie preferowali lokale z drugiej ręki – podaje. – Największą liczbę transakcji na rynku wtórnym zanotowano tradycyjnie w największych miastach – w Warszawie sprzedano 15,7 tys. używanych mieszkań, w Krakowie ok. 6 tys., a we Wrocławiu 5,9 tys.

Czym kusi klientów rynek wtórny

– Kluczowym argumentem przemawiającym za rynkiem wtórnym jest oczywiście cena. W 2024 r. kupujący wydawali średnio 536,3 tys. zł na zakup mieszkania od dewelopera, podczas gdy mieszkanie z rynku wtórnego kosztowało przeciętnie 451,5 tys. zł – podaje.

Podobne różnice widać w cenach metra kwadratowego: nowe mieszkania kosztowały średnio ok. 9,6 tys. zł za mkw., a używane – ok. 8,5 tys. zł za mkw. Mediany cen wynosiły odpowiednio 8,9 tys. i 7,5 tys. zł za metr.