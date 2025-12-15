Rzeczpospolita
Prawo
Reklama

Michał Woś i Waldemar Buda pod lupą UODO. Taktyka „chowania głowy w piasek”

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych wszczął postępowania wobec posła Michała Wosia i europosła Waldemara Budy. Politycy PiS nie odpowiedzieli na pisma w sprawie naruszenia ochrony danych.

Publikacja: 15.12.2025 11:39

Poseł PiS Michał Woś i europoseł PiS Waldemar Buda

Poseł PiS Michał Woś i europoseł PiS Waldemar Buda

Foto: PAP/Leszek Szymański/Marcin Obara

Mateusz Adamski

Chodzi o posty w mediach społecznościowych, które w trakcie kampanii wyborczej opublikowali poseł Michał Woś oraz europoseł Waldemar Buda. Miały znaleźć się w nich szczegóły sprawy eksmisyjnej z danymi osób, które nie pełnią funkcji publicznych. Tymczasem, jak podkreśla Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, takie dane są chronione przez RODO i mogą zostać upublicznione tylko, gdy istnieje do tego podstawa prawna.

Prezes UODO Mirosław Wróblewski chciał ustalić, czy politycy PiS dysponowali taką podstawą, ale obaj nie odpowiedzieli – nie odebrali (poza jednym przypadkiem) dwukrotnie wysłanych do nich i poprawnie awizowanych przesyłek kierowanych na adresy ich biur parlamentarnych. W wydanym w poniedziałek komunikacie Urząd poinformował, iż takie zachowanie "spowodowało konieczność wszczęcia przez Prezesa UODO odrębnych postępowań, które zakończyć się mogą zastosowaniem sankcji".

Czytaj więcej

Prezes PiS Jarosław Kaczyński oraz politycy partii podczas konferencji prasowej w siedzibie Prawa i
Dane osobowe
Prezes UODO: PiS szybko przestało pobierać numery PESEL darczyńców

Nieprzyjmowanie korespondencji to szerszy problem

Prezes UODO zwraca uwagę, że nieprzyjmowanie korespondencji to szerszy problem, który nie dotyczy jedynie wskazanych polityków. Jak podkreślono w komunikacie, zwłaszcza trudne do zaakceptowania są sytuacje nieodbierania korespondencji przez instytucje i podmioty, które mają swoje biura i sekretariaty czy biura podawcze. Praktyka polegająca na nieodbieraniu korespondencji utrudnia szybkie załatwienie spraw, zakończenie postępowań, co ma przełożenie m.in. na skuteczną ochronę danych osobowych.

Jednocześnie Urząd wskazuje, że nieodbieranie korespondencji co prawda spowalnia postępowania, ale nie blokuje całkowicie działań. Prezes UODO może np. nałożyć administracyjną karę pieniężną za brak współpracy z organem nadzorczym. Co więcej, bez informacji pochodzących od administratora (mogących działać na jego korzyść), organ nadzorczy może rozstrzygnąć sprawę na podstawie posiadanego materiału dowodowego. Tak więc, taktyka „chowania głowy w piasek”, nieprzyjmowania przez administratora do wiadomości informacji o prowadzonym przez Prezesa UODO postępowaniu z jego udziałem, jest działaniem, które może wiązać się z wymiernymi, negatywnymi konsekwencjami – czytamy w komunikacie. 

Reklama
Reklama

Czytaj więcej

Piotr Szymaniak: Dane osobowe też mają barwy polityczne
Opinie Prawne
Piotr Szymaniak: Dane osobowe też mają barwy polityczne

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Osoby Waldemar Buda Michał Woś Dane Osobowe Urząd Ochrony Danych Osobowych (UODO)
Prokurator krajowy oraz I zastępca prokuratora generalnego Dariusz Korneluk
Prawo karne
Prokurator krajowy o śledztwach ws. Ziobry, Romanowskiego i dywersji
Nowy wyrok TSUE ws. frankowiczów. „Powinien mieć znaczenie dla tysięcy spraw”
Konsumenci
Nowy wyrok TSUE ws. frankowiczów. „Powinien mieć znaczenie dla tysięcy spraw”
To już pewne: dziedziczenia nieruchomości z prostszymi formalnościami
Nieruchomości
To już pewne: dziedziczenia nieruchomości z prostszymi formalnościami
Zasiłek zwrotny z MOPS przysługuje w szczególnych sytuacjach. Jakie warunki trzeba spełnić?
Praca, Emerytury i renty
O tym zasiłku mało kto wie. Wypłaca go MOPS niezależnie od dochodu
Dostawcza Kia PV5 - International Van of the Year 2026. Sprawdź ratę!
Materiał Promocyjny
Dostawcza Kia PV5 - International Van of the Year 2026. Sprawdź ratę!
Advertisement
Co ze słupami na prywatnych działkach po wyroku TK? Prawnik wyjaśnia
Nieruchomości
Co ze słupami na prywatnych działkach po wyroku TK? Prawnik wyjaśnia
Lojalność, która naprawdę się opłaca. Skorzystaj z Circle K extra
Materiał Promocyjny
Lojalność, która naprawdę się opłaca. Skorzystaj z Circle K extra
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama