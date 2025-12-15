Głosy dotyczące potencjalnej zmiany premiera pojawiły się w koalicji rządzącej już po przegranych przez Rafała Trzaskowskiego wyborach prezydenckich. Wicemarszałek Senatu Michał Kamiński (rekomendowany przez PSL) i poseł PSL Marek Sawicki mówili wówczas wprost, że zapowiedziana rekonstrukcja rządu powinna objąć również jego szefa. Jak pisaliśmy w „Rzeczpospolitej”, również w Koalicji Obywatelskiej pojawiały się głosy, że w ramach kolejnej rekonstrukcji, na rok przed wyborami parlamentarnymi, mogłoby dojść do zmiany premiera, w ramach której Donalda Tuska mógłby zastąpić Radosław Sikorski.

Politolodzy oceniali, że o tym, iż Sikorski może być przygotowywany do roli następcy Tuska w fotelu premiera może świadczyć fakt, że w ramach rekonstrukcji otrzymał tekę wicepremiera w rządzie. Wcześniej stanowiska wicepremierów mieli tylko koalicjanci KO – Lewica i PSL. Czy – zdaniem Polaków – Sikorski powinien zająć miejsce Tuska?

Sondaż: Czy Sikorski byłby lepszym premierem niż Tusk?

„Czy Pana/Pani zdaniem Radosław Sikorski byłby lepszym premierem niż Donald Tusk?” – takie pytanie zadano uczestnikom sondażu IPSOS dla Radia ZET.

Odpowiedzi „zdecydowanie tak” udzieliło 6 proc. respondentów, a „raczej tak” – 19 proc.