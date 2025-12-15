Aktualizacja: 15.12.2025 09:33 Publikacja: 15.12.2025 09:24
Donald Tusk i Radosław Sikorski
Głosy dotyczące potencjalnej zmiany premiera pojawiły się w koalicji rządzącej już po przegranych przez Rafała Trzaskowskiego wyborach prezydenckich. Wicemarszałek Senatu Michał Kamiński (rekomendowany przez PSL) i poseł PSL Marek Sawicki mówili wówczas wprost, że zapowiedziana rekonstrukcja rządu powinna objąć również jego szefa. Jak pisaliśmy w „Rzeczpospolitej”, również w Koalicji Obywatelskiej pojawiały się głosy, że w ramach kolejnej rekonstrukcji, na rok przed wyborami parlamentarnymi, mogłoby dojść do zmiany premiera, w ramach której Donalda Tuska mógłby zastąpić Radosław Sikorski.
Politolodzy oceniali, że o tym, iż Sikorski może być przygotowywany do roli następcy Tuska w fotelu premiera może świadczyć fakt, że w ramach rekonstrukcji otrzymał tekę wicepremiera w rządzie. Wcześniej stanowiska wicepremierów mieli tylko koalicjanci KO – Lewica i PSL. Czy – zdaniem Polaków – Sikorski powinien zająć miejsce Tuska?
„Czy Pana/Pani zdaniem Radosław Sikorski byłby lepszym premierem niż Donald Tusk?” – takie pytanie zadano uczestnikom sondażu IPSOS dla Radia ZET.
Odpowiedzi „zdecydowanie tak” udzieliło 6 proc. respondentów, a „raczej tak” – 19 proc.
Innego zdania jest 43 proc. ankietowanych („raczej nie” – 26 proc., „zdecydowanie nie” – 17 proc.).
Odpowiedzi „Nie wiem / trudno powiedzieć / nie mam zdania” udzieliło 32 proc. uczestników badania.
Sondaż wskazuje więc, że większa grupa respondentów sprzeciwia się zmianie na Sikorskiego na stanowisku szefa rządu niż ją popiera.
W sondażu Polaków zapytano także o ocenę wicepremiera i ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego. Pozytywne zdanie o polityku ma 30 proc. ankietowanych, a 36 proc. – negatywne.
„Zdecydowanie pozytywnie” ocenia go 15 proc. badanych, „raczej pozytywnie” – 14 proc., zaś „ani pozytywnie, ani negatywnie” – 22 proc.
„Raczej negatywnie” ocenia Sikorskiego – 12 proc. respondentów, natomiast „zdecydowanie negatywnie” – 24 proc.
Odpowiedzi „nie znam go” udzieliło 12 proc. uczestników badania.
W tym badaniu Polacy wyrazili także swoją opinię o Donaldzie Tusku.
„Zdecydowanie pozytywnie” ocenia go – 14 proc. ankietowanych, „raczej pozytywnie” – 13 proc., a „ani pozytywnie, ani negatywnie” – 19 proc.
„Raczej negatywnie” ocenia Tuska 14 proc. badanych, zaś „zdecydowanie negatywnie” – 37 proc.
„Nie znam go” stwierdziło 3 proc. respondentów.
