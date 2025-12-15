Rzeczpospolita
Wydarzenia
Sondaż: Sikorski premierem zamiast Tuska? Znamy zdanie Polaków

Nowy sondaż IPSOS dla Radia ZET wskazuje, że większa grupa respondentów sprzeciwia się zmianie na Sikorskiego na stanowisku szefa rządu niż ją popiera. 30 proc. respondentów ocenia szefa MSZ pozytywnie, a 36 proc. – wynika z sondażu.

Publikacja: 15.12.2025 09:24

Donald Tusk i Radosław Sikorski

Foto: PAP/Leszek Szymański/Marcin Obara

Ada Michalak

Głosy dotyczące potencjalnej zmiany premiera pojawiły się w koalicji rządzącej już po przegranych przez Rafała Trzaskowskiego wyborach prezydenckich. Wicemarszałek Senatu Michał Kamiński (rekomendowany przez PSL) i poseł PSL Marek Sawicki mówili wówczas wprost, że zapowiedziana rekonstrukcja rządu powinna objąć również jego szefa. Jak pisaliśmy w „Rzeczpospolitej”, również w Koalicji Obywatelskiej pojawiały się głosy, że w ramach kolejnej rekonstrukcji, na rok przed wyborami parlamentarnymi, mogłoby dojść do zmiany premiera, w ramach której Donalda Tuska mógłby zastąpić Radosław Sikorski. 

Politolodzy oceniali, że o tym, iż Sikorski może być przygotowywany do roli następcy Tuska w fotelu premiera może świadczyć fakt, że w ramach rekonstrukcji otrzymał tekę wicepremiera w rządzie. Wcześniej stanowiska wicepremierów mieli tylko koalicjanci KO – Lewica i PSL. Czy – zdaniem Polaków – Sikorski powinien zająć miejsce Tuska?

Karol Nawrocki i Donald Tusk
Polityka
Spór Tusk–Nawrocki paraliżuje państwo? Polacy wydali jednoznaczny werdykt

Sondaż: Czy Sikorski byłby lepszym premierem niż Tusk?

„Czy Pana/Pani zdaniem Radosław Sikorski byłby lepszym premierem niż Donald Tusk?” – takie pytanie zadano uczestnikom sondażu IPSOS dla Radia ZET.

Odpowiedzi „zdecydowanie tak” udzieliło 6 proc. respondentów, a „raczej tak” – 19 proc.

Innego zdania jest 43 proc. ankietowanych („raczej nie” – 26 proc., „zdecydowanie nie” – 17 proc.). 

Odpowiedzi „Nie wiem / trudno powiedzieć / nie mam zdania” udzieliło 32 proc. uczestników badania. 

Sondaż wskazuje więc, że większa grupa respondentów sprzeciwia się zmianie na Sikorskiego na stanowisku szefa rządu niż ją popiera.

Premier Donald Tusk
Polityka
Co musi poprawić Donald Tusk? O to zapytano wyborców różnych partii

Jak Polacy oceniają Radosława Sikorskiego? Wyniki nowego sondażu 

W sondażu Polaków zapytano także o ocenę wicepremiera i ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego. Pozytywne zdanie o polityku ma 30 proc. ankietowanych, a 36 proc. – negatywne.

„Zdecydowanie pozytywnie” ocenia go 15 proc. badanych, „raczej pozytywnie” – 14 proc., zaś „ani pozytywnie, ani negatywnie” – 22 proc.

„Raczej negatywnie” ocenia Sikorskiego – 12 proc. respondentów, natomiast „zdecydowanie negatywnie” – 24 proc.

Odpowiedzi „nie znam go” udzieliło 12 proc. uczestników badania. 

Liderzy partii, które przekraczają próg wyborczy
Polityka
Nowy sondaż: KO na czele, sześć partii w Sejmie

Polacy ocenili Donalda Tuska. Jak premier wypada przy szefie MSZ Radosławie Sikorskim?

W tym badaniu Polacy wyrazili także swoją opinię o Donaldzie Tusku.

„Zdecydowanie pozytywnie” ocenia go – 14 proc. ankietowanych, „raczej pozytywnie” – 13 proc., a „ani pozytywnie, ani negatywnie” – 19 proc.

„Raczej negatywnie” ocenia Tuska 14 proc. badanych, zaś „zdecydowanie negatywnie” – 37 proc.

„Nie znam go” stwierdziło 3 proc. respondentów. 

e-Wydanie
