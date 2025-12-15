Rzeczpospolita
Wydarzenia
Reklama

Sondaż: Donald Tusk czy Jarosław Kaczyński? Kto bardziej kompetentny ws. bezpieczeństwa?

„Którego z tych polityków uważa Pani/Pan za bardziej kompetentnego w sprawach bezpieczeństwa?” - takie pytanie zadaliśmy uczestnikom sondażu SW Research dla rp.pl. Ankietowani mieli do wyboru obecnego premiera Donalda Tuska i prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego.

Publikacja: 15.12.2025 11:00

Donald Tusk jest częściej wskazywany jako kompetentny ws. bezpieczeństwa niż Jarosław Kaczyński

Donald Tusk jest częściej wskazywany jako kompetentny ws. bezpieczeństwa niż Jarosław Kaczyński

Foto: PAP, Leszek Szymański

Artur Bartkiewicz

Donald Tusk kwestie bezpieczeństwa wskazuje jako jedne z najważniejszych dla swojego rządu. Premier wiele razy używał sformułowania, że żyjemy w czasach „przedwojennych” i wskazywał na rolę Polski w zapewnieniu bezpieczeństwa flanki wschodniej NATO. Z kolei wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślał, że Polska ma już trzecią największą armię w NATO (liczniejsze Siły Zbrojne mają jedynie USA i Turcja).

Rząd chwali się wydatkami na obronność na poziomie 5 proc. PKB, Jarosław Kaczyński zarzuca zbyt wolną modernizację armii

Z kolei Jarosław Kaczyński, w czasach rządów Zjednoczonej Prawicy, pełnił funkcję wicepremiera a zarazem przewodniczącego Komitetu Rady Ministrów do spraw Bezpieczeństwa Narodowego i spraw Obronnych. Wraz z ówczesnym ministrem obrony Mariuszem Błaszczakiem prezes PiS przygotował Ustawę o obronie Ojczyzny, na mocy której polska armia zawodowa ma zostać powiększona do 300 tysięcy żołnierzy. Ustawa ta wprowadziła też dobrowolną zasadniczą służbę wojskową, która ma pomóc Polsce w budowie rezerw dla armii zawodowej. 

Czytaj więcej

Architektura władzy Donalda Tuska. Jak premier zbudował nowy system rządzenia państwem?
Polityka
Architektura władzy Donalda Tuska. Jak premier zbudował nowy system rządzenia państwem?

Kaczyński zarzuca dziś rządowi Tuska, że ten zbyt mało ambitnie modernizuje armię i podejmuje niewystarczające działania, by zapewnić odpowiedni potencjał polskim Siłom Zbrojnym. Z kolei rząd podkreśla, że wydatki na obronność zbliżają się do 5 proc. PKB. Za wysoki poziom wydatków na ten cel Polskę chwalą Stany Zjednoczone – sekretarz obrony Pete Hegseth wskazywał niedawno Polskę jako jednego z wiarygodnych pod tym względem sojuszników USA, obok Izraela i Korei Południowej. 

Sondaż: 37,4 proc. Polaków uważa, że Donald Tusk jest bardziej kompetentny ws. bezpieczeństwa niż Jarosław Kaczyński

Uczestników sondażu SW Research dla rp.pl spytaliśmy, czy ich zdaniem bardziej kompetentny w sprawach bezpieczeństwa jest obecny premier Donald Tusk, czy prezes PiS Jarosław Kaczyński.

Reklama
Reklama

Foto: rp.pl/Weronika Porębska

W odpowiedzi na tak zadane pytanie Kaczyńskiego, jako bardziej kompetentnego w sprawach bezpieczeństwa, wskazało 21,4 proc. badanych.

37,4 proc. respondentów wskazało jako bardziej kompetentnego Donalda Tuska. 

24 proc. ankietowanych kompetencje obu polityków w zakresie bezpieczeństwa ocenia tak samo.

17,2 proc. badanych nie ma zdania w tej sprawie. 

– Donalda Tuska za osobę posiadającą lepsze kwalifikacje w dziedzinie bezpieczeństwa od Jarosława Kaczyńskiego częściej uważają mężczyźni (40 proc.) niż kobiety (35 proc.). Takie zdanie podziela ponad czterech na dziesięciu badanych (41 proc.) w wieku od 35 do 49 lat i niemal co drugi respondent (48 proc.) z wykształceniem zasadniczym zawodowym. W większym stopniu niż pozostali Donalda Tuska jako bardziej kompetentnego postrzegają respondenci posiadający dochody przekraczające 7000 zł netto (44 proc.). Biorąc pod uwagę miejsce zamieszkania, odpowiedź taką najczęściej wskazywali badani z miast o wielkości od 100 tys. do 199 tys. mieszkańców (41 proc.) – komentuje wyniki badania Piotr Zimolzak, wiceprezes agencji badawczej SW Research.

Reklama
Reklama
Metodologia badania

Badanie zostało przeprowadzone przez agencję badawczą SW Research wśród użytkowników panelu on-line SW Panel w dniach 9-10 grudnia 2025 r. Analizą objęto grupę 800 internautów powyżej 18. roku życia. Próba została dobrana w sposób losowo-kwotowy. Struktura próby została skorygowana przy użyciu wagi analitycznej tak, by odpowiadała strukturze Polaków powyżej 18. roku życia pod względem kluczowych cech związanych z przedmiotem badania. Przy konstrukcji wagi uwzględniono zmienne społeczno-demograficzne. 

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Polityka Sondaże i badania Służby Mundurowe Wojsko Osoby Donald Tusk Jarosław Kaczyński Władysław Kosiniak-Kamysz
Nietykalna sierżant „Doris”. Drugie życie tajnej policjantki
Policja
Nietykalna sierżant „Doris”. Drugie życie tajnej policjantki
Polacy nie chcą, by o najmie krótkoterminowym decydowała wspólnota czy spółdzielnia
Społeczeństwo
Sondaż: Jak uregulować najem krótkoterminowy?
Akt założenia Związku Pruskiego z 14 marca 1440 roku, należący do zbiorów Archiwum Państwowego w Gda
Historia Polski
Robert Kostro: Co Niemcy mają jeszcze w swoich archiwach?
Donald Trump
Społeczeństwo
Sondaż: Polacy wątpią w wiarygodność USA jako sojusznika
Dostawcza Kia PV5 - International Van of the Year 2026. Sprawdź ratę!
Materiał Promocyjny
Dostawcza Kia PV5 - International Van of the Year 2026. Sprawdź ratę!
Advertisement
Pies na łańcuchu, sfotografowany podczas jednej z interwencji OTOZ Animals
Społeczeństwo
Prezes OTOZ Animals: To błąd Jarosława Kaczyńskiego, jego wyborcy przecież też lubią psy
Lojalność, która naprawdę się opłaca. Skorzystaj z Circle K extra
Materiał Promocyjny
Lojalność, która naprawdę się opłaca. Skorzystaj z Circle K extra
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama