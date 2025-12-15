Aktualizacja: 15.12.2025 11:10 Publikacja: 15.12.2025 11:00
Donald Tusk jest częściej wskazywany jako kompetentny ws. bezpieczeństwa niż Jarosław Kaczyński
Foto: PAP, Leszek Szymański
Donald Tusk kwestie bezpieczeństwa wskazuje jako jedne z najważniejszych dla swojego rządu. Premier wiele razy używał sformułowania, że żyjemy w czasach „przedwojennych” i wskazywał na rolę Polski w zapewnieniu bezpieczeństwa flanki wschodniej NATO. Z kolei wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślał, że Polska ma już trzecią największą armię w NATO (liczniejsze Siły Zbrojne mają jedynie USA i Turcja).
Z kolei Jarosław Kaczyński, w czasach rządów Zjednoczonej Prawicy, pełnił funkcję wicepremiera a zarazem przewodniczącego Komitetu Rady Ministrów do spraw Bezpieczeństwa Narodowego i spraw Obronnych. Wraz z ówczesnym ministrem obrony Mariuszem Błaszczakiem prezes PiS przygotował Ustawę o obronie Ojczyzny, na mocy której polska armia zawodowa ma zostać powiększona do 300 tysięcy żołnierzy. Ustawa ta wprowadziła też dobrowolną zasadniczą służbę wojskową, która ma pomóc Polsce w budowie rezerw dla armii zawodowej.
Czytaj więcej
Dwa lata po zaprzysiężeniu rządu Donalda Tuska widać już, że premier sprawuje władzę inaczej niż...
Kaczyński zarzuca dziś rządowi Tuska, że ten zbyt mało ambitnie modernizuje armię i podejmuje niewystarczające działania, by zapewnić odpowiedni potencjał polskim Siłom Zbrojnym. Z kolei rząd podkreśla, że wydatki na obronność zbliżają się do 5 proc. PKB. Za wysoki poziom wydatków na ten cel Polskę chwalą Stany Zjednoczone – sekretarz obrony Pete Hegseth wskazywał niedawno Polskę jako jednego z wiarygodnych pod tym względem sojuszników USA, obok Izraela i Korei Południowej.
Uczestników sondażu SW Research dla rp.pl spytaliśmy, czy ich zdaniem bardziej kompetentny w sprawach bezpieczeństwa jest obecny premier Donald Tusk, czy prezes PiS Jarosław Kaczyński.
Foto: rp.pl/Weronika Porębska
W odpowiedzi na tak zadane pytanie Kaczyńskiego, jako bardziej kompetentnego w sprawach bezpieczeństwa, wskazało 21,4 proc. badanych.
37,4 proc. respondentów wskazało jako bardziej kompetentnego Donalda Tuska.
24 proc. ankietowanych kompetencje obu polityków w zakresie bezpieczeństwa ocenia tak samo.
17,2 proc. badanych nie ma zdania w tej sprawie.
– Donalda Tuska za osobę posiadającą lepsze kwalifikacje w dziedzinie bezpieczeństwa od Jarosława Kaczyńskiego częściej uważają mężczyźni (40 proc.) niż kobiety (35 proc.). Takie zdanie podziela ponad czterech na dziesięciu badanych (41 proc.) w wieku od 35 do 49 lat i niemal co drugi respondent (48 proc.) z wykształceniem zasadniczym zawodowym. W większym stopniu niż pozostali Donalda Tuska jako bardziej kompetentnego postrzegają respondenci posiadający dochody przekraczające 7000 zł netto (44 proc.). Biorąc pod uwagę miejsce zamieszkania, odpowiedź taką najczęściej wskazywali badani z miast o wielkości od 100 tys. do 199 tys. mieszkańców (41 proc.) – komentuje wyniki badania Piotr Zimolzak, wiceprezes agencji badawczej SW Research.
Badanie zostało przeprowadzone przez agencję badawczą SW Research wśród użytkowników panelu on-line SW Panel w dniach 9-10 grudnia 2025 r. Analizą objęto grupę 800 internautów powyżej 18. roku życia. Próba została dobrana w sposób losowo-kwotowy. Struktura próby została skorygowana przy użyciu wagi analitycznej tak, by odpowiadała strukturze Polaków powyżej 18. roku życia pod względem kluczowych cech związanych z przedmiotem badania. Przy konstrukcji wagi uwzględniono zmienne społeczno-demograficzne.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Kontrowersyjne zachowania, awans do elitarnej jednostki policji, a w finale wpadka z mefedronem i zwolnienie – u...
Polacy nie chcą, by spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe mogły współdecydować o przeznaczaniu mieszkań pod naje...
Brytyjczycy, Rosjanie, Niemcy? Co stało na przeszkodzie zwrotu dokumentów z archiwum krzyżackiego – mówi Robert...
„Czy uważa Pani/Pan USA pod rządami Donalda Trumpa za wiarygodnego sojusznika?” - takie pytanie zadaliśmy uczest...
Prezydent Karol Nawrocki odmówił podpisania tzw. ustawy łańcuchowej, zakładającej, że psy nie będą mogły być trz...
W świecie, w którym coraz częściej liczy się wygoda, szybkość i realne korzyści z codziennych wyborów, programy lojalnościowe zyskują na znaczeniu.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas