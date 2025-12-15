Donald Tusk kwestie bezpieczeństwa wskazuje jako jedne z najważniejszych dla swojego rządu. Premier wiele razy używał sformułowania, że żyjemy w czasach „przedwojennych” i wskazywał na rolę Polski w zapewnieniu bezpieczeństwa flanki wschodniej NATO. Z kolei wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślał, że Polska ma już trzecią największą armię w NATO (liczniejsze Siły Zbrojne mają jedynie USA i Turcja).

Reklama Reklama

Rząd chwali się wydatkami na obronność na poziomie 5 proc. PKB, Jarosław Kaczyński zarzuca zbyt wolną modernizację armii

Z kolei Jarosław Kaczyński, w czasach rządów Zjednoczonej Prawicy, pełnił funkcję wicepremiera a zarazem przewodniczącego Komitetu Rady Ministrów do spraw Bezpieczeństwa Narodowego i spraw Obronnych. Wraz z ówczesnym ministrem obrony Mariuszem Błaszczakiem prezes PiS przygotował Ustawę o obronie Ojczyzny, na mocy której polska armia zawodowa ma zostać powiększona do 300 tysięcy żołnierzy. Ustawa ta wprowadziła też dobrowolną zasadniczą służbę wojskową, która ma pomóc Polsce w budowie rezerw dla armii zawodowej.

Kaczyński zarzuca dziś rządowi Tuska, że ten zbyt mało ambitnie modernizuje armię i podejmuje niewystarczające działania, by zapewnić odpowiedni potencjał polskim Siłom Zbrojnym. Z kolei rząd podkreśla, że wydatki na obronność zbliżają się do 5 proc. PKB. Za wysoki poziom wydatków na ten cel Polskę chwalą Stany Zjednoczone – sekretarz obrony Pete Hegseth wskazywał niedawno Polskę jako jednego z wiarygodnych pod tym względem sojuszników USA, obok Izraela i Korei Południowej.

Sondaż: 37,4 proc. Polaków uważa, że Donald Tusk jest bardziej kompetentny ws. bezpieczeństwa niż Jarosław Kaczyński

Uczestników sondażu SW Research dla rp.pl spytaliśmy, czy ich zdaniem bardziej kompetentny w sprawach bezpieczeństwa jest obecny premier Donald Tusk, czy prezes PiS Jarosław Kaczyński.