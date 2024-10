Kosiniak-Kamysz na konferencji prasowej mówił, że obecnie „mamy do czynienia z ogromną dezinformacją, którą stosują nasi adwersarze”. - Ujawnia się to w sprawie modernizacji i wydatków na zbrojenie – dodał.



Władysław Kosiniak-Kamysz: Rząd Donalda Tuska wydaje na obronność więcej niż rząd PiS

- To retoryka, która niszczy poziom bezpieczeństwa Polski, obniża poziom bezpieczeństwa Polski. Podawanie fałszywych informacji jest atakiem na bezpieczeństwo Polski – przekonywał Kosiniak-Kamysz.



- Dziś pokażemy liczby, pokażemy wartości, kontrakty, które będziemy zawierać. Aby tym wszystkim złym językom, ludziom, którzy świadomie lub w głupocie i nieświadomości, służą naszym adwersarzom, pokażemy jaka jest prawda – podkreślił.



Następnie Kosiniak-Kamysz podał, że wydatki Polski na obronność są obecnie rekordowe. Jak przypomniał w 2023 roku, ostatnim roku rządów PiS, wydatki na obronność wynosiły 137,1 mld zł, podczas gdy w 2024 roku wzrosły do 158,8 mld zł, a w 2025 roku – wzrosną do 186,6 mld złotych. Wicepremier zaznaczył, że są to wydatki zarówno z budżetu, jak i z Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych.