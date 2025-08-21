Rzeczpospolita
„Musimy wysłać Rosji mocny sygnał”. Gen. Mirosław Różański komentuje eksplozję w Osinach

– Powinniśmy podejmować działania w stosunku do każdego obiektu, który wleci w polską przestrzeń powietrzną, a nie jest zidentyfikowany - powiedział gen. rez. Mirosław Różański, komentując w rozmowie z WP sprawę drona, który eksplodował na polu w powiecie łukowskim.

Publikacja: 21.08.2025 14:12

Foto: PAP/Szymon Pulcyn

Jakub Czermiński

W nocy z wtorku na środę na polu kukurydzy w Osinach (powiat łukowski) doszło do eksplozji. Według ustaleń, w miejscu tym spadł bezzałogowy statek powietrzny. Dron uległ zniszczeniu, a jego elementy zostały rozrzucone w okolicy.

W czwartek na miejscu zdarzenia pracuje pięć ekip oględzinowych, działania śledczych ponownie wspiera wojsko. Jaki dron spadł pod Łukowem? – Może to być Shahed, nie wykluczamy, że jest to Shahed – powiedział na konferencji prasowej prokurator okręgowy w Lublinie Grzegorz Trusiewicz. W środę „Rzeczpospolita” dotarła do nieoficjalnych informacji, że w Osinach mógł eksplodować Shahed 131 lub 136, dron oparty na produkcji irańskiej, produkowany przez Rosję od 2023 roku. Maszyny tego typu są masowo używane przez wojska rosyjskie w wojnie z Ukrainą.

Eksplozja drona w Osinach. Gen. Mirosław Różański przypomina wybuch w Przewodowie i rakietę pod Bydgoszczą

O sprawę w rozmowie z Wirtualną Polską pytany był Mirosław Różański, senator klubu Trzecia Droga, generał rezerwy, były dowódca generalny rodzajów sił zbrojnych. Zwrócił on uwagę, że to nie pierwszy przypadek, gdy polska przestrzeń powietrzna jest naruszana. Ocenił, że w tej sytuacji trzeba pytać, czy Polska rzeczywiście ma wielowarstwowy system obrony powietrznej i lepszego nigdy nie miała.

Różański przypomniał uderzenie rakiety w Przewodowie (w wyniku eksplozji ukraińskiego pocisku S-300 zginęły 15 listopada 2022 r. dwie osoby), rosyjską rakietę, odnalezioną pod Bydgoszczą, naruszenie przestrzeni powietrznej przez białoruskie śmigłowce oraz sprawę niezidentyfikowanego obiektu, który miał wlecieć nad Polskę, a potem opuścić polską przestrzeń powietrzną.

Zdaniem senatora, te incydenty oraz zdarzenie w Osinach potwierdzają, że „nie mamy takiej obrony, o której mówili ówcześni (w czasach PiS – red.) politycy”. – Myślę, że jest czas najwyższy, żeby zacząć poszukiwać rozwiązań systemowych – ocenił Różański. Zaznaczył, że w ustawie o ochronie granicy są zapisy o zwalczaniu rakiet i dronów. – Tam jest opisana procedura, która (...) chyba jest niedostosowana do istniejących zagrożeń – dodał.

Służby zabiezpieczają teren pola kukurydzy w miejscowości Osiny, na które spadł dron

Służby zabiezpieczają teren pola kukurydzy w miejscowości Osiny, na które spadł dron

Foto: PAP/Wojtek Jargiło

Generał zwrócił uwagę, że dron, który eksplodował w Osinach, spadł nie tylko 80 km od Warszawy, ale też w niewielkiej odległości od Puław, gdzie są Azoty. – Wyobraźmy sobie, gdyby ten obiekt doleciał do tego naszego kluczowego strategicznego zakładu, jakie mogłyby być skutki – podkreślił.

Gen. Mirosław Różański: Obrona powietrzna powinna być dla Polski priorytetem

W rozmowie z WP Różański przekonywał też, że politycy powinni nie tylko przyjmować informacje o tym, że obiekt, który uderzył pod Łukowem, ominął polskie instalacje radarowe, ale szukać rozwiązań, które uzupełnią luki stwierdzone przez ekspertów. – To dzisiaj powinny być kluczowe kroki – zaznaczył. – Skupiłbym się teraz na rozwiązaniach o charakterze systemowym bądź może nawet strukturalnym – kontynuował.

Generał Różański wyraził opinię, że wlatujące w polską przestrzeń powietrzną obiekty, które mogą stwarzać zagrożenie powinny być zestrzeliwane. Zgodził się też z oceną szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza, że „Rosja nas testuje”.

– Więc my musimy wysłać mocny sygnał, że każdy obiekt, który wleci w polską przestrzeń (...) może być zniszczony, czy to w sposób kinetyczny, tak jak to robią Ukraińcy, czy to przy wykorzystaniu systemów antydronowych, które powinny być dzisiaj jedną z priorytetowych kwestii dotyczących pozyskiwania systemów uzbrojenia – powiedział. – Powinniśmy podejmować działania w stosunku do każdego obiektu, który wleci w polską przestrzeń powietrzną, a nie jest zidentyfikowany – stwierdził.

Mirosław Różański ocenił, że podczas modernizacji sił zbrojnych Polska powinna priorytetowo potraktować system obrony powietrznej. W tym kontekście wymienił lotnictwo, systemy rozpoznania i systemy rakietowe. – Te wcześniejsze cztery przypadki wskazują, że mamy deficyt w tym zakresie. Powinniśmy bezwzględnie go uzupełnić – przekonywał. Ocenił przy tym, że uzupełnienie luk można przeprowadzić szybko m.in. dzięki pomocy sojuszników z NATO.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Służby Mundurowe Wojsko Miejsca Polska lubelskie Osoby Mirosław Różański

