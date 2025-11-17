Dwa tygodnie temu szef Pentagonu Pete Hegseth w przemówieniu nawoływał do walki z biurokracją. – Nasz cel jest jasny: przekształcić cały system zaopatrzenia, aby działał w warunkach wojny – powiedział.

– To jest moment jak z 1939 roku lub, miejmy nadzieję, z roku 1981. Moment narastającej pilności. Wrogowie się gromadzą, zagrożenia rosną. Wy to czujecie i ja to czuję. Jeżeli mamy zapobiec wojnie i jej uniknąć, a tego chcemy, musimy się teraz przygotować – przekonywał Hegseth.

Polska jak w roku 1939 lub 1981? Gen. Wiesław Kukuła: Zależy, czy zdołamy odstraszyć przeciwnika

W poniedziałek w radiowej Jedynce o słowa Hegsetha o latach 1939 i 1981 zapytany został szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego gen. Wiesław Kukuła. – To jest bardzo dobre porównanie, bo tak naprawdę wszystko dzisiaj zależy od naszej postawy, od tego, czy zdołamy przeciwnika odstraszyć, czy też przeciwnie, zachęcimy go do agresji – odparł generał.

Czy rzeczywiście jesteśmy w sytuacji sprzed wybuchu wojny lub w tej przypominającej szczyt zimnej wojny? – Szczerze powiedziawszy, to zawsze jesteśmy w czasie przedwojennym, również czas zimnej wojny był takim czasem przedwojennym. To jest kwestia zarządzania tym czasem przedwojennym, budowania tzw. skutecznej polityki odstraszania, w dużej mierze opartej na naszych zdolnościach obronnych, ale również na postawie obywateli – powiedział gen. Kukuła.