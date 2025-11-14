Reklama
„Południowa włócznia”. USA rozpoczynają operację wojskową na swojej półkuli

Sekretarz obrony USA Pete Hegseth ogłosił, że kierowany przez niego Departament Obrony (Hegseth używa nazwy Departament Wojny na mocy rozporządzenia podpisanego przez Donalda Trumpa, choć formalnie nazwa Departamentu nie została zmieniona) rozpoczyna operację „Południowa włócznia” (Southern Spear) na półkuli zachodniej.

Publikacja: 14.11.2025 05:01

Pete Hegseth

Pete Hegseth

Foto: Andrew Harnik/Pool via REUTERS

Artur Bartkiewicz

„Prezydent (Donald) Trump nakazał działanie – i Departament Wojny je realizuje” - napisał Hegseth. „Dziś ogłaszam rozpoczęcie operacji Południowa włócznia” - dodał.

Z wpisu Hegsetha wynika, że za realizację operacji odpowiedzialne będzie Dowództwo Południowe USA, a celem operacji ma być „obrona ojczyzny, usunięcie narkoterrorystów z naszej (zachodniej) półkuli i zabezpieczenie ojczyzny przed narkotykami, które zabijają ludzi”.   

„Zachodnia półkula to amerykańskie sąsiedztwo – i będziemy go chronić” - podsumował Hegseth. Wpis Hegsetha wskazuje, że operację ma realizować specjalna grupa zadaniowa (Joint Task Force). 

CNN przypomina, że Dowództwo Południowe USA ogłaszało już w styczniu, że prowadzi operację pod kryptonimem „Południowa włócznia”. Wówczas informowano, że w jej ramach zamierza używać pojazdów bezzałogowych do wsparcia działań wymierzonych w przemytników narkotyków. 

Tymczasem CNN informuje, że Donaldowi Trumpowi przedstawiono w środę opcje dotyczące potencjalnej operacji wojskowej w Wenezueli. Do wybrzeży Wenezueli zbliża się największy amerykański lotniskowiec, USS Gerald Ford, wraz z okrętami wchodzącymi w skład jego grupy bojowej. Lotniskowiec został przerzucony w rejon Wenezueli z basenu Morza Śródziemnego. 

Jak podaje CNN – powołując się na cztery źródła – Trump nie podjął jeszcze decyzji ws. działań, które podejmie wobec Wenezueli. Obecnie prezydent USA ma analizować potencjalne zyski i straty związane z taką operacją. W przeszłości Trump wypowiadał się ostrożnie co do perspektyw podjęcia działań militarnych, które miałyby obalić przywódcę Wenezueli, Nicolása Maduro, którego USA oskarżają o wspieranie przemytu narkotyków do USA. Departament Sprawiedliwości USA oferuje 50 mln dolarów osobie lub osobom, które pomogą w ujęciu prezydenta Wenezueli. AP opisywał niedawno kulisy tajnej operacji amerykańskiego wywiadu, której celem było skłonienie pilota Maduro do tego, by uprowadził samolot z prezydentem i wylądował nim na lotnisku, na którym mogłoby dojść do aresztowania przywódcy Wenezueli

Opcje dotyczące działań wobec Wenezueli miałyby być częścią operacji „Południowa włócznia” - wynika z informacji CNN. Możliwe działania mieli przedstawić Trumpowi m.in. Hegseth i stojący na czele Kolegium Połączonych Szefów Sztabów gen. Dan Caine. 

Wśród przedstawianych Trumpowi opcji mają być ataki powietrzne na cele wojskowe lub obiekty rządowe w Wenezueli, a także na szlaki przerzutu narkotyków, a także bardziej bezpośrednie próby obalenia Maduro. 

W niedawnym wywiadzie udzielonym CBS Trump mówił jednak, że nie rozważą ataków na Wenezuelę. W czasie spotkań z współpracownikami Trump ma wypowiadać się ostrożnie na temat działań, które mogłyby narazić na niebezpieczeństwo amerykańskich żołnierzy – twierdzą źródła CNN. 

Administracja Donalda Trumpa od 2 września prowadzi w rejonie Karaibów i wschodniego Pacyfiku działania wymierzone w narkobiznes. W tym czasie armia USA przeprowadziła co najmniej 19 ataków na łodzie, które miały należeć do przemytników narkotyków. W atakach tych, do których doszło na wodach eksterytorialnych, zginęło co najmniej 76 osób. Krytycy tych działań zwracają uwagę, że mogą one stanowić złamanie prawa międzynarodowego – Waszyngton nie przedstawił żadnych dowodów na to, że osoby, znajdujące się na zaatakowanych łodziach były uzbrojone i stanowiły bezpośrednie zagrożenie dla bezpieczeństwa USA, co mogłoby usprawiedliwiać ataki armii USA na cywilne cele. W związku z atakami prezydent Kolumbii Gustavo Petro wstrzymał wymianę informacji wywiadowczych z USA i wezwał do zbadania działań administracji amerykańskiej pod kątem naruszania przez nią prawa międzynarodowego.

W rejon Karaibów Amerykanie skierowali – nie licząc grupy zadaniowej lotniskowca USS Gerald Ford – osiem okrętów (w tym okręty desantowe) i jeden okręt podwodny, przebazowali też 10 myśliwców F-35 na Portoryko, by mogły one wspierać działania wymierzone w narkobiznes. 

Więcej informacji wkrótce

Źródło: rp.pl

Miejsca Regiony Ameryka Północna Stany Zjednoczone Ameryka Południowa Wenezuela Osoby Donald Trump Pete Hegseth

