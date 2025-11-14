„Południowa włócznia”. USA rozpoczynają operację wojskową na swojej półkuli

Tymczasem CNN informuje, że Donaldowi Trumpowi przedstawiono w środę opcje dotyczące potencjalnej operacji wojskowej w Wenezueli. Do wybrzeży Wenezueli zbliża się największy amerykański lotniskowiec, USS Gerald Ford, wraz z okrętami wchodzącymi w skład jego grupy bojowej. Lotniskowiec został przerzucony w rejon Wenezueli z basenu Morza Śródziemnego.

Jak podaje CNN – powołując się na cztery źródła – Trump nie podjął jeszcze decyzji ws. działań, które podejmie wobec Wenezueli. Obecnie prezydent USA ma analizować potencjalne zyski i straty związane z taką operacją. W przeszłości Trump wypowiadał się ostrożnie co do perspektyw podjęcia działań militarnych, które miałyby obalić przywódcę Wenezueli, Nicolása Maduro, którego USA oskarżają o wspieranie przemytu narkotyków do USA. Departament Sprawiedliwości USA oferuje 50 mln dolarów osobie lub osobom, które pomogą w ujęciu prezydenta Wenezueli. AP opisywał niedawno kulisy tajnej operacji amerykańskiego wywiadu, której celem było skłonienie pilota Maduro do tego, by uprowadził samolot z prezydentem i wylądował nim na lotnisku, na którym mogłoby dojść do aresztowania przywódcy Wenezueli.

Opcje dotyczące działań wobec Wenezueli miałyby być częścią operacji „Południowa włócznia” - wynika z informacji CNN. Możliwe działania mieli przedstawić Trumpowi m.in. Hegseth i stojący na czele Kolegium Połączonych Szefów Sztabów gen. Dan Caine.

Wśród przedstawianych Trumpowi opcji mają być ataki powietrzne na cele wojskowe lub obiekty rządowe w Wenezueli, a także na szlaki przerzutu narkotyków, a także bardziej bezpośrednie próby obalenia Maduro.

W niedawnym wywiadzie udzielonym CBS Trump mówił jednak, że nie rozważą ataków na Wenezuelę. W czasie spotkań z współpracownikami Trump ma wypowiadać się ostrożnie na temat działań, które mogłyby narazić na niebezpieczeństwo amerykańskich żołnierzy – twierdzą źródła CNN.

Administracja Donalda Trumpa od 2 września prowadzi w rejonie Karaibów i wschodniego Pacyfiku działania wymierzone w narkobiznes. W tym czasie armia USA przeprowadziła co najmniej 19 ataków na łodzie, które miały należeć do przemytników narkotyków. W atakach tych, do których doszło na wodach eksterytorialnych, zginęło co najmniej 76 osób. Krytycy tych działań zwracają uwagę, że mogą one stanowić złamanie prawa międzynarodowego – Waszyngton nie przedstawił żadnych dowodów na to, że osoby, znajdujące się na zaatakowanych łodziach były uzbrojone i stanowiły bezpośrednie zagrożenie dla bezpieczeństwa USA, co mogłoby usprawiedliwiać ataki armii USA na cywilne cele. W związku z atakami prezydent Kolumbii Gustavo Petro wstrzymał wymianę informacji wywiadowczych z USA i wezwał do zbadania działań administracji amerykańskiej pod kątem naruszania przez nią prawa międzynarodowego.