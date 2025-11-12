Z tego artykułu się dowiesz: Dlaczego Kolumbia zawiesiła współpracę wywiadowczą z USA?

Czego dotyczą zarzuty o tzw. zabójstwa pozasądowe formułowane pod adresem administracji USA?

Jakie działania wojskowe USA podejmują w rejonie Karaibów?

Petro domaga się wstrzymania ataków, prowadzonych przez amerykańską armię w związku z wojną, jaką administracja Donalda Trumpa wypowiedziała narkobiznesowi. Kolumbijski prezydent podkreślił, że walka z narkotykami musi być prowadzona w sposób zapewniający przestrzeganie praw człowieka mieszkańców Karaibów.

Wcześniej CNN podało, że Wielka Brytania wstrzymała współpracę wywiadowczą z USA w zakresie informacji na temat łodzi przemytników na Karaibach. Decyzja Wielkiej Brytanii miała być podyktowana obawami, że ataki te nie są zgodne z prawem międzynarodowym.

Prezydent Kolumbii o rybaku, który zginął w jednym z ataków USA: Nie był skazany na śmierć

Krytycy działań administracji Trumpa w zakresie walki z narkobiznesem zwracają uwagę, że ataki na łodzie, które mają przewozić narkotyki, mogą być formą „zabójstw pozasądowych” (extrajudicial killings). Administracja USA, informując o kolejnych atakach, nie przedstawia dowodów na to, że osoby znajdujące się na zaatakowanych łodziach są uzbrojone i stanowią bezpośrednie zagrożenie dla terytorium Stanów Zjednoczonych, co usprawiedliwiałoby użycie sił zbrojnych przeciwko nim.