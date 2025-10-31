Aktualizacja: 31.10.2025 14:42 Publikacja: 31.10.2025 14:37
Nicolás Maduro
Foto: REUTERS
Ataki na cele w Wenezueli mają być kolejnym etapem kampanii administracji USA wymierzonej w wenezuelski narkobiznes.
Celem ataków – o których pisze też „Wall Street Journal” - mają być obiekty wojskowe, które, według Stanów Zjednoczonych, są wykorzystywane przez kartele. USA oskarżają prezydenta Wenezueli, Nicolása Maduro o to, że ten kieruje przerzutem narkotyków do USA przez wenezuelski narkobiznes. Departament Sprawiedliwości USA za pomoc w ujęciu Maduro oferuje 50 mln dolarów - tyle samo ile niegdyś Amerykanie oferowali za pomoc w ujęciu Osamy bin Ladena. 25 mln dolarów nagrody USA oferują za pomoc w ujęciu szefa MSW Diosdado Cabello, który - według USA - kieruje działaniami kartelu narkotykowego de Soles.
Amerykanie mają zaatakować z powietrza cele na terytorium Wenezueli w ciągu najbliższych dni lub nawet godzin. Celem ataków, oprócz obiektów wojskowych, mają też być przedstawiciele kierownictwa kartelu de Soles, który, według Waszyngtonu, jest powiązany z wenezuelską armią. Administracja USA uważa, że kartel de Soles przerzuca rocznie 500 ton kokainy – do Europy i USA.
Źródła „Miami Herald” nie potwierdzają, że celem ataków może być sam Maduro. Jednak, jeden z rozmówców dziennika twierdzi, że prezydentowi Wenezueli kończy się czas. - Maduro wkrótce zrozumie, że znalazł się w pułapce i może odkryć, że nie jest w stanie uciec z kraju, nawet jeśli się na to zdecyduje – twierdzi rozmówca dziennika. - Co gorsze, obecnie więcej niż jeden generał jest gotów pojmać go i przekazać (USA) - dodaje.
Podnosząc nagrodę za pomoc w ujęciu Maduro do 50 mln dolarów prokurator generalna USA – Pam Bondi – twierdziła, że na czele kartelu de Soles stoi sam Maduro. Kartel ma współpracować z wenezuelskim gangiem Tren de Aragua, meksykańskim kartelem Sinaloa i innymi organizacjami przestępczymi. Bondi określiła Maduro mianem „jednego z największych przemytników narkotyków i zagrożeniem dla bezpieczeństwa narodowego USA”.
Associated Press opisało niedawno historię tajnej operacji służb USA, które chciały przekupić zaufanego pilota Nicolása Maduro, by ten wylądował samolotem, na pokładzie którego znajdowałby się wenezuelski prezydent w miejscu, w którym Amerykanie mogliby go pojmać.
W ramach walki z narkobiznesem USA skierowały w rejon Morza Karaibskiego, w pobliże Wenezueli, ok. 10 tysięcy żołnierzy na pokładach ośmiu okrętów, w tym okrętów desantowych. Ponadto Trump skierował na Portoryko myśliwce piątej generacji F-35, które miały wesprzeć walkę z przemytnikami narkotyków.
Od 2 września amerykańska armia przeprowadza ataki na łodzie, które mają należeć do przemytników narkotyków, na wodach Morza Karaibskiego, a także – od pewnego czasu – w rejonie wschodniego Pacyfiku.
