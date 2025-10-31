Ataki na cele w Wenezueli mają być kolejnym etapem kampanii administracji USA wymierzonej w wenezuelski narkobiznes.

Amerykanie chcą uderzyć w cele wojskowe, mają też wziąć na cel przywódców kartelu de Soles

Celem ataków – o których pisze też „Wall Street Journal” - mają być obiekty wojskowe, które, według Stanów Zjednoczonych, są wykorzystywane przez kartele. USA oskarżają prezydenta Wenezueli, Nicolása Maduro o to, że ten kieruje przerzutem narkotyków do USA przez wenezuelski narkobiznes. Departament Sprawiedliwości USA za pomoc w ujęciu Maduro oferuje 50 mln dolarów - tyle samo ile niegdyś Amerykanie oferowali za pomoc w ujęciu Osamy bin Ladena. 25 mln dolarów nagrody USA oferują za pomoc w ujęciu szefa MSW Diosdado Cabello, który - według USA - kieruje działaniami kartelu narkotykowego de Soles.

Amerykanie mają zaatakować z powietrza cele na terytorium Wenezueli w ciągu najbliższych dni lub nawet godzin. Celem ataków, oprócz obiektów wojskowych, mają też być przedstawiciele kierownictwa kartelu de Soles, który, według Waszyngtonu, jest powiązany z wenezuelską armią. Administracja USA uważa, że kartel de Soles przerzuca rocznie 500 ton kokainy – do Europy i USA.

Czy Nicolás Maduro będzie celem ataku? USA oskarżały go o kierowanie kartelem

Źródła „Miami Herald” nie potwierdzają, że celem ataków może być sam Maduro. Jednak, jeden z rozmówców dziennika twierdzi, że prezydentowi Wenezueli kończy się czas. - Maduro wkrótce zrozumie, że znalazł się w pułapce i może odkryć, że nie jest w stanie uciec z kraju, nawet jeśli się na to zdecyduje – twierdzi rozmówca dziennika. - Co gorsze, obecnie więcej niż jeden generał jest gotów pojmać go i przekazać (USA) - dodaje.