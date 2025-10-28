Aktualizacja: 28.10.2025 15:32 Publikacja: 28.10.2025 15:20
Pete Hegseth
„Wczoraj, na polecenie prezydenta (Donalda) Trumpa, Departament Wojny (Departament Obrony może – decyzją Donalda Trumpa – używać takiej nazwy – red.) przeprowadził trzy ataki kinetyczne na cztery jednostki, których operatorami były Oznaczone Organizacje Terrorystyczne, przemycające narkotyki na Wschodnim Pacyfiku” - napisał Hegseth w serwisie X.
Hegseth podkreślił, że każda z jednostek poruszała się po znanych amerykańskiemu wywiadowi szlakach przerzutów narkotyków, każda miała również przewozić narkotyki.
W atakach zginąć miało 14 osób, jedna osoba ocalała – wynika z wpisu Hegsetha. Ocalały miał zostać podjęty przez służby meksykańskie. Wszystkie ataki zostały przeprowadzone na wodach międzynarodowych.
„Departament (Obrony) spędził ponad dwie dekady broniąc czyichś ojczyzn. Teraz bronimy własnej. Ci narkoterroryści zabili więcej Amerykanów niż Al Kaida i będą tak samo traktowani. Wyśledzimy ich (...), a potem dopadniemy ich i zabijemy ich” - zakończył swój wpis Hegseth.
Wpisowi towarzyszy nagranie, na którym widać ataki na jednostki, o których pisze Hegseth.
