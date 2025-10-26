Rzeczpospolita
Trump chce rozwiązać kolejny konflikt zbrojny. „Zrobię to bardzo szybko”

Podczas szczytu ASEAN w Malezji prezydent USA Donald Trump stwierdził, że „bardzo szybko” rozwiąże konflikt zbrojny między Afganistanem a Pakistanem.

Publikacja: 26.10.2025 22:44

Donald Trump podczas szczytu ASEAN w Malezji

Donald Trump podczas szczytu ASEAN w Malezji

Foto: REUTERS/Evelyn Hockstein

Ada Michalak

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Jaka jest rola Donalda Trumpa w aktualnych konfliktach zbrojnych?
  • Jakie są najnowsze wydarzenia w konflikcie między Afganistanem a Pakistanem?
  • Jakie wyzwania stoją przed stabilnym zawieszeniem broni między Afganistanem a Pakistanem?
  • Które konflikty zbrojne Donald Trump deklaruje jako zakończone podczas swojej prezydentury?

Donald Trump wielokrotnie sygnalizował, że ze względu na jego osiągnięcia w zakresie kończenia konfliktów zbrojnych należy mu się Pokojowa Nagroda Nobla. Mimo to Komitet Noblowski zdecydował się przyznać to wyróżnienie za 2025 r. liderce wenezuelskiej opozycji Marii Corinie Machado, przeciwniczce politycznej przywódcy Wenezueli Nicolása Maduro. Teraz prezydent USA stwierdził, że zamierza rozwiązać kolejny konflikt zbrojny. 

Czytaj więcej

Donald Trump
Polityka
Pokojowa Nagroda Nobla dla Donalda Trumpa? Jednoznaczna odpowiedź Polaków

Donald Trump o konflikcie między Afganistanem a Pakistanem: Rozwiążę to szybko

W sobotę w Stambule rozpoczęła się druga runda rozmów między Afganistanem a Pakistanem, która koncentruje się na przekształceniu dość kruchego zawieszenia broni – osiągniętego na początku miesiąca w Dosze – w trwałe porozumienie dotyczące pokoju. 

Do sprawy odniósł się prezydent USA Donald Trump, który przybył na szczyt ASEAN do Malezji. – Słyszałem, że Pakistan i Afganistan rozpoczęły rozmowy – stwierdził amerykański przywódca na marginesie wydarzenia – Ale rozwiążę to bardzo szybko – dodał. 

Słowa Trumpa padły podczas ceremonii podpisania porozumienia pokojowego między Tajlandią a Kambodżą, która odbyła się właśnie w obecności prezydenta USA. Jak informowaliśmy pod koniec lipca, Donald Trump przyczynił się do tego, że Tajlandia i Kambodża się porozumiały. Pod koniec lipca telefon od amerykańskiego prezydenta skłonił p.o. premiera Tajlandii Phumthama Wechayachę do udziału w rozmowach z Kambodżą w Malezji, których efektem było zawieszenie broni między dwoma zwaśnionymi państwami.

Czytaj więcej

Prezydent USA Donald Trump
Polityka
Donald Trump: W ciągu sześciu miesięcy rozwiązałem sześć konfliktów zbrojnych

Trump: Zakończyłem osiem wojen

13 października prezydent USA Donald Trump ogłosił, że zakończył ósmą wojnę w pierwszych ośmiu miesiącach prezydentury – według amerykańskiego prezydenta ósmym zakończonym przez niego konfliktem jest wojna w Strefie Gazy, gdzie weszło w życie porozumienie zawarte między Hamasem a Izraelem, po zaakceptowaniu przez obie strony pierwszego etapu planu pokojowego Trumpa. W Strefie Gazy obowiązuje obecnie zawieszenie broni, kolejne etapy planu pokojowego mają być dopiero wdrażane w życie. 

Pozostałe konflikty, których zakończenie przypisuje sobie Trump, to m.in. konflikt graniczny między Kambodżą a Tajlandią, konflikt między Indiami a Pakistanem w Kaszmirze czy konflikt w DR Konga, gdzie ofensywę prowadzili przed kilkoma miesiącami rebelianci wspierani przez Rwandę. W USA deklarację pokojową podpisały też skonfliktowane od lat Armenia i Azerbejdżan. Trumpowi – mimo deklaracji złożonych w czasie kampanii wyborczej – nadal nie udało się jednak zakończyć wojny Rosji z Ukrainą.

Czytaj więcej

Pakistańska armia opublikowała nagranie ilustrujące atak na posterunek graniczny talibów
Polityka
Pakistan i Afganistan skaczą sobie do gardeł. Czy wybuchnie wojna?

Konflikt między Afganistanem a Pakistanem

Od chwili, gdy w 2021 r. Talibowie ponownie przejęli władzę w Kabulu, stosunki między oboma państwami uległy gwałtownemu pogorszeniu, regularnie doprowadzając do lokalnych starć zbrojnych. Wspólna granica – licząca 2,6 tysiąca kilometrów – przebiega w dużej mierze przez trudnodostępne górzyste tereny, co sprzyja incydentom i utrudnia kontrolę.

Punktem zapalnym obecnej fazy kryzysu był pakistański nalot na Kabul w ubiegłym tygodniu, który wywołał serię afgańskich ataków lądowych na pakistańskie posterunki graniczne.

Granica między Afganistanem a Pakistanem

Granica między Afganistanem a Pakistanem

Foto: PAP

Walki z początku miesiąca pochłonęły dziesiątki ofiar śmiertelnych i setki rannych w Afganistanie. Pakistan zaprzeczył jednak atakom na ludność cywilną, twierdząc, że celem byli wyłącznie bojownicy i ich kryjówki.

W sobotę w Stambule rozpoczęła się druga runda rozmów między Afganistanem a Pakistanem, która koncentruje się na przekształceniu dość kruchego zawieszenia broni – osiągniętego na początku miesiąca w Dosze – w trwałe porozumienie dotyczące pokoju. Kontrolowane przez Talibów afgańskie media RTA podały w niedzielę, że po 15 godzinach „ciągłych dyskusji” strona afgańska przedłożyła projekt dokumentu, który koncentruje się na tym, by Pakistan nie naruszał terytorium ani przestrzeni powietrznej Afganistanu oraz by nie pozwalał, aby „jakakolwiek antyafgańska grupa lub opozycja wykorzystywała terytorium Pakistanu przeciwko swojemu krajowi.”

Według RTA wyrażono również gotowość do ustanowienia „czterostronnego kanału monitorowania porozumienia o zawieszeniu broni” i wymiany informacji o jego naruszeniach.

Źródło: rp.pl

