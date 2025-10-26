Słowa Trumpa padły podczas ceremonii podpisania porozumienia pokojowego między Tajlandią a Kambodżą, która odbyła się właśnie w obecności prezydenta USA. Jak informowaliśmy pod koniec lipca, Donald Trump przyczynił się do tego, że Tajlandia i Kambodża się porozumiały. Pod koniec lipca telefon od amerykańskiego prezydenta skłonił p.o. premiera Tajlandii Phumthama Wechayachę do udziału w rozmowach z Kambodżą w Malezji, których efektem było zawieszenie broni między dwoma zwaśnionymi państwami.

Trump: Zakończyłem osiem wojen

13 października prezydent USA Donald Trump ogłosił, że zakończył ósmą wojnę w pierwszych ośmiu miesiącach prezydentury – według amerykańskiego prezydenta ósmym zakończonym przez niego konfliktem jest wojna w Strefie Gazy, gdzie weszło w życie porozumienie zawarte między Hamasem a Izraelem, po zaakceptowaniu przez obie strony pierwszego etapu planu pokojowego Trumpa. W Strefie Gazy obowiązuje obecnie zawieszenie broni, kolejne etapy planu pokojowego mają być dopiero wdrażane w życie.

Pozostałe konflikty, których zakończenie przypisuje sobie Trump, to m.in. konflikt graniczny między Kambodżą a Tajlandią, konflikt między Indiami a Pakistanem w Kaszmirze czy konflikt w DR Konga, gdzie ofensywę prowadzili przed kilkoma miesiącami rebelianci wspierani przez Rwandę. W USA deklarację pokojową podpisały też skonfliktowane od lat Armenia i Azerbejdżan. Trumpowi – mimo deklaracji złożonych w czasie kampanii wyborczej – nadal nie udało się jednak zakończyć wojny Rosji z Ukrainą.

Konflikt między Afganistanem a Pakistanem

Od chwili, gdy w 2021 r. Talibowie ponownie przejęli władzę w Kabulu, stosunki między oboma państwami uległy gwałtownemu pogorszeniu, regularnie doprowadzając do lokalnych starć zbrojnych. Wspólna granica – licząca 2,6 tysiąca kilometrów – przebiega w dużej mierze przez trudnodostępne górzyste tereny, co sprzyja incydentom i utrudnia kontrolę.