Marina Corina Machado
Foto: Reuters/Gaby Oraa
„Jako liderka ruchu prodemokratycznego w Wenezueli, Maria Corina Machado uchodzi dziś za jeden z najbardziej niezwykłych przykładów odwagi cywilnej we współczesnej Ameryce Łacińskiej” - napisano w materiałach prasowych przygotowanych przez Komitet Noblowski
Przewodniczący Norweskiego Komitetu Noblowskiego Jørgen Watne Frydnes argumentował, że była „kluczową, jednoczącą postacią w niegdyś podzielonej opozycji politycznej – opozycji, która znalazła wspólny język w żądaniu wolnych wyborów i rządu przedstawicielskiego”.
– Jestem w szoku – powiedziała laureatka tuż po ogłoszeniu decyzji Norweskiego Komitetu Noblowskiego. Zaznaczyła, że jest to nagroda "dla całego ruchu".
Studiowała inżynierię i finanse, pracowała w biznesie i założyła fundację pomagającą bezdomnym dzieciom. Potem zajęła się polityką i stała się jedną z liderek demokratycznej opozycji wobec rządu Nicolása Maduro. Wzywała do demokracji w Wenezueli, przeciwstawiała się wzrostowi autorytaryzmu.
W 1992 roku założyła fundację Atenea. W 2001 roku była współzałożycielką Súmate, organizacji zajmującej się kontrolą wyborów. Powiedziała wówczas, że „to był wybór kart do głosowania zamiast kul”.
W 2011 roku została członkinią Zgromadzenia Narodowego uzyskując najlepszy wynik w kraju. W tym samym roku starała się o nominację partii opozycyjnych do kandydowania na prezydenta w ramach wyborów mających się odbyć w 2012 roku. Ustąpiła ostatecznie miejsca Henrique'owi Capriles Radonski'emu. W 2014 roku, publicznie potępiła łamanie praw człowieka w Wenezueli na forum Stałej Rady Organizacji Państw Amerykańskich. Po tym, została wyrzucona z parlamentu.
Podczas protestów w Wenezueli w 2014 roku Machado była jedną z głównych postaci organizujących protesty przeciwko rządowi Nicolása Maduro.
W 2018 roku znalazła się na liście 100 kobiet BBC. W 2025 roku magazyn Time umieścił ją na liście 100 najbardziej wpływowych ludzi na świecie. Machado jest uważana za czołową postać wenezuelskiej opozycji; rząd Nicolása Maduro w Wenezueli zakazał Machado opuszczania Wenezueli.
W 2023 roku była jedną z kandydatek w ramach prawyborów prezydenckich w partii Plataforma Unitaria Democrática. W czerwcu tego samego roku Wenezuelski Komisarz Wyborczy odebrał jej prawa wyborcze na 15 lat w związku z powiązaniem jej z rzekomymi przestępstwami byłego prezydenta Juana Guaidó. Przeciwko tym restrykcjom zaprotestowali m.in. Organizacja Narodów Zjednoczonych, Organizacja Państw Amerykańskich i Unia Europejska.
W październiku tego samego roku wygrała prawybory, jednak już w 2024 roku Sąd Najwyższy potwierdził odebranie jej praw wyborczych Machado, blokując jej możliwość startu. W związku z tym poparła ona Edmundo Gonzáleza Urrutię z innego ugrupowania. Opozycja starała się o zapewnienie transparentności głosowania. Przeszkolono tysiące wolontariuszy, którzy mieli zostać obserwatorami wyborów.
Mimo ryzyka szykan, aresztowań i tortur, obywatele dokumentowali wyniki w komisjach wyborczych. Kiedy opublikowano protokoły głosowań z okręgów - wynikało z nich jasno, że to opozycja wygrała znaczną przewagą, reżim odmówił uznania wyników i utrzymał się przy władzy. Narodowa Rada Wyborcza, w której wielu członków jest lojalnych wobec Nicolása Maduro, ogłosiła go zwycięzcą. To wywołało protesty w całym kraju, na które rząd zareagował siłą, co zakończyło się śmiercią ponad 20 osób.
Machado ukryła się i od tego czasu nie była widziana publicznie. Wenezuelski sąd wydał nakaz aresztowania Gonzáleza, który przeprowadził się do Hiszpanii i uzyskał tam azyl.
W grudniu 2024 przyznano jej Nagrodę Sacharowa.
– W ciągu ostatniego roku Marina Corina Machado była zmuszona żyć w ukryciu. Pomimo poważnych gróźb pozbawienia jej życia, pozostała w kraju, co zainspirowało miliony. Kiedy autorytarni ludzie przejmują władzę, kluczowe jest docenienie odważnych obrońców wolności, którzy się buntują i stawiają opór – mówił Jørgen Watne Frydnes .
Pokojowa Nagroda Nobla
Foto: Infografika PAP
Wenezuela, niegdyś kraj demokratyczny i zamożny, stała się brutalnym państwem autorytarnym, pogrążonym w kryzysie humanitarnym i gospodarczym. Większość społeczeństwa żyje w skrajnym ubóstwie, podczas gdy elity się bogacą. Aparat przemocy państwa jest zwrócony przeciw własnym obywatelom. Kraj opuściło już niemal 8 milionów osób. Opozycja jest systematycznie tłumiona poprzez fałszowanie wyborów, represje sądowe i więzienia.
„Gdy autorytaryzm sięga po władzę, kluczowe jest dostrzeganie i docenianie obrończyń i obrońców wolności, którzy mają odwagę stawić opór” – argumentował Komitet Noblowski. „Demokracja istnieje dzięki tym, którzy nie milczą, działają mimo gróźb i przypominają, że wolność nigdy nie jest dana raz na zawsze – trzeba jej bronić słowem, odwagą i determinacją” - napisano w komunikacie.
„Maria Corina Machado spełnia wszystkie trzy kryteria Alfreda Nobla dla laureatów Pokojowej Nagrody. Zjednoczyła opozycję, konsekwentnie sprzeciwia się militaryzacji życia w Wenezueli i nieustannie wspiera pokojowe przejście do demokracji” – podsumowała Akademia Noblowska.
