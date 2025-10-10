„Jako liderka ruchu prodemokratycznego w Wenezueli, Maria Corina Machado uchodzi dziś za jeden z najbardziej niezwykłych przykładów odwagi cywilnej we współczesnej Ameryce Łacińskiej” - napisano w materiałach prasowych przygotowanych przez Komitet Noblowski

Reklama Reklama

Przewodniczący Norweskiego Komitetu Noblowskiego Jørgen Watne Frydnes argumentował, że była „kluczową, jednoczącą postacią w niegdyś podzielonej opozycji politycznej – opozycji, która znalazła wspólny język w żądaniu wolnych wyborów i rządu przedstawicielskiego”.

– Jestem w szoku – powiedziała laureatka tuż po ogłoszeniu decyzji Norweskiego Komitetu Noblowskiego. Zaznaczyła, że jest to nagroda "dla całego ruchu".

Kariera polityczna Mariny Coriny Machado

Studiowała inżynierię i finanse, pracowała w biznesie i założyła fundację pomagającą bezdomnym dzieciom. Potem zajęła się polityką i stała się jedną z liderek demokratycznej opozycji wobec rządu Nicolása Maduro. Wzywała do demokracji w Wenezueli, przeciwstawiała się wzrostowi autorytaryzmu.