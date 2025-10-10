Rzeczpospolita
Wydarzenia
Reklama

Marina Corina Machado. Kim jest laureatka Pokojowej Nagrody Nobla 2025?

Wenezuelska opozycjonistka Marina Corina Machado została laureatką Pokojowej Nagrody Nobla za „za niestrudzoną pracę na rzecz praw demokratycznych narodu Wenezueli i za walkę o sprawiedliwą i pokojową transformację od dyktatury do demokracji”.

Aktualizacja: 10.10.2025 12:35 Publikacja: 10.10.2025 11:45

Marina Corina Machado

Marina Corina Machado

Foto: Reuters/Gaby Oraa

Bartosz Lewicki

„Jako liderka ruchu prodemokratycznego w Wenezueli, Maria Corina Machado uchodzi dziś za jeden z najbardziej niezwykłych przykładów odwagi cywilnej we współczesnej Ameryce Łacińskiej” - napisano w materiałach prasowych przygotowanych przez Komitet Noblowski

Przewodniczący Norweskiego Komitetu Noblowskiego Jørgen Watne Frydnes argumentował, że była „kluczową, jednoczącą postacią w niegdyś podzielonej opozycji politycznej – opozycji, która znalazła wspólny język w żądaniu wolnych wyborów i rządu przedstawicielskiego”. 

– Jestem w szoku – powiedziała laureatka tuż po ogłoszeniu decyzji Norweskiego Komitetu Noblowskiego. Zaznaczyła, że jest to nagroda "dla całego ruchu".

Kariera polityczna Mariny Coriny Machado

Studiowała inżynierię i finanse, pracowała w biznesie i założyła fundację pomagającą bezdomnym dzieciom. Potem zajęła się polityką i stała się jedną z liderek demokratycznej opozycji wobec rządu Nicolása Maduro. Wzywała do demokracji w Wenezueli, przeciwstawiała się wzrostowi autorytaryzmu. 

Reklama
Reklama

W 1992 roku założyła fundację Atenea. W 2001 roku była współzałożycielką Súmate, organizacji zajmującej się kontrolą wyborów.  Powiedziała wówczas, że „to był wybór kart do głosowania zamiast kul”.

W 2011 roku została członkinią Zgromadzenia Narodowego uzyskując najlepszy wynik w kraju. W tym samym roku starała się o nominację partii opozycyjnych do kandydowania na prezydenta w ramach wyborów mających się odbyć w 2012 roku. Ustąpiła ostatecznie miejsca Henrique'owi Capriles Radonski'emu. W 2014 roku, publicznie potępiła łamanie praw człowieka w Wenezueli na forum Stałej Rady Organizacji Państw Amerykańskich. Po tym, została wyrzucona z parlamentu. 

Podczas protestów w Wenezueli w 2014 roku Machado była jedną z głównych postaci organizujących protesty przeciwko rządowi Nicolása Maduro. 

W 2018 roku znalazła się na liście 100 kobiet BBC. W 2025 roku magazyn Time umieścił ją na liście 100 najbardziej wpływowych ludzi na świecie. Machado jest uważana za czołową postać wenezuelskiej opozycji; rząd Nicolása Maduro w Wenezueli zakazał Machado opuszczania Wenezueli.

Czytaj więcej

Maria Corina Machado
Polityka
Pokojowa Nagroda Nobla przyznana. Laureatką opozycjonistka z Wenezueli

W 2023 roku była jedną z kandydatek w ramach prawyborów prezydenckich w partii Plataforma Unitaria Democrática. W czerwcu tego samego roku Wenezuelski Komisarz Wyborczy odebrał jej prawa wyborcze na 15 lat w związku z powiązaniem jej z rzekomymi przestępstwami byłego prezydenta Juana Guaidó. Przeciwko tym restrykcjom zaprotestowali m.in. Organizacja Narodów Zjednoczonych, Organizacja Państw Amerykańskich i Unia Europejska.

Reklama
Reklama

W październiku tego samego roku wygrała prawybory, jednak już w 2024 roku Sąd Najwyższy potwierdził odebranie jej praw wyborczych Machado, blokując jej możliwość startu. W związku z tym poparła ona Edmundo Gonzáleza Urrutię z innego ugrupowania. Opozycja starała się o zapewnienie transparentności głosowania. Przeszkolono tysiące wolontariuszy, którzy mieli zostać obserwatorami wyborów. 

Mimo ryzyka szykan, aresztowań i tortur, obywatele dokumentowali wyniki w komisjach wyborczych. Kiedy opublikowano protokoły głosowań z okręgów - wynikało z nich jasno, że to opozycja wygrała znaczną przewagą, reżim odmówił uznania wyników i utrzymał się przy władzy.  Narodowa Rada Wyborcza, w której wielu członków jest lojalnych wobec Nicolása Maduro, ogłosiła go zwycięzcą. To wywołało protesty w całym kraju, na które rząd zareagował siłą, co zakończyło się śmiercią ponad 20 osób.

Machado ukryła się i od tego czasu nie była widziana publicznie. Wenezuelski sąd wydał nakaz aresztowania Gonzáleza, który przeprowadził się do Hiszpanii i uzyskał tam azyl.

W grudniu 2024 przyznano jej Nagrodę Sacharowa.

„Zainspirowała miliony”

– W ciągu ostatniego roku Marina Corina Machado była zmuszona żyć w ukryciu. Pomimo poważnych gróźb pozbawienia jej życia, pozostała w kraju, co zainspirowało miliony. Kiedy autorytarni ludzie przejmują władzę, kluczowe jest docenienie odważnych obrońców wolności, którzy się buntują i stawiają opór – mówił Jørgen Watne Frydnes  .

Pokojowa Nagroda Nobla

Pokojowa Nagroda Nobla

Foto: Infografika PAP

Reklama
Reklama

Wenezuela, niegdyś kraj demokratyczny i zamożny, stała się brutalnym państwem autorytarnym, pogrążonym w kryzysie humanitarnym i gospodarczym. Większość społeczeństwa żyje w skrajnym ubóstwie, podczas gdy elity się bogacą. Aparat przemocy państwa jest zwrócony przeciw własnym obywatelom. Kraj opuściło już niemal 8 milionów osób. Opozycja jest systematycznie tłumiona poprzez fałszowanie wyborów, represje sądowe i więzienia.

„Gdy autorytaryzm sięga po władzę, kluczowe jest dostrzeganie i docenianie obrończyń i obrońców wolności, którzy mają odwagę stawić opór” – argumentował Komitet Noblowski. „Demokracja istnieje dzięki tym, którzy nie milczą, działają mimo gróźb i przypominają, że wolność nigdy nie jest dana raz na zawsze – trzeba jej bronić słowem, odwagą i determinacją” - napisano w komunikacie. 

„Maria Corina Machado spełnia wszystkie trzy kryteria Alfreda Nobla dla laureatów Pokojowej Nagrody. Zjednoczyła opozycję, konsekwentnie sprzeciwia się militaryzacji życia w Wenezueli i nieustannie wspiera pokojowe przejście do demokracji” – podsumowała Akademia Noblowska.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Miejsca Regiony Ameryka Południowa Wenezuela Nagrody Nobla Pokojowa Nagroda Nobla Osoby Nicolás Maduro

„Jako liderka ruchu prodemokratycznego w Wenezueli, Maria Corina Machado uchodzi dziś za jeden z najbardziej niezwykłych przykładów odwagi cywilnej we współczesnej Ameryce Łacińskiej” - napisano w materiałach prasowych przygotowanych przez Komitet Noblowski

Przewodniczący Norweskiego Komitetu Noblowskiego Jørgen Watne Frydnes argumentował, że była „kluczową, jednoczącą postacią w niegdyś podzielonej opozycji politycznej – opozycji, która znalazła wspólny język w żądaniu wolnych wyborów i rządu przedstawicielskiego”. 

Pozostało jeszcze 91% artykułu
/
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Reklama
Maria Corina Machado
Polityka
Pokojowa Nagroda Nobla przyznana. Laureatką opozycjonistka z Wenezueli
Sanae Takaichi
Polityka
Japonia nie będzie miała pierwszej w historii premier? Koalicja rządząca się rozpadła
Jose Jeri, tymczasowy prezydent Peru
Polityka
Najmniej popularna prezydent świata odwołana. Parlament zdecydował niemal jednogłośnie
Jak europejscy sojusznicy Ukrainy napędzają rosyjską gospodarkę wojenną
Polityka
Jak europejscy sojusznicy Ukrainy napędzają rosyjską gospodarkę wojenną
Flagi unijne przed siedzibą KE w Brukseli
Polityka
Węgierski szpieg w unijnych instytucjach? Komisja Europejska powołuje zespół do zbadania sprawy
Reklama
Reklama
e-Wydanie