Po osiągnięciu porozumienia z Ukrainą w niemal wszystkich aspektach amerykańskiego planu pokojowego, Biały Dom oczekuje jasnej odpowiedzi prezydenta Rosji Władimira Putina na te propozycje.

Putin jak dotąd nie wykazał publicznie chęci wyrażenia zgody, a nawet poważnego rozważenia porozumienia, zauważa Axios.

Wcześniej francuski dziennik „Le Monde” poinformował, że Dmitriewa widziano w pobliżu ambasady USA w Paryżu. Biały Dom i rzecznik prasowy Dmitriewa odmówili komentarza.

Spotkanie dzień po szczycie

Według Axios, Dmitriew spotkał się ze specjalnymi wysłannikami prezydenta USA Donalda Trumpa w środę, 7 stycznia.