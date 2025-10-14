Aktualizacja: 14.10.2025 07:39 Publikacja: 14.10.2025 06:58
Donald Trump
Donald Trump w poniedziałek ogłosił, że zakończył ósmą wojnę w pierwszych ośmiu miesiącach prezydentury – według amerykańskiego prezydenta ósmym zakończonym przez niego konfliktem jest wojna w Strefie Gazy, gdzie w ubiegłym tygodniu weszło w życie porozumienie zawarte między Hamasem a Izraelem, po zaakceptowaniu przez obie strony pierwszego etapu planu pokojowego Donalda Trumpa. W Strefie Gazy obowiązuje obecnie zawieszenie broni, kolejne etapy planu pokojowego mają być dopiero wdrażane w życie.
Pozostałe konflikty, których zakończenie przypisuje sobie Trump, to m.in. konflikt graniczny między Kambodżą a Tajlandią, konflikt między Indiami a Pakistanem w Kaszmirze czy konflikt w DR Konga, gdzie ofensywę prowadzili przed kilkoma miesiącami rebelianci wspierani przez Rwandę. W USA deklarację pokojową podpisały też skonfliktowane od lat Armenia i Azerbejdżan.
Norwegowie wytrzymali presję. Norweski komitet nie przyznał Pokojowego Nobla Donaldowi Trumpowi....
Trumpowi, mimo deklaracji złożonych w czasie kampanii wyborczej, nadal nie udało się jednak zakończyć wojny Rosji z Ukrainą. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zadeklarował poparcie dla kandydatury Trumpa do Pokojowej Nagrody Nobla, jeśli prezydent USA sprawi, że Władimir Putin rozpocznie negocjacje pokojowe.
Trump wiele razy sygnalizował, że ze względu na jego osiągnięcia w zakresie kończenia konfliktów zbrojnych należy mu się Pokojowa Nagroda Nobla. Mimo to Komitet Noblowski zdecydował się przyznać to wyróżnienie za 2025 rok liderce wenezuelskiej opozycji Marii Corinie Machado, przeciwniczce politycznej przywódcy Wenezueli Nicolása Maduro. Przedstawiciel biura prasowego Białego Domu, Steven Cheung komentując ten wybór, stwierdził, że „KomitetNoblowski udowodnił, że przedkłada politykę nad pokój”.
Dotychczas Pokojową Nagrodę Nobla otrzymało czterech prezydentów USA:
Theodore Roosevelt – uhonorowany za mediacje podczas wojny rosyjsko-japońskiej,
Woodrow Wilson – nagrodzony za założenie Ligi Narodów i wysiłki na rzecz pokoju po I wojnie światowej,
Jimmy Carter – otrzymał nagrodę za działania na rzecz pokojowego rozwiązywania konfliktów międzynarodowych oraz wspieranie demokracji i praw człowieka,
Barack Obama – uhonorowany za tworzenie klimatu sprzyjającego współpracy międzynarodowej.
Większość Polaków, pytanych o Pokojową Nagrodę Nobla dla Trumpa w sondażu IBRiS dla Radia Zet, uznała, że Trumpowi taka nagroda się nie należała. Takiego zdania jest łącznie 63,8 proc. badanych, z czego 48,4 proc. uważa, że Trumpowi Pokojowa Nagroda Nobla nie należy się „zdecydowanie”. O tym, że Trump zasłużył na Pokojową Nagrodę Nobla przekonanych jest 23,1 proc. Polaków, przy czym 5,3 proc. uważa, że Trump zasłużył na nią „zdecydowanie”. Zdania w tej sprawie nie ma 13 proc. badanych.
W otoczeniu wielu światowych przywódców prezydent USA Donald Trump ogłosił zakończenie wojny w St...
O tym, że Trump nie zasłużył na Pokojową Nagrodę Nobla przekonanych jest 98 proc. wyborców KO, 98 proc. wyborców Nowej Lewicy i 99 proc. wyborców PSL-u oraz Polski 2050 (rozpatrywanych wspólnie, jako byli wyborcy nieistniejącej już Trzeciej Drogi). O tym, że Trump „raczej” zasłużył na Pokojową Nagrodę Nobla przekonanych jest 2 proc. wyborców Lewicy i 1 proc. wyborców KO.
Wyborcy PiS są podzieleni w ocenie osiągnięć Donalda Trumpa na rzecz pokoju. 38 proc. wyborców PiS uważa, że Trump zasłużył na Pokojową Nagrodę Nobla, 34 proc. – że nie zasłużył.
Najwięcej zwolenników Pokojowej Nagrody Nobla dla Trumpa – 76 proc. – jest wśród wyborców Konfederacji. 21 proc. wyborców formacji Sławomira Mentzena i Krzysztofa Bosaka jest zdania, że Pokojowa Nagroda Nobla Trumpowi się nie należy.
Badanie przeprowadzono metodą telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI), między 10 a 11 października na reprezentatywnej próbie 1067 Polaków.
