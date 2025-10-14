Z tego artykułu się dowiesz: Jakie konflikty zbrojne, według Donalda Trumpa, zostały zakończone dzięki jego działaniom?

Donald Trump w poniedziałek ogłosił, że zakończył ósmą wojnę w pierwszych ośmiu miesiącach prezydentury – według amerykańskiego prezydenta ósmym zakończonym przez niego konfliktem jest wojna w Strefie Gazy, gdzie w ubiegłym tygodniu weszło w życie porozumienie zawarte między Hamasem a Izraelem, po zaakceptowaniu przez obie strony pierwszego etapu planu pokojowego Donalda Trumpa. W Strefie Gazy obowiązuje obecnie zawieszenie broni, kolejne etapy planu pokojowego mają być dopiero wdrażane w życie.

Jakie konflikty zakończył Donald Trump? Jakiego zakończyć mu się nie udało?

Pozostałe konflikty, których zakończenie przypisuje sobie Trump, to m.in. konflikt graniczny między Kambodżą a Tajlandią, konflikt między Indiami a Pakistanem w Kaszmirze czy konflikt w DR Konga, gdzie ofensywę prowadzili przed kilkoma miesiącami rebelianci wspierani przez Rwandę. W USA deklarację pokojową podpisały też skonfliktowane od lat Armenia i Azerbejdżan.

Trumpowi, mimo deklaracji złożonych w czasie kampanii wyborczej, nadal nie udało się jednak zakończyć wojny Rosji z Ukrainą. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zadeklarował poparcie dla kandydatury Trumpa do Pokojowej Nagrody Nobla, jeśli prezydent USA sprawi, że Władimir Putin rozpocznie negocjacje pokojowe.