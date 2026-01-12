Prawnicy Kulibajewa, na których powołują się brytyjscy dziennikarze, twierdzą, że biznesmen jedynie pożyczył środki od wspominanej przez BBC firmy, ale nie był jej właścicielem. Przekonują też, że środki pochodziły z całkowicie legalnego źródła. Śledztwo brytyjskich dziennikarzy jest wielowątkowe i prowadzi do Włoch, gdzie firma, która miała pożyczyć Kazachowi pieniądze na książęcy dom, figurowała w śledztwie korupcyjnym. Po dawnym prezencie ślubnym królowej nie pozostało już śladu. W 2016 r. rezydencję zburzono, a w jej miejscu postawiono nową willę z 14 sypialniami. Opisywana w brytyjskich mediach sprawa odkrywa jedynie wierzchołek góry lodowej i dobrze obrazuje skalę wpływów rządzącego do niedawna w Kazachstanie klanu Nursułtana Nazarbajewa.

Rodzina Nursułtana Nazarbajewa dysponuje miliardami dolarów. Która córka jest najbiedniejsza?

Timur Kulibajew jest mężem Dinary Nazarbajewej, średniej córki byłego prezydenta. Oboje zajmują czwartą pozycję w zeszłorocznym zestawieniu „75 najbogatszych biznesmenów Kazachstanu”, opublikowanym przez kazachską redakcję „Forbesa”. Łącznie dysponują majątkiem wartym 10,6 mld dol.. Należy do nich m.in. Halyk Bank, który powstał na bazie kazachskiej filii radzieckiego Sberbanku po upadku ZSRR i za rządów Nazarbajewa stał się największą instytucją finansową w kraju. Są też obecni w branży naftowej, logistycznej i deweloperskiej oraz posiadają niezliczoną liczbę nieruchomości w kraju i za granicą.

Za rządów teścia Kulibajew piastował wysokie stanowiska w państwowych korporacjach naftowych i zarządzał rządowym holdingiem Samruk-Kazyna, który obraca dziesiątkami miliardów dol. i kontroluje najważniejsze przedsiębiorstwa państwowe w kraju. Dekadę temu lokalne media i eksperci wróżyli, że może zostać następcą Nazarbajewa, który nie ma synów (trzy córki).

Niegdyś prezydencką karierę wróżono też starszej córce ówczesnego przywódcy – Daridze. Wspinając się po drabinie władzy, zdążyła dojść do stanowiska przewodniczącej Senatu. Jest nieco biedniejsza od swojej siostry Dinary i w ubiegłym roku uplasowała się jedynie na 17. pozycji w zestawieniu lokalnego „Forbesa”, z majątkiem wartym ponad 570 mln dol.. Przeżyła wiele osobistych tragedii. Jej były mąż, Rachat Alijew (był wiceszefem MSZ Kazachstanu i ambasadorem w Wiedniu), pokłócił się z Nazarbajewem, uciekł do Austrii i napisał kompromitującą reżim teścia książkę. W 2015 r. zmarł w dziwnych okolicznościach w austriackim areszcie, w trakcie batalii sądowych w sprawie jego ekstradycji do kraju, której domagał się Kazachstan. Z Darigą miał dwóch synów i córkę. Średni syn, 29-letni Ajsułtan, był uzależniony od narkotyków i zmarł w Londynie w 2020 r.

Wówczas z doniesień „Timesa” wynikało, że Dariga Nazarbajewa ma kilka luksusowych posiadłości w brytyjskiej stolicy o łącznej wartości ponad 140 mln funtów. Chodzi m.in. o grunty przy słynnej ulicy Baker Street (budynki pod numerami 215–237). Wówczas media ironicznie pisały, że córka prezydenta Kazachstanu kupiła londyński dom Sherlocka Holmesa.