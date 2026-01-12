Aktualizacja: 12.01.2026 05:49 Publikacja: 12.01.2026 04:30
Demonstracja przed budynkiem sądu federalnego im. Daniela Patricka Moynihana w Nowym Jorku, przed którym stanął Nicolás Maduro.
Foto: REUTERS/Shannon Stapleton
– Emigranci z Wenezueli, Kuby i Nikaragui oraz ich potomkowie są zachwyceni. Na razie – mówi „Rzeczpospolitej” John Polga-Hecemovich, wykładowca nauk politycznych na US Naval Academy w Waszyngtonie i autor książki „Authoritatian Consolidation in Times of Crisis: Venezuela under Nicolas Maduro”. I faktycznie, jeśli wierzyć sondażowi YouGov, w ostatnim tygodniu wskaźnik poparcia wśród ogółu Latynosów dla Donalda Trump lekko poszedł w górę, choć wciąż liczba niechętnych wobec prezydenta jest w tej grupie społeczeństwa o 25 pkt. proc. większa niż tych, którzy darzą go zaufaniem.
Trump przedstawił porwanie Maduro jako swój wielki sukces. Sugeruje, że idąc za ciosem mógłby nakazać interwencję zbrojną w kolejnych krajach latynoskich: Kolumbii, Meksyku czy na Kubie. Stara się sprawić wrażenie, że Ameryka Łacińska jest na jego łasce. Prawda jest jednak bardziej złożona. Utrzymanie większości w Kongresie przez Republikanów z ruchu MAGA w listopadzie tego roku, a także zachowanie Białego Domu przez Trumpa lub desygnowanego przez niego kandydata w wyborach w 2028 r. nie będzie możliwe bez wsparcia ludności latynoskiej. To najszybciej rosnąca grupa etniczna w USA. Chodzi o 70 mln osób, dwa razy więcej niż na początku wieku. Stanowią oni przeszło 1/5 wszystkich obywateli Stanów.
W 2024 r. aż 48 proc. Latynosów oddało swój głos na Trump wobec 28 proc. w 2016 r. Ten w przeważającej części konserwatywny elektorat urzekła obietnica miliardera ograniczenia prawa do aborcji, a także zapowiedź poprawy warunków życia. Ostatnio nastroje w tym środowisku radykalnie się jednak zmieniły.
– Latynosów zawiodła polityka gospodarcza prezydenta. Nie tylko dochody nie wzrosły, ale też zabezpieczenia socjalne zostały radykalnie ograniczone przez Biały Dom. Tę grupę wyborców bardzo zniechęciła też polityka migracyjna Trumpa. Zrozumieli, że i oni czy ktoś z ich bliskich może zostać deportowany. Teraz dodatkowym czynnikiem ważącym na poparciu dla ruchu MAGA będzie polityka wobec Ameryki Łacińskiej. Jeśli, co całkiem możliwe, w Wenezueli wybuchnie otwarty konflikt albo Trump zdecyduje się, jak zapowiada, na bombardowanie, może to obudzić potencjalnie bardzo silne nastroje antyamerykańskie wśród Latynosów – ostrzega John Polga-Hecemovich.
Opublikowany 3 stycznia (a więc niebiorący jeszcze pod uwagę oceny interwencji w Wenezueli) sondaż waszyngtońskiego instytutu Pew pokazuje, że 70 proc. Latynosów ocenia teraz negatywnie sposób, w jaki Trump sprawuje urząd prezydenta. 65 proc. odrzuca trumpową politykę migracyjną, a 61 proc. gospodarczą. To kolosalna zmiana nastrojów w ciągu ledwie roku. Pokazuje, że Latynosi nie tylko stanowią największą grupę etniczną w Stanach Zjednoczonych, ale też taką, która jest najbardziej podatna na ogromne wahania nastrojów. Lokalne wybory np. w New Jersey skończyły się wsparciem większości tych wyborców dla Demokratów. A przecież rok temu aż 2/3 respondentów w tej grupie deklarowało, że groźby Trumpa w sprawie deportacji „nie odnoszą się do mnie”, a 40 proc. popierało kontynuację budowy muru na granicy z Meksykiem.
Zmiana nastrojów wobec Trumpa może się jeszcze pogłębić. Emigranci z Wenezueli mieli nadzieję, że prezydent USA odda władzę liderce demokratycznej opozycji Marii Corinie Machado. Tak się jednak nie stało. Junta utrzymała się u władzy, tyle, że teraz dodatkowo miałaby ona pozostawać na usługach amerykańskiego biznesu. Nie bardzo widać, jak miałoby to doprowadzić do poprawy sytuacji w kraju.
Ale na Wenezueli się nie kończy. Trump uznał, że Kolumbia „jest kierowana przez chorego człowieka, który lubi produkować kokainę i sprzedawać ją do USA (chodzi o prezydenta Gustavo Petro). Miliarder zapowiedział też, że „coś trzeba będzie zrobić z Meksykiem”. I uznał, że komunistyczny reżim na Kubie „jest u progu upadku”.
Co trzeci mieszkaniec Chicago to Latynos. Lokalny portal Chicago Suntimes starał się rozeznać, jak na groźby Trumpa reaguje tamtejsza latynoska społeczność. Okazało się, że jest w tej sprawie mocno podzielona.
– Meksyk rozwija się w tej chwili całkiem dobrze. Interwencja USA może to zniweczyć i doprowadzić do nowej fali migracji – obawia się Manuel Castro, przewodniczący Concilio de Migrantes de Chicago.
Zdaniem Isabel Martinez Mulcahy, która jako nastolatka uciekła z Kolumbii i uzyskała prawo azylu w Stanach, ewentualna interwencja w Ameryce Łacińskiej doprowadzi do powtórzenia doświadczenia z Iraku. – Jeśli Amerykanie zaczną atakować kraje, gdzie żyją rodzice czy dziadkowie amerykańskich Latynosów, tym ostatnim nie będzie się to podobać – dodaje.
