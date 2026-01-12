2/3 Latynosów źle ocenia politykę migracyjną prezydenta

W 2024 r. aż 48 proc. Latynosów oddało swój głos na Trump wobec 28 proc. w 2016 r. Ten w przeważającej części konserwatywny elektorat urzekła obietnica miliardera ograniczenia prawa do aborcji, a także zapowiedź poprawy warunków życia. Ostatnio nastroje w tym środowisku radykalnie się jednak zmieniły.

– Latynosów zawiodła polityka gospodarcza prezydenta. Nie tylko dochody nie wzrosły, ale też zabezpieczenia socjalne zostały radykalnie ograniczone przez Biały Dom. Tę grupę wyborców bardzo zniechęciła też polityka migracyjna Trumpa. Zrozumieli, że i oni czy ktoś z ich bliskich może zostać deportowany. Teraz dodatkowym czynnikiem ważącym na poparciu dla ruchu MAGA będzie polityka wobec Ameryki Łacińskiej. Jeśli, co całkiem możliwe, w Wenezueli wybuchnie otwarty konflikt albo Trump zdecyduje się, jak zapowiada, na bombardowanie, może to obudzić potencjalnie bardzo silne nastroje antyamerykańskie wśród Latynosów – ostrzega John Polga-Hecemovich.

Opublikowany 3 stycznia (a więc niebiorący jeszcze pod uwagę oceny interwencji w Wenezueli) sondaż waszyngtońskiego instytutu Pew pokazuje, że 70 proc. Latynosów ocenia teraz negatywnie sposób, w jaki Trump sprawuje urząd prezydenta. 65 proc. odrzuca trumpową politykę migracyjną, a 61 proc. gospodarczą. To kolosalna zmiana nastrojów w ciągu ledwie roku. Pokazuje, że Latynosi nie tylko stanowią największą grupę etniczną w Stanach Zjednoczonych, ale też taką, która jest najbardziej podatna na ogromne wahania nastrojów. Lokalne wybory np. w New Jersey skończyły się wsparciem większości tych wyborców dla Demokratów. A przecież rok temu aż 2/3 respondentów w tej grupie deklarowało, że groźby Trumpa w sprawie deportacji „nie odnoszą się do mnie”, a 40 proc. popierało kontynuację budowy muru na granicy z Meksykiem.

Wenezuelczycy mieli nadzieję, że to Maria Corina Machado przejmie władzę

Zmiana nastrojów wobec Trumpa może się jeszcze pogłębić. Emigranci z Wenezueli mieli nadzieję, że prezydent USA odda władzę liderce demokratycznej opozycji Marii Corinie Machado. Tak się jednak nie stało. Junta utrzymała się u władzy, tyle, że teraz dodatkowo miałaby ona pozostawać na usługach amerykańskiego biznesu. Nie bardzo widać, jak miałoby to doprowadzić do poprawy sytuacji w kraju.

Ale na Wenezueli się nie kończy. Trump uznał, że Kolumbia „jest kierowana przez chorego człowieka, który lubi produkować kokainę i sprzedawać ją do USA (chodzi o prezydenta Gustavo Petro). Miliarder zapowiedział też, że „coś trzeba będzie zrobić z Meksykiem”. I uznał, że komunistyczny reżim na Kubie „jest u progu upadku”.