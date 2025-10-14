Aktualizacja: 14.10.2025 06:05 Publikacja: 14.10.2025 05:02
Donald Trump ogłosił, że wojna w Strefie Gazy się zakończyła. Czy nie zrobił tego przedwcześnie?
Foto: REUTERS
To był wyjątkowy poniedziałek. Rano Hamas rozpoczął uwalnianie ostatnich izraelskich zakładników, a do domów z izraelskich więzień wracali Palestyńczycy (w sumie prawie dwa tysiące).
Prezydent Donald Trump najpierw świętował w Izraelu, wysłuchując pochwał izraelskich polityków w Knesecie i samemu wygłaszając tam przemówienie, a potem w egipskim Szarm el-Szejk. Tam przywódcy USA, Egiptu, Kataru i Turcji podpisali plan pokojowy dla Strefy Gazy, a przyglądali się temu monarchowie, prezydenci i premierzy wielu krajów arabskich, muzułmańskich i szeroko pojętego Zachodu.
Trump, egipski prezydent Abd al-Fatah Sisi, emir Kataru Tamim bin Hamad as-Sani oraz prezydent Turcji Recep Tayyip Erdoğan są gwarantami zawieszenia broni zawartego między Izraelem i Hamasem (których przedstawicieli nie było w Szarm el-Szejk).
Czytaj więcej
Na szczyt w Egipcie, mający uroczyście zakończyć wojnę w Strefie Gazy, zmierzają dziesiątki przyw...
Pierwsza część pokojowego planu przedstawionego przez Trumpa pod koniec września została wykonana w ciągu jednego dnia. Ale nie w całości.
Nie ma jeszcze powodów do świętowania, uważa część Izraelczyków, zwłaszcza związanych z zakładnikami uprowadzonymi 7 października 2023 r. przez palestyńskich terrorystów. – Wystąpienie w Knesecie odbyło się zbyt szybko, bo do Izraela nie wrócili wszyscy zakładnicy – powiedział „Rzeczpospolitej” Juwal Dancyg, syn najbardziej znanego w Polsce zakładnika Alexa Dancyga, urodzonego w Warszawie w 1948 r..
Alex Dancyg zginął w niewoli w marcu 2024 r., a jego ciało odnaleziono w tunelu Hamasu kilka miesięcy później. Rodzina, zwłaszcza drugi syn Mati, miała żal do premiera Beniamina Netanjahu, że długo nie starał się on o uwolnienie zakładników i poświęcił ich dla utrzymania się u władzy.
Mówiąc, że nie wszyscy powrócili w poniedziałek, Juwal Dancyg miał na myśli ciała nieżyjących już zakładników. Hamas wydał wszystkich 20 żyjących, ale z tych 28, którzy nie żyli, do momentu naszej rozmowy, w trumnach wróciło zaledwie czterech. Plan przewidywał, że w poniedziałek nie będzie już żadnych zakładników w Strefie Gazy, ani żywych, ani martwych.
– Nie ma pokoju, gdy nadal są zakładnicy i gdy Hamas wciąż kontroluje Strefę Gazy – podkreślił Juwal Dancyg.
Czytaj więcej
Syn szuka pomocy od Polski po Niemcy. Wszystko, by uratować swego uprowadzonego ojca.
Radość tych, którzy odzyskali żywych krewnych i przyjaciół, była wielka. Donald Trump został bohaterem Izraela i najważniejszym dla Izraelczyków prezydentem Stanów Zjednoczonych w historii. Sam jako bohatera i wielkiego gracza przedstawiał Beniamina Netanjahu, co radowało w Knesecie raczej tylko zwolenników politycznych izraelskiego premiera.
– Donald Trump pokazał wielką miłość do państwa Izrael, do państwa żydowskiego. Wyraził jednocześnie podziw i uznanie dla premiera. To piękne rozpoczęcie kampanii wyborczej Beniamina Netanjahu – powiedział „Rzeczpospolitej” prof. Efraim Inbar, politolog z konserwatywnego think tanku Jerozolimski Instytut Strategii i Bezpieczeństwa.
Czy to oznacza, że Netanjahu przyspieszy wybory do parlamentu, które powinny się odbyć za rok? – Trudno powiedzieć. Zazwyczaj jest bardzo ostrożny, a przyspieszone wybory mogą oznaczać, że będzie kilka miesięcy mniej u władzy – dodał Inbar.
Od lat Netanjahu ma problemy z wymiarem sprawiedliwości, ciążą na nim zarzuty korupcyjne i o nadużycie władzy. Wojna oddaliła wizję skazania. Niedługo może też z całą siłą wrócić temat jego odpowiedzialności za dopuszczenie do największego w historii kraju ataku terrorystycznego z października 2023 r.
Pomysł szczytu pokojowego w Szarm el-Szejk, któremu przewodzili prezydenci Trump i Sisi, zrodził się pod koniec zeszłego tygodnia. Do szybkiego terminu dostosowali się przedstawiciele około 30 krajów i międzynarodowych organizacji.
W tym gronie byli przywódcy czołowych krajów zachodnich: Wielkiej Brytanii, Niemiec, Francji, Włoch, Kanady, Hiszpanii i Grecji, prezydenci najludniejszych krajów muzułmańskich Indonezji i Pakistanu, monarchowie arabscy i prezydent Turcji. Byli też przywódcy z Azerbejdżanu, Armenii i Cypru. Z naszego regionu przyjechał tylko węgierski premier Viktor Orbán, choć to przywódcom krajów lękających się rosyjskiego zagrożenia, takim jak Polska, powinno bardziej zależeć na świętowaniu u boku Donalda Trumpa.
Nie było aktywnych na Bliskim Wschodzie Chińczyków oraz Rosjan, a Indie reprezentował sekretarz stanu w MSZ.
Przy okazji wyszły na jaw podziały wśród czołowych państw arabskich, które mogą mieć wpływ na budowanie przez Trumpa nowego pokojowego Bliskiego Wschodu. Jeszcze w poniedziałek rano wydawało się, że w Szarm el-Szejk w ogóle nie będzie przedstawiciela Arabii Saudyjskiej. Nie było go na liście rozpowszechnianej przez egipskich gospodarzy. Z kolei drugi ważny gracz, Zjednoczone Emiraty Arabskie, nie wydelegował przywódcy (prezydenta czy premiera), lecz wiceprezydenta.
Czytaj więcej
Donalda Trumpa poza Ameryką najbardziej interesuje Bliski Wschód. Stamtąd chce ściągnąć najwięcej...
– Cały prestiż przypadł Egiptowi, a nie wszystkim się podoba, że Trump tak wyróżnił Egipt – powiedział „Rzeczpospolitej” Said Sadek, egipski politolog, wykładowca prywatnego uniwersytetu w Aleksandrii. Jak dodał, jeszcze niedawno inni gracze regionalni próbowali umniejszyć rolę jego kraju, choć on tradycyjnie pomagał w negocjowaniu między Izraelem a Hamasem. Jego zdaniem Arabia Saudyjska i Zjednoczone Emiraty Arabskie musiały się poczuć zawiedzione postawą Trumpa, bo podczas jego pierwszej podróży zagranicznej na Półwysep Arabski w maju zaoferowały Ameryce grube miliardy dolarów.
– Arabia Saudyjska wspiera także finansowo Egipt, chce być liderem Bliskiego Wschodu. Ale poza pieniędzmi ma niewiele, gdy chodzi o wojnę, to nawet w Jemenie, najbiedniejszym kraju regionu, sobie nie poradziła – podkreślił Sadek.
Sytuacja była dynamiczna. W poniedziałek po południu „Rzeczpospolita” dostała drogą mejlową odpowiedź na pytanie w sprawie postawy Arabii Saudyjskiej zadane ambasadzie tego kraju w Warszawie: „Chcielibyśmy poinformować, że Królestwo Arabii Saudyjskiej wzięło udział w szczycie w Szarm el-Szejk, a na czele delegacji stał J.W. książę Fajsal bin Farhan bin Abd Allah As-Saud, minister spraw zagranicznych”. W mejlu podkreślono, że saudyjskie MSZ jest zadowolone z porozumienia dotyczącego Gazy oraz docenia „aktywną rolę” prezydenta Trumpa i wysiłki mediacyjne „braci” z Kataru, Egiptu i Turcji.
Szef saudyjskiej dyplomacji miał w Szarm el-Szejk „oddzielne” spotkanie z amerykańskim prezydentem, podkreśliły potem oficjalne media królestwa.
Kolejne etapy zaprowadzania pokoju i normalności w Strefie Gazy nie będą łatwe. Rozmowy o odbudowie zniszczonej w znacznym stopniu palestyńskiej enklawy mają się zacząć w listopadzie w Kairze.
Zniszczenia w Strefie Gazy
Foto: PAP
Nie jest jeszcze jasne, kto konkretnie i jak ma pilnować, żeby w Strefie Gazy nie dochodziło do walk, także między zwaśnionymi Palestyńczykami. Wedle zapowiedzi mają się tym zająć siły pokojowe złożone z żołnierzy państw arabskich (i ewentualnie innych muzułmańskich) oraz policja palestyńska, wyszkolona w Jordanii i Egipcie. Mówi się o udziale Emiratczyków czy Turków.
– Egipscy żołnierze pojawią się tylko wtedy, gdy będzie odpowiednia rezolucja Rady Bezpieczeństwa ONZ w tej sprawie, co jest trudne, bo Izrael tego nie chce. Egipt zaś zamierza się trzymać prawa międzynarodowego, a nie jakichś umów bilateralnych czy w szerszym gronie państw – powiedział egipski politolog Said Sadek.
Czytaj więcej
Rząd Izraela się nie przejmuje, co myślą Polacy, Francuzi, Hiszpanie, reszta świata. Podobnie ze...
– Nie słyszałem o skutecznych międzynarodowych siłach pokojowych – wyraził wątpliwość izraelski politolog Efraim Inbar, dodając, że porządek może zaprowadzić tylko doświadczona armia izraelska. Nadal kontroluje ona ponad połowę terytorium enklawy.
Plan pokojowy dla Strefy Gazy
Foto: PAP
Problemem może będzie też przewidziane w planie Trumpa rozbrojenie Hamasu i całkowite odsunięcie go od władzy, bo jak podkreślił Sadek, Hamas ma nadal poparcie społeczne. Niełatwo będzie też znaleźć bezpartyjnych palestyńskich technokratów do tymczasowego zarządzania Gazą.
A utworzeniu państwa palestyńskiego, które w planie Trumpa dostrzegły współpracujące z nim kraje arabskie, muzułmańskie i europejskie, sprzeciwia się otwarcie rząd Netanjahu i znaczna część społeczeństwa izraelskiego.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
To był wyjątkowy poniedziałek. Rano Hamas rozpoczął uwalnianie ostatnich izraelskich zakładników, a do domów z izraelskich więzień wracali Palestyńczycy (w sumie prawie dwa tysiące).
Prezydent Donald Trump najpierw świętował w Izraelu, wysłuchując pochwał izraelskich polityków w Knesecie i samemu wygłaszając tam przemówienie, a potem w egipskim Szarm el-Szejk. Tam przywódcy USA, Egiptu, Kataru i Turcji podpisali plan pokojowy dla Strefy Gazy, a przyglądali się temu monarchowie, prezydenci i premierzy wielu krajów arabskich, muzułmańskich i szeroko pojętego Zachodu.
Prezydent USA Donald Trump wygłosił trwające ponad godzinę przemówienie w Knesecie. Jego wystąpienie miało miejs...
Hamas uwolnił dwudziestu izraelskich zakładników, którzy pozostawali w jego niewoli od momentu ataku na Izrael z...
W czasie spotkania z prezydentem Finlandii Alexandrem Stubbem prezydent USA Donald Trump zwrócił uwagę, że NATO...
Premier Benjamin Netanjahu zwołał na czwartek Gabinet Bezpieczeństwa na głosowanie nad projektem porozumienia po...
Izrael i Hamas porozumiały się w sprawie realizacji pierwszego etapu planu pokojowego Donalda Trumpa, który ma s...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas