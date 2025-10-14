Pierwsza część pokojowego planu przedstawionego przez Trumpa pod koniec września została wykonana w ciągu jednego dnia. Ale nie w całości.

Hamas nie spełnił warunku. Nie przekazał do Izraela ciał większości nieżyjących zakładników

Nie ma jeszcze powodów do świętowania, uważa część Izraelczyków, zwłaszcza związanych z zakładnikami uprowadzonymi 7 października 2023 r. przez palestyńskich terrorystów. – Wystąpienie w Knesecie odbyło się zbyt szybko, bo do Izraela nie wrócili wszyscy zakładnicy – powiedział „Rzeczpospolitej” Juwal Dancyg, syn najbardziej znanego w Polsce zakładnika Alexa Dancyga, urodzonego w Warszawie w 1948 r..

Alex Dancyg zginął w niewoli w marcu 2024 r., a jego ciało odnaleziono w tunelu Hamasu kilka miesięcy później. Rodzina, zwłaszcza drugi syn Mati, miała żal do premiera Beniamina Netanjahu, że długo nie starał się on o uwolnienie zakładników i poświęcił ich dla utrzymania się u władzy.

Mówiąc, że nie wszyscy powrócili w poniedziałek, Juwal Dancyg miał na myśli ciała nieżyjących już zakładników. Hamas wydał wszystkich 20 żyjących, ale z tych 28, którzy nie żyli, do momentu naszej rozmowy, w trumnach wróciło zaledwie czterech. Plan przewidywał, że w poniedziałek nie będzie już żadnych zakładników w Strefie Gazy, ani żywych, ani martwych.

– Nie ma pokoju, gdy nadal są zakładnicy i gdy Hamas wciąż kontroluje Strefę Gazy – podkreślił Juwal Dancyg.