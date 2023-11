Alex Dancyg, polski zakładnik Hamasu

Kibuc Nir Oz, 7 października

– Mnie tam nie było, mieszkam w Jerozolimie – mówi Juwal Dancyg. – Rano obudził mnie telefon, dzwonił teść. „Coś się dzieje na południu, musisz sprawdzić, co z twoją rodziną”, powiedział. Zadzwoniłem do ojca koło ósmej rano. Powiedział, że słyszy wybuchy, że terroryści są prawdopodobnie w kibucu. Chwilę później próbowałem jeszcze raz zatelefonować, ale już nie odpowiedział. Komunikowałem się esemesowo z bratem i siostrą, którzy też byli w kibucu. I zorientowałem się, co się dzieje. Wieczorem izraelscy żołnierze byli w domu ojca. Był pusty, nie było tam śladów walki. Zrozumiałem, że zniknął. Ponad dziesięć dni później dowiedzieliśmy się oficjalnie, że został uprowadzony – opowiada Juwal Dancyg.

W kibucu Nir Oz mieszkała cała rodzina poza Juwalem – mama, siostra, brat. – W domu siostry doszło do walki szwagra z terrorystami, strzelał do nich z pistoletu. Było ich pięciu czy nawet siedmiu, trudno podać dokładnie, nie wiadomo, ilu zginęło, ilu odstraszył. Później szwagier z moją siostrą i ich trzema córkami przeszli do schronu w domu. Obawiali się, że zostaną podpaleni, zginą w płomieniach, wyskoczyli przez okno i wtedy nadeszła pomoc armii izraelskiej. Dom mojego brata był zaś jedynym w kibucu, do którego terrorystom nie udało się wedrzeć. Moja mama była przez siedem godzin w schronie, przetrwała ostrzał, wybuchy – opowiada.

Tych, którzy przeżyli atak terrorystów w kibucu, w tym mamę i rodzeństwo Juwala, ewakuowano do Ejlatu nad Morze Czerwone, na południowy kraniec Izraela. Z Nir Oz to 260 kilometrów. Mieszkają w hotelu.

Do kibucu na razie nie mogą wrócić. Mieszkało tam 350 osób. Terroryści zabili 25, a 75 uprowadzili. W tym malutkie dziecko. – Oraz 25 osób starszych, w wieku co najmniej 75 lat, takich jak mój ojciec. Oni potrzebują lekarstw, o to też się martwimy – podkreśla Juwal Dancyg.