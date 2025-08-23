Rzeczpospolita
Wydarzenia
Mimo zapowiedzi Siergieja Ławrowa, Wołodymyr Zełenski „gotowy do rozmów o terytoriach”

Jak poinformowała w stacja NBC News, powołując się na wywiad, udzielony przez pierwszego wiceministra spraw zagranicznych Ukrainy Serhija Kysłycię programowi „Meet the Press”, prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski jest gotowy omówić kwestie terytorialne podczas spotkania z Władimirem Putinem. Kysłycia został poproszony o komentarz do słów ministra spraw zagranicznych Rosji, który oświadczył w piątek, że „w tym momencie spotkanie prezydentów Rosji i Ukrainy, Władimira Putina i Wołodymyra Zełenskiego, nie jest planowane”.

Aktualizacja: 23.08.2025 12:44 Publikacja: 23.08.2025 12:28

Wołodymyr Zełenski

Wołodymyr Zełenski

Foto: PAP/EPA/Sergey Dolzhenko

Bartosz Lewicki

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Czy Wołodymyr Zełenski jest gotów do spotkania z Władimirem Putinem?
  • Czy Rosja planuje spotkanie Władimira Putina z Wołodymyrem Zełenskim?
  • Jakie zdaniem strony ukraińskiej powinny być konsekwencje dla Rosji?
  • Jak w Rosji komentowano rozmowy Trump-Putin?

Gospodarz poprosił Kysłycię o komentarz do oświadczenia Ławrowa, a także o wyrażenie opinii, czy jego zdaniem „proces pokojowy wciąż postępuje, czy też już się zatrzymał”. – Nie. Wierzę, że  proces stopniowo posuwa się naprzód. Niestety, nie tak szybko, jak byśmy chcieli. Ale uważam, że ten poniedziałek i spotkanie w Białym Domu były niezwykle ważnymi wydarzeniami ostatnich miesięcy. I uważam, że to było ważne osiągnięcie, w którym prezydent Trump odegrał decydującą rolę – odrzekł Kysłycia.

Zapytany o możliwy termin bezpośredniego spotkania Zełenskiego z Putinem, Kysłycia odpowiedział, że potrzeba co najmniej tygodnia, aby „opracować wiarygodny projekt pakietu gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy”. – Byłoby idealnie, gdybyśmy mogli rozpocząć pierwszy projekt na początku przyszłego tygodnia, a potem musielibyśmy podjąć decyzję. Przywódcy musieliby podjąć decyzję, w jaki sposób będziemy pracować nad tymi projektami z punktu widzenia politycznego – zauważył Kysłycia.

A jeśli spotkanie Zełenski–Putin nie odbędzie się? Serhij Kysłycia: Rosjanie powinni odczuć ból

Na pytanie, co jego zdaniem powinny zrobić Stany Zjednoczone, jeśli spotkanie Zełenskiego z Putinem się nie odbędzie i czy USA powinny nałożyć dodatkowe sankcje na Rosję, wiceminister odpowiedział twierdząco, podkreślając, że „dodatkowa presja powinna nastąpić niemal natychmiast po upływie terminu, który ma na myśli Trump”. 

– Wtedy Rosjanie powinni naprawdę odczuć ból z powodu niechęci do podążania drogą pokoju, którą prezydent Trump zaproponował Federacji Rosyjskiej – podkreślił pierwszy wiceminister spraw zagranicznych Ukrainy.  Zaznaczył, że prezydent Donald Trump i jego zespół dzięki dużemu wpływowi na Moskwę mogą znacznie przyspieszyć proces negocjacji. Zaznaczył też, że Kreml celowo opóźnia proces negocjacyjny.

Czytaj więcej

Czy dojdzie do spotkania w trójkącie Donald Trump - Władimir Putin - Wołodymyr Zełenski?
Konflikty zbrojne
Spotkanie Putin-Zełenski? Trump woli przy tym nie być

W odpowiedzi na pytanie o roszczenia Federacji Rosyjskiej dotyczące ukraińskich terytoriów i o możliwość omówienia tych kwestii przez Ukrainę, Kysłycia odpowiedział, że prezydent Wołodymyr Zełenski „kieruje się zarówno obowiązującym ustawodawstwem Ukrainy, jak i opinią społeczeństwa, a społeczeństwo jest kategorycznie przeciwne wymianie ziem w zamian za pokój”. – Jednak gdy doszło do kwestii terytorialnych, prezydent Zełenski jasno powiedział, że jest gotowy usiąść i porozmawiać o tym z Putinem, rozpoczynając dyskusję o kwestiach terytorialnych od obecnej linii konfrontacji – mówił Kysłycia w wywiadzie dla NBC News.

Rozmowy Trumpa z Putinem i Trumpa z Zełenskim oraz sojusznikami z Europy

15 sierpnia prezydent USA Donald Trump podczas wspólnej konferencji z prezydentem Rosji Władimirem Putinem w Anchorage na Alasce. Po tym spotkaniu prezydent Trump stwierdził, że podczas rozmowy „poczynione zostały wielkie postępy” i zapowiedział, iż prawdopodobnie zobaczy się z Putinem ponownie już wkrótce. – Ze względu na to, co stało się dzisiaj, myślę, że nie muszę o tym teraz myśleć – powiedział Trump, odpowiadając na pytanie o groźby nałożenia sankcji na Rosję.

Czytaj więcej

Władimir Putin i Donald Trump
Polityka
„Konstruktywna rozmowa”, która „nie przyniosła porozumienia”. Trump spotkał się z Putinem

Z kolei ambasador Rosji w Waszyngtonie Aleksander Darczijew ocenił, że spotkanie prezydenta USA Donalda Trumpa z przywódcą Rosji Władimirem Putinem „nie przyniosło żadnych poważnych przełomów”. Natomiast doradca Putina Jurij Uszakow, cytowany przez rosyjskie agencje prasowe i media, stwierdził, że podczas rozmowy w Anchorage Trump i Putin „nie rozmawiali o tym, by zorganizować wspólny szczyt z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim”. 

Mówiąc o spotkaniu w Anchorage, Władimir Putin unikał mówienia o kwestii pokoju lub zawieszenia broni na Ukrainie, skupiając się na relacjach Rosji ze Stanami Zjednoczonymi. Wyraził przekonanie, że „przywódcze cechy prezydenta USA Donalda Trumpa pomogą w odbudowie relacji między obydwoma krajami”. Jego zdaniem Moskwa i Waszyngton mogą współpracować przy projektach w Arktyce i na Alasce.

Czytaj więcej

Spotkanie Donalda Trumpa z Wołodymyrem Zełenskim i europejskimi przywódcami
Dyplomacja
Koniec rozmów w Białym Domu. Trump przerwał spotkanie, by zadzwonić do Putina

Z kolei w poniedziałek, 18 sierpnia prezydent USA Donald Trump przyjął w Białym Domu prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego. Następnie obaj rozmawiali z przybyłymi do Waszyngtonu liderami europejskimi: przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen, sekretarzem generalnym NATO Markiem Rutte, prezydentem Francji Emmanuelem Macronem, kanclerzem Niemiec Friedrichem Merzem, premierem Wielkiej Brytanii Keirem Starmerem, premier Włoch Giorgią Meloni oraz prezydentem Finlandii Alexandrem Stubbem. W spotkaniu nie uczestniczył przedstawiciel polskich władz. Po tym spotkaniu Donald Trump ogłosił, że zaaranżuje spotkanie Zełenskiego z Władimirem Putinem w sprawie zakończenia wojny. 

Rosyjska inwazja na Ukrainę

Rosyjska inwazja na Ukrainę

Foto: Infografika PAP

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Konflikty Zbrojne Wojna Rosji z Ukrainą Osoby Władimir Putin Donald Trump Wołodymyr Zełenski

Czy dojdzie do spotkania w trójkącie Donald Trump - Władimir Putin - Wołodymyr Zełenski?
Konflikty zbrojne
Spotkanie Putin-Zełenski? Trump woli przy tym nie być
e-Wydanie