Z tego artykułu dowiesz się: Czy Wołodymyr Zełenski jest gotów do spotkania z Władimirem Putinem?

Czy Rosja planuje spotkanie Władimira Putina z Wołodymyrem Zełenskim?

Jakie zdaniem strony ukraińskiej powinny być konsekwencje dla Rosji?

Jak w Rosji komentowano rozmowy Trump-Putin?

Gospodarz poprosił Kysłycię o komentarz do oświadczenia Ławrowa, a także o wyrażenie opinii, czy jego zdaniem „proces pokojowy wciąż postępuje, czy też już się zatrzymał”. – Nie. Wierzę, że proces stopniowo posuwa się naprzód. Niestety, nie tak szybko, jak byśmy chcieli. Ale uważam, że ten poniedziałek i spotkanie w Białym Domu były niezwykle ważnymi wydarzeniami ostatnich miesięcy. I uważam, że to było ważne osiągnięcie, w którym prezydent Trump odegrał decydującą rolę – odrzekł Kysłycia.

Zapytany o możliwy termin bezpośredniego spotkania Zełenskiego z Putinem, Kysłycia odpowiedział, że potrzeba co najmniej tygodnia, aby „opracować wiarygodny projekt pakietu gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy”. – Byłoby idealnie, gdybyśmy mogli rozpocząć pierwszy projekt na początku przyszłego tygodnia, a potem musielibyśmy podjąć decyzję. Przywódcy musieliby podjąć decyzję, w jaki sposób będziemy pracować nad tymi projektami z punktu widzenia politycznego – zauważył Kysłycia.

A jeśli spotkanie Zełenski–Putin nie odbędzie się? Serhij Kysłycia: Rosjanie powinni odczuć ból

Na pytanie, co jego zdaniem powinny zrobić Stany Zjednoczone, jeśli spotkanie Zełenskiego z Putinem się nie odbędzie i czy USA powinny nałożyć dodatkowe sankcje na Rosję, wiceminister odpowiedział twierdząco, podkreślając, że „dodatkowa presja powinna nastąpić niemal natychmiast po upływie terminu, który ma na myśli Trump”.