Wołodymyr Zełenski
Gospodarz poprosił Kysłycię o komentarz do oświadczenia Ławrowa, a także o wyrażenie opinii, czy jego zdaniem „proces pokojowy wciąż postępuje, czy też już się zatrzymał”. – Nie. Wierzę, że proces stopniowo posuwa się naprzód. Niestety, nie tak szybko, jak byśmy chcieli. Ale uważam, że ten poniedziałek i spotkanie w Białym Domu były niezwykle ważnymi wydarzeniami ostatnich miesięcy. I uważam, że to było ważne osiągnięcie, w którym prezydent Trump odegrał decydującą rolę – odrzekł Kysłycia.
Zapytany o możliwy termin bezpośredniego spotkania Zełenskiego z Putinem, Kysłycia odpowiedział, że potrzeba co najmniej tygodnia, aby „opracować wiarygodny projekt pakietu gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy”. – Byłoby idealnie, gdybyśmy mogli rozpocząć pierwszy projekt na początku przyszłego tygodnia, a potem musielibyśmy podjąć decyzję. Przywódcy musieliby podjąć decyzję, w jaki sposób będziemy pracować nad tymi projektami z punktu widzenia politycznego – zauważył Kysłycia.
Na pytanie, co jego zdaniem powinny zrobić Stany Zjednoczone, jeśli spotkanie Zełenskiego z Putinem się nie odbędzie i czy USA powinny nałożyć dodatkowe sankcje na Rosję, wiceminister odpowiedział twierdząco, podkreślając, że „dodatkowa presja powinna nastąpić niemal natychmiast po upływie terminu, który ma na myśli Trump”.
– Wtedy Rosjanie powinni naprawdę odczuć ból z powodu niechęci do podążania drogą pokoju, którą prezydent Trump zaproponował Federacji Rosyjskiej – podkreślił pierwszy wiceminister spraw zagranicznych Ukrainy. Zaznaczył, że prezydent Donald Trump i jego zespół dzięki dużemu wpływowi na Moskwę mogą znacznie przyspieszyć proces negocjacji. Zaznaczył też, że Kreml celowo opóźnia proces negocjacyjny.
W odpowiedzi na pytanie o roszczenia Federacji Rosyjskiej dotyczące ukraińskich terytoriów i o możliwość omówienia tych kwestii przez Ukrainę, Kysłycia odpowiedział, że prezydent Wołodymyr Zełenski „kieruje się zarówno obowiązującym ustawodawstwem Ukrainy, jak i opinią społeczeństwa, a społeczeństwo jest kategorycznie przeciwne wymianie ziem w zamian za pokój”. – Jednak gdy doszło do kwestii terytorialnych, prezydent Zełenski jasno powiedział, że jest gotowy usiąść i porozmawiać o tym z Putinem, rozpoczynając dyskusję o kwestiach terytorialnych od obecnej linii konfrontacji – mówił Kysłycia w wywiadzie dla NBC News.
15 sierpnia prezydent USA Donald Trump podczas wspólnej konferencji z prezydentem Rosji Władimirem Putinem w Anchorage na Alasce. Po tym spotkaniu prezydent Trump stwierdził, że podczas rozmowy „poczynione zostały wielkie postępy” i zapowiedział, iż prawdopodobnie zobaczy się z Putinem ponownie już wkrótce. – Ze względu na to, co stało się dzisiaj, myślę, że nie muszę o tym teraz myśleć – powiedział Trump, odpowiadając na pytanie o groźby nałożenia sankcji na Rosję.
Z kolei ambasador Rosji w Waszyngtonie Aleksander Darczijew ocenił, że spotkanie prezydenta USA Donalda Trumpa z przywódcą Rosji Władimirem Putinem „nie przyniosło żadnych poważnych przełomów”. Natomiast doradca Putina Jurij Uszakow, cytowany przez rosyjskie agencje prasowe i media, stwierdził, że podczas rozmowy w Anchorage Trump i Putin „nie rozmawiali o tym, by zorganizować wspólny szczyt z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim”.
Mówiąc o spotkaniu w Anchorage, Władimir Putin unikał mówienia o kwestii pokoju lub zawieszenia broni na Ukrainie, skupiając się na relacjach Rosji ze Stanami Zjednoczonymi. Wyraził przekonanie, że „przywódcze cechy prezydenta USA Donalda Trumpa pomogą w odbudowie relacji między obydwoma krajami”. Jego zdaniem Moskwa i Waszyngton mogą współpracować przy projektach w Arktyce i na Alasce.
Z kolei w poniedziałek, 18 sierpnia prezydent USA Donald Trump przyjął w Białym Domu prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego. Następnie obaj rozmawiali z przybyłymi do Waszyngtonu liderami europejskimi: przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen, sekretarzem generalnym NATO Markiem Rutte, prezydentem Francji Emmanuelem Macronem, kanclerzem Niemiec Friedrichem Merzem, premierem Wielkiej Brytanii Keirem Starmerem, premier Włoch Giorgią Meloni oraz prezydentem Finlandii Alexandrem Stubbem. W spotkaniu nie uczestniczył przedstawiciel polskich władz. Po tym spotkaniu Donald Trump ogłosił, że zaaranżuje spotkanie Zełenskiego z Władimirem Putinem w sprawie zakończenia wojny.
Rosyjska inwazja na Ukrainę
