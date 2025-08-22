Aktualizacja: 22.08.2025 20:55 Publikacja: 22.08.2025 19:56
Czy dojdzie do spotkania w trójkącie Donald Trump - Władimir Putin - Wołodymyr Zełenski?
Foto: REUTERS/Jonathan Ernst, REUTERS/Kevin Lamarque, REUTERS/Alexander Drago
Czytaj więcej
24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. Kim Dzong Un odznaczył żo...
Amerykański prezydent w czapce z napisem „Trump miał we wszystkim rację!” odpowiadał na pytania dziennikarzy w Waszyngtonie.
Jednym z poruszonych tematów była sprawa ewentualnego spotkania przywódców Ukrainy i Rosji, Wołodymyra Zełenskiego i Władimira Putina, na drodze do zakończenia trwającej czwarty rok wojny na Ukrainie.
Czytaj więcej
Gwarancje bezpieczeństwa dla Ukrainy nie mogą pozostawać wyłącznie na papierze - powiedziała szef...
– Zobaczymy, czy Putin i Zełenski będą ze sobą współpracować. To trochę jak ogień i woda. Nie przepadają za sobą, z oczywistych powodów – powiedział Donald Trump. – Ale zobaczymy. A potem zobaczymy, czy będę musiał tam być. Wolałbym nie – dodał.
– Wolałbym, żeby się spotkali i zastanowili się, co mogą zrobić, ale w międzyczasie nadal walczą i wciąż zabijają ludzi, co jest bardzo głupie – stwierdził. Amerykański prezydent przekonywał, że Rosja i Ukraina tracą na wojnie siedem tysięcy osób tygodniowo, „głównie żołnierzy”. – Chcemy to zatrzymać – zadeklarował.
Donald Trump powiedział też, że zakończył już siedem wojen. – Myślałem, że pod względem trudności ta będzie w środku stawki, a okazuje się najtrudniejsza – przyznał.
W piątek Trump był też pytany o wojnę na Ukrainie w Gabinecie Owalnym w Białym Domu, gdzie w towarzystwie szefa FIFA Gianniego Infantino poinformował, że losowanie grup na piłkarskie mistrzostwa świata 2026 odbędzie się 5 grudnia w południe w Kennedy Center w Waszyngtonie. – Nie jestem zadowolony z niczego, co ma związek z tą wojną – powiedział. – Myślę, że w ciągu najbliższych dwóch tygodni dowiemy się, w jakim kierunku to pójdzie, i lepiej, żebym był bardzo zadowolony – dodał.
Trump sugerował, że Władimir Putin może w 2026 r. przyjechać na mundial, który będzie rozgrywany m.in. w USA. – Zależy, co się stanie – zastrzegł. – W ciągu najbliższych kilku tygodni wiele się wydarzy – zapowiedział.
Prezydent USA powiedział także, że mówił Putinowi i Zełenskiemu, żeby się spotkali. – Zobaczymy, czy do tego dojdzie – zaznaczył. Dodał, że po dwóch tygodniach podejmie decyzję. – To będzie bardzo ważna decyzja – czy będą to ogromne sankcje, ogromne cła, czy nic nie zrobimy i powiemy, że to nie nasza walka – wskazał.
Czytaj więcej
Sytuacja, w której kolejny obiekt wleciał w polską przestrzeń powietrzną, jest na pewno niepokoją...
Prezydent Stanów Zjednoczonych wypowiedział się na temat ewentualnego spotkania Putin–Zełenski po tym, jak minister spraw zagranicznych Rosji Siergiej Ławrow oświadczył, że takie spotkanie nie jest teraz planowane. – Putin jest gotów spotkać się z Zełenskim, kiedy agenda szczytu będzie gotowa. Ale obecnie ta agenda nie jest w ogóle gotowa – stwierdził.
Ławrow przekonywał przy tym, że po rozmowach Putina z Trumpem w Anchorage na Alasce Rosja zgodziła się w kilku miejscach „wykazać pewną elastyczność”. Po szczycie na Alasce, w czasie spotkania z Wołodymyrem Zełenskim i europejskimi przywódcami Donald Trump ogłosił, że Rosja zgadza się na gwarancje bezpieczeństwa dla Ukrainy (szczegóły tych gwarancji nie są znane, wedle słów premier Włoch miałyby one przypominać art. 5 NATO).
W piątek sekretarz generalny NATO Mark Rutte, który złożył wizytę w Kijowie, mówił, że Sojusz Północnoatlantycki i Stany Zjednoczone będą zaangażowane w gwarancje bezpieczeństwa dla Ukrainy.
Foto: Tomasz Sitarski
W rozmowie z NBC Ławrow mówił, że Zełenski „odrzucił wszystkie zasadnicze punkty” przedstawione przez Trumpa w związku z propozycją porozumienia pokojowego w sprawie Ukrainy. Według jego słów, chodziło o sprawę członkostwa w NATO i kwestie terytorialne, a także kwestię języka rosyjskiego na Ukrainie.
Dwa dni wcześniej szef MSZ Rosji odrzucił gwarancje bezpieczeństwa w postaci obecności wojsk państw NATO na Ukrainie i zaproponował (co Rosja robiła już w 2022 r.), żeby Ukraina została państwem neutralnym, którego bezpieczeństwo gwarantowaliby stali członkowie Rady Bezpieczeństwa ONZ, czyli Rosja, Chiny, Wielka Brytania, Francja i Stany Zjednoczone. Ukraina odrzuciła tę propozycję, ponieważ wynikało z niej, że Rosja miałaby de facto prawo weta w sprawie udzielenia pomocy wojskowej Kijowowi przez stałych członków RB ONZ.
Donbas
Foto: PAP
Według agencji Reutera, która informowała o sprawie w czwartek, podczas rozmów ze stroną amerykańską na Alasce Władimir Putin przedstawił trzy główne żądania pod adresem Ukrainy. Rosja chce, by wojska ukraińskie wycofały się z całego Donbasu (kontrolują jeszcze kilkanaście procent obwodu donieckiego). Według żądań Kremla, Ukraina nie mogłaby też wstąpić do NATO, a wojska państw Sojuszu nie mogłyby stacjonować na Ukrainie.
Donald Trump podczas niedawnego szczytu w Białym Domu, gdzie przyjął prezydenta Ukrainy oraz przywódców Finlandii, Włoch, Wielkiej Brytanii, Niemiec i Francji oraz przewodniczącą KE i szefa NATO, mówił, że na drodze do pokoju między Rosją a Ukrainą kolejnym krokiem będzie spotkanie przywódców obu państw. Putin i Zełenski mieliby omówić m.in. kwestie terytorialne.
Tak wyglądała sytuacja na froncie w 1275 dniu wojny
Foto: PAP
Inaczej niż w poprzednich latach, teraz prezydent Ukrainy deklarował gotowość do spotkania z Putinem. W piątek na konferencji prasowej ocenił, że Rosjanie robią wszystko, żeby uniemożliwić jego spotkanie z Putinem. – To spotkanie jest jednym z elementów procesu zakończenia wojny. A ponieważ nie chcą jej zakończyć, będą szukać sposobów, aby go uniknąć – mówił.
– W przeciwieństwie do Rosji, Ukraina nie boi się żadnych spotkań liderów – dodał. Zełenski przekonywał, że jeśli Moskwa nie wyrazi gotowości do osiągnięcia pokoju, sojusznicy Ukrainy powinni na nią nałożyć kolejne sankcje.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
W Strefie Gazy zapasy wzbogaconego mleka i past odżywczych zbliżają się do rekordowo niskiego poziomu, co pogłęb...
W najbardziej szczegółowym jak dotąd raporcie dotyczącym żądań Putina, jakie przedstawił podczas szczytu z Donal...
Prezydent USA Donald Trump jest przekonany, że warunkiem zakończenia wojny na Ukrainie jest bezpośrednia rozmow...
Nadal nie jest przesądzone czy rząd Friedricha Merza będzie w stanie wysłać niemieckich żołnierzy na Ukrainę w r...
W nocnym ataku Rosji na Ukrainę ucierpieć miał m.in. obiekt przemysłowy należący do amerykańskiej firmy, która p...
Coraz więcej firm świadomie inwestuje w jakość, nie tylko swoich produktów i usług, ale też w standardy współpracy z partnerami biznesowymi. Rośnie rola banków, które nie tylko dostarczają finansowanie, ale zapewniają również kompleksowe wsparcie operacyjne.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas