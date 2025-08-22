Rzeczpospolita
Wydarzenia
Spotkanie Putin-Zełenski? Donald Trump woli przy tym nie być

Władimir Putin i Wołodymyr Zełenski są jak ogień i woda - ocenił prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump deklarując, że wolałby nie być obecny na spotkaniu przywódców Rosji i Ukrainy.

Publikacja: 22.08.2025 19:56

Czy dojdzie do spotkania w trójkącie Donald Trump - Władimir Putin - Wołodymyr Zełenski?

Foto: REUTERS/Jonathan Ernst, REUTERS/Kevin Lamarque, REUTERS/Alexander Drago

Foto: REUTERS/Jonathan Ernst, REUTERS/Kevin Lamarque, REUTERS/Alexander Drago

Jakub Czermiński

Ukraińscy żołnierze
Świat
Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 1276

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Jakie, według Donalda Trumpa, są tygodniowe straty Rosji i Ukrainy na wojnie na Ukrainie?
  • Jaką „bardzo ważną decyzję”w związku z wojną na Ukrainie zapowiedział w piątek prezydent USA?
  • Jakie stanowisko zajmuje Rosja w kontekście ewentualnego spotkania Władimira Putina i Wołodymyra Zełenskiego?
  • Czego Rosja żąda od Ukrainy?
  • Czy Wołodymyr Zełenski jest gotów do spotkania z Władimirem Putinem?

Amerykański prezydent w czapce z napisem „Trump miał we wszystkim rację!” odpowiadał na pytania dziennikarzy w Waszyngtonie.

Jednym z poruszonych tematów była sprawa ewentualnego spotkania przywódców Ukrainy i Rosji, Wołodymyra Zełenskiego i Władimira Putina, na drodze do zakończenia trwającej czwarty rok wojny na Ukrainie.

Władimir Putin
Dyplomacja
Szefowa dyplomacji UE: Władimir Putin dostał to, czego chciał, zastawia pułapkę
Spotkanie Władimira Putina i Wołodymyra Zełenskiego? Donald Trump wolałby przy tym nie być

– Zobaczymy, czy Putin i Zełenski będą ze sobą współpracować. To trochę jak ogień i woda. Nie przepadają za sobą, z oczywistych powodów – powiedział Donald Trump. – Ale zobaczymy. A potem zobaczymy, czy będę musiał tam być. Wolałbym nie – dodał.

– Wolałbym, żeby się spotkali i zastanowili się, co mogą zrobić, ale w międzyczasie nadal walczą i wciąż zabijają ludzi, co jest bardzo głupie – stwierdził. Amerykański prezydent przekonywał, że Rosja i Ukraina tracą na wojnie siedem tysięcy osób tygodniowo, „głównie żołnierzy”. – Chcemy to zatrzymać – zadeklarował.

Donald Trump powiedział też, że zakończył już siedem wojen. – Myślałem, że pod względem trudności ta będzie w środku stawki, a okazuje się najtrudniejsza – przyznał.

Donald Trump zapowiada „bardzo ważną decyzję”

W piątek Trump był też pytany o wojnę na Ukrainie w Gabinecie Owalnym w Białym Domu, gdzie w towarzystwie szefa FIFA Gianniego Infantino poinformował, że losowanie grup na piłkarskie mistrzostwa świata 2026 odbędzie się 5 grudnia w południe w Kennedy Center w Waszyngtonie. – Nie jestem zadowolony z niczego, co ma związek z tą wojną – powiedział. – Myślę, że w ciągu najbliższych dwóch tygodni dowiemy się, w jakim kierunku to pójdzie, i lepiej, żebym był bardzo zadowolony – dodał.

Trump sugerował, że Władimir Putin może w 2026 r. przyjechać na mundial, który będzie rozgrywany m.in. w USA. – Zależy, co się stanie – zastrzegł. – W ciągu najbliższych kilku tygodni wiele się wydarzy – zapowiedział.

Prezydent USA powiedział także, że mówił Putinowi i Zełenskiemu, żeby się spotkali. – Zobaczymy, czy do tego dojdzie – zaznaczył. Dodał, że po dwóch tygodniach podejmie decyzję. – To będzie bardzo ważna decyzja – czy będą to ogromne sankcje, ogromne cła, czy nic nie zrobimy i powiemy, że to nie nasza walka – wskazał.

Gen. Mirosław Różański
Polityka
Gen. Mirosław Różański o dronie: Rosja nas testuje. Powinniśmy odpowiedzieć stanowczo

MSZ Rosji: Spotkanie Putin-Zełenski nie jest obecnie planowane

Prezydent Stanów Zjednoczonych wypowiedział się na temat ewentualnego spotkania Putin–Zełenski po tym, jak minister spraw zagranicznych Rosji Siergiej Ławrow oświadczył, że takie spotkanie nie jest teraz planowane. – Putin jest gotów spotkać się z Zełenskim, kiedy agenda szczytu będzie gotowa. Ale obecnie ta agenda nie jest w ogóle gotowa – stwierdził.

Ławrow przekonywał przy tym, że po rozmowach Putina z Trumpem w Anchorage na Alasce Rosja zgodziła się w kilku miejscach „wykazać pewną elastyczność”. Po szczycie na Alasce, w czasie spotkania z Wołodymyrem Zełenskim i europejskimi przywódcami Donald Trump ogłosił, że Rosja zgadza się na gwarancje bezpieczeństwa dla Ukrainy (szczegóły tych gwarancji nie są znane, wedle słów premier Włoch miałyby one przypominać art. 5 NATO).

W piątek sekretarz generalny NATO Mark Rutte, który złożył wizytę w Kijowie, mówił, że Sojusz Północnoatlantycki i Stany Zjednoczone będą zaangażowane w gwarancje bezpieczeństwa dla Ukrainy.

Foto: Tomasz Sitarski

Gwarancje bezpieczeństwa dla Ukrainy

W rozmowie z NBC Ławrow mówił, że Zełenski „odrzucił wszystkie zasadnicze punkty” przedstawione przez Trumpa w związku z propozycją porozumienia pokojowego w sprawie Ukrainy. Według jego słów, chodziło o sprawę członkostwa w NATO i kwestie terytorialne, a także kwestię języka rosyjskiego na Ukrainie.

Dwa dni wcześniej szef MSZ Rosji odrzucił gwarancje bezpieczeństwa w postaci obecności wojsk państw NATO na Ukrainie i zaproponował (co Rosja robiła już w 2022 r.), żeby Ukraina została państwem neutralnym, którego bezpieczeństwo gwarantowaliby stali członkowie Rady Bezpieczeństwa ONZ, czyli Rosja, Chiny, Wielka Brytania, Francja i Stany Zjednoczone. Ukraina odrzuciła tę propozycję, ponieważ wynikało z niej, że Rosja miałaby de facto prawo weta w sprawie udzielenia pomocy wojskowej Kijowowi przez stałych członków RB ONZ.

Donbas

Foto: PAP

Foto: PAP

Jakie są żądania Rosji pod adresem Ukrainy?

Według agencji Reutera, która informowała o sprawie w czwartek, podczas rozmów ze stroną amerykańską na Alasce Władimir Putin przedstawił trzy główne żądania pod adresem Ukrainy. Rosja chce, by wojska ukraińskie wycofały się z całego Donbasu (kontrolują jeszcze kilkanaście procent obwodu donieckiego). Według żądań Kremla, Ukraina nie mogłaby też wstąpić do NATO, a wojska państw Sojuszu nie mogłyby stacjonować na Ukrainie.

Donald Trump podczas niedawnego szczytu w Białym Domu, gdzie przyjął prezydenta Ukrainy oraz przywódców Finlandii, Włoch, Wielkiej Brytanii, Niemiec i Francji oraz przewodniczącą KE i szefa NATO, mówił, że na drodze do pokoju między Rosją a Ukrainą kolejnym krokiem będzie spotkanie przywódców obu państw. Putin i Zełenski mieliby omówić m.in. kwestie terytorialne.

Tak wyglądała sytuacja na froncie w 1275 dniu wojny

Foto: PAP

Foto: PAP

Wołodymyr Zełenski mówi, że Rosja nie chce zakończenia wojny

Inaczej niż w poprzednich latach, teraz prezydent Ukrainy deklarował gotowość do spotkania z Putinem. W piątek na konferencji prasowej ocenił, że Rosjanie robią wszystko, żeby uniemożliwić jego spotkanie z Putinem. – To spotkanie jest jednym z elementów procesu zakończenia wojny. A ponieważ nie chcą jej zakończyć, będą szukać sposobów, aby go uniknąć – mówił.

– W przeciwieństwie do Rosji, Ukraina nie boi się żadnych spotkań liderów – dodał. Zełenski przekonywał, że jeśli Moskwa nie wyrazi gotowości do osiągnięcia pokoju, sojusznicy Ukrainy powinni na nią nałożyć kolejne sankcje.

Źródło: rp.pl

