Spotkanie Władimira Putina i Wołodymyra Zełenskiego? Donald Trump wolałby przy tym nie być

– Zobaczymy, czy Putin i Zełenski będą ze sobą współpracować. To trochę jak ogień i woda. Nie przepadają za sobą, z oczywistych powodów – powiedział Donald Trump. – Ale zobaczymy. A potem zobaczymy, czy będę musiał tam być. Wolałbym nie – dodał.

– Wolałbym, żeby się spotkali i zastanowili się, co mogą zrobić, ale w międzyczasie nadal walczą i wciąż zabijają ludzi, co jest bardzo głupie – stwierdził. Amerykański prezydent przekonywał, że Rosja i Ukraina tracą na wojnie siedem tysięcy osób tygodniowo, „głównie żołnierzy”. – Chcemy to zatrzymać – zadeklarował.

Donald Trump powiedział też, że zakończył już siedem wojen. – Myślałem, że pod względem trudności ta będzie w środku stawki, a okazuje się najtrudniejsza – przyznał.

Donald Trump zapowiada „bardzo ważną decyzję”

W piątek Trump był też pytany o wojnę na Ukrainie w Gabinecie Owalnym w Białym Domu, gdzie w towarzystwie szefa FIFA Gianniego Infantino poinformował, że losowanie grup na piłkarskie mistrzostwa świata 2026 odbędzie się 5 grudnia w południe w Kennedy Center w Waszyngtonie. – Nie jestem zadowolony z niczego, co ma związek z tą wojną – powiedział. – Myślę, że w ciągu najbliższych dwóch tygodni dowiemy się, w jakim kierunku to pójdzie, i lepiej, żebym był bardzo zadowolony – dodał.

Trump sugerował, że Władimir Putin może w 2026 r. przyjechać na mundial, który będzie rozgrywany m.in. w USA. – Zależy, co się stanie – zastrzegł. – W ciągu najbliższych kilku tygodni wiele się wydarzy – zapowiedział.