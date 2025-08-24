Reaktywacja oznaczałaby, że do zmian niepotrzebna jest znowelizowana ustawa i przede wszystkim podpis prezydenta.

Jeśli komuś nie podoba się ustawa o KRS, to po to są dwie izby parlamentu, aby ją zmienić. Ale jeszcze musi to zaakceptować Prezydent RP, do czego w ubiegłym roku nie doszło, albowiem ustawa o KRS była tak rażąco sprzeczna z konstytucją, że mogła trafić tylko do Trybunału Konstytucyjnego. Przypomnę, że pomimo konsultacji z prezydentem Andrzejem Dudą, jego dobrej woli do kompromisu, ostatecznie z parlamentu wyszła ustawa w wersji, która segregowała sędziów na tych powołanych przed 2018 r. i później, a na podstawie jednego z zapisów otwierała drogę do podejmowania arbitralnych decyzji przez władzę wykonawczą w kontekście statusu członków Rady. Prezydent Karol Nawrocki w swoim pierwszym orędziu 6 sierpnia w Sejmie zapowiedział, że musimy powrócić na drogę praworządności, więc ustawy do niego kierowane muszą być zgodne z ustawą zasadniczą. Zatem w tym kontekście nie ma żadnych neosędziów, neo-KRS itd., a więc warto by ministerstwo, rząd i parlamentarzyści porzucili wreszcie te mało eleganckie i bezprawne epitety. Skończmy wreszcie z tym łamaniem konstytucji, bo do niczego dobrego jako państwo nie dojdziemy. Wszyscy powołani przez prezydenta sędziowie są równi, podlegają ochronie konstytucyjnej podobnie jak inne organy, np. KRS, TK, a pan prezydent jako strażnik konstytucji nie pozwoli na jej łamanie.

Wygląda na to, że obecny rząd, na czele z nowym ministrem sprawiedliwości, chce przyspieszyć tempo zmian. Na temat ostatniej wizyty przedstawicieli MS w KRS zdania są jednak podzielone. Media prawicowe nazwały tę wizytę zamachem, pozostałe milczały. Kto ma rację? Co się tam tak naprawdę wydarzyło?

Z tego, co wiem, to urzędnicy po godzinach pracy chcieli się dostać do biur rzeczników dyscyplinarnych, którym KRS zapewnia obsługę administracyjną. Nie jest to chyba odpowiednia droga, skoro przewodnicząca KRS zapraszała na rozmowę nowego rzecznika w celu uzgodnienia jego miejsca pracy. Ale znów to jest jakaś forma medialnego przedstawienia, a nie zajmowania się poważnymi sprawami. W systemie sądownictwa potrzeba przede wszystkim zmian korzystnych dla tych, którym sądy mają służyć, czyli obywatelom. Jeśli zatem chodzi o te zmiany, to minister powinien rozpocząć przede wszystkim od pierwszej podstawowej sprawy, tj. wznowienia konkursów na wolne stanowiska sędziowskie, bowiem jego poprzednik od chwili objęcia władzy zaprzestał ich ogłaszania, co doprowadza do powolnej zapaści w systemie sądownictwa. Sędziów tylko ubywa, w przeciwieństwie do spraw, i czeka się na ich rozpatrzenie coraz dłużej. Dodatkowo inni są kwestionowani, przez co zamiast orzekać, są przenoszeni z wydziałów do jakichś sekcji, jak w Warszawie czy Rzeszowie, albo sprawy spadają z wokandy, bo ich status kwestionują pełnomocnicy. Tej sytuacji ma już dosyć nie tylko wielu sędziów, coraz więcej także tych sprzyjających do niedawna obecnej władzy, ale również pracownicy administracyjni, prokuratorzy, adwokaci, radcowie. Ci pierwsi zarabiają tak marnie, że niektóre wydziały mają ogromne problemy z zapewnieniem obsługi sędziom. To wszystko, także brak odpowiedniej organizacji i informatyzacji powoduje, że społeczeństwo traci wiarę w jakąkolwiek sprawiedliwość, a bez tego nie ma właściwie funkcjonującego państwa. Co mamy powiedzieć ludziom oczekującym od ponad roku na wyznaczenie terminu rozprawy? Agonia sądów jest coraz bliżej, wiedzą o tym wszyscy, którzy do nich codziennie chodzą, a tymczasem ministerstwo nie reaguje na naszą uchwałę z początku czerwca, aby pilnie wznowić konkursy. Wolnych jest około 1 tys. etatów! Zamiast tego mamy dalej wojny wśród sędziowskiego stanu, walki o akta spraw dyscyplinarnych, groźby dyscyplinarek czy postępowań karnych, niechęć czy nienawiść. Tylko co to obchodzi zwykłego obywatela, który pragnie, aby jego sprawa była po prostu załatwiona w sądzie w miarę szybko i sprawiedliwie.

A jak pan ocenia słowa prezydenta Karola Nawrockiego, jakie padły podczas orędzia w Sejmie. Chodzi o zdanie „sędziowie nie są bogami, tylko mają służyć Polakom”.

Są dla mnie jednymi z najważniejszych, jakie padły tego historycznego dnia, jakim był dzień zaprzysiężenia nowego Prezydenta Rzeczpospolitej. Warto by wszyscy wzięli je na serio i z takim podejściem realizowali swoją misję, bo dla mnie osobiście każdy, kto jest sędzią, urzędnikiem państwowym lub pełniącym jakąkolwiek funkcję publiczną, ma obowiązek służyć przede wszystkim Polsce i Polakom.