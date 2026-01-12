„Hamnet” z dwoma Złotymi Globami w kinach 23 stycznia. Film o śmierci syna Szekspira

Film „Hamnet”, wyreżyserowany przez nagrodzoną Oscarem scenarzystkę i reżyserkę Chloé Zhao (m.in. „Nomadland”), został wyróżniony na tegorocznej gali Złotych Globów nagrodą za najlepszy film dramatyczny i najlepszą rolę kobiecą w filmie dramatycznym.

„Hamnet”, książka i film

Film powstał na podstawie bestsellerowej powieści Maggie O’Farrell z 2020 r. , która sprzedała się w 2 milionach egzemplarzy w Wielkiej Brytanii i USA oraz została przetłumaczona na 40 języków. W Polsce ukazała się nakładem Papierowego Księżyca, oficyny w Słupsku, w tłumaczeniu Justyny Szcześniak.

To poruszająca historia miłości Williama Szekspira i jego żony Agnes. Ich idylliczne życie zostaje zburzone, gdy wybucha epidemia dżumy, która dotyka ich dzieci, Hamneta i Judith. Po latach William pisze nową sztukę zatytułowaną „Hamlet”, aby poradzić sobie z żałobą. Tak powstała najsłynniejsza i najbardziej wpływowa tragedia nowożytności.

Rzecz dzieje się w Warwickshire. Są lata osiemdziesiąte XVI wieku. Agnes jest kobietą, której ludzie się lękają, a jednocześnie zabiegają o jej pomoc z powodu jej niezwykłych zdolności, a znana jest z tego, że zajmuje się zielarstwem. Osiedla się wraz z mężem na Henley Street w Stratfordzie i ma trójkę dzieci z Williamem – córkę Susannę, a potem bliźnięta, Hamneta i Judith.