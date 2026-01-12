Rzeczpospolita
Wydarzenia
„Hamnet” z dwoma Złotymi Globami w kinach 23 stycznia. Film o śmierci syna Szekspira

„Hamnet”, mało znana historia śmierci syna Szekspira, która zainspirowała powstanie „Hamleta”, wejdzie na polskie ekrany 23 stycznia. Światowy bestseler, książkę Maggie O’Farrell na podstawie której powstał film, wydał Papierowy Księżyc.

Publikacja: 12.01.2026 09:59

Jessie Buckley, Paul Mescal i Jacobi Jupe

Foto: REUTERS/Mario Anzuoni

Jacek Cieślak

Film „Hamnet”, wyreżyserowany przez nagrodzoną Oscarem scenarzystkę i reżyserkę Chloé Zhao (m.in. „Nomadland”), został wyróżniony na tegorocznej gali Złotych Globów nagrodą za najlepszy film dramatyczny i najlepszą rolę kobiecą w filmie dramatycznym.

„Hamnet”, książka i film

Film powstał na podstawie bestsellerowej powieści Maggie O’Farrell z 2020 r., która sprzedała się w 2 milionach egzemplarzy w Wielkiej Brytanii i USA oraz została przetłumaczona na 40 języków. W Polsce ukazała się nakładem Papierowego Księżyca, oficyny w Słupsku, w tłumaczeniu Justyny Szcześniak.

To poruszająca historia miłości Williama Szekspira i jego żony Agnes. Ich idylliczne życie zostaje zburzone, gdy wybucha epidemia dżumy, która dotyka ich dzieci, Hamneta i Judith. Po latach William pisze nową sztukę zatytułowaną „Hamlet”, aby poradzić sobie z żałobą. Tak powstała najsłynniejsza i najbardziej wpływowa tragedia nowożytności.

Rzecz dzieje się w Warwickshire. Są lata osiemdziesiąte XVI wieku. Agnes jest kobietą, której ludzie się lękają, a jednocześnie zabiegają o jej pomoc z powodu jej niezwykłych zdolności, a znana jest z tego, że zajmuje się zielarstwem. Osiedla się wraz z mężem na Henley Street w Stratfordzie i ma trójkę dzieci z Williamem – córkę Susannę, a potem bliźnięta, Hamneta i Judith.

Latem 1596 r. Judith kładzie się do łóżka zmożona nagłą gorączką. Jej brat szuka wszędzie pomocy. Dlaczego nikogo nie ma w domu? Ich matka znajduje się milę dalej, w ogrodzie, w którym uprawia lecznicze zioła. Ojciec pracuje w Londynie. Żadne z rodziców nie wie, że ich syn nie przeżyje tygodnia.

„Hamnet” i Jessie Buckley

Ta zainspirowana śmiercią syna słynnego dramatopisarza powieść jest kolejną próbą rekonstrukcji wydarzeń owianych tajemnicą. Wielokrotnie nagradzana Maggie O’Farrell stworzyła historię o stracie dziecka, która dotąd była znana historykom teatru. Przybliża również czytelnikom postać Agnes, kobiety intrygująco nieobecnej w historii.

Właśnie za tę rolę nagrodę w kategorii najlepsza aktorka w filmie dramatycznym otrzymała Jessie Buckley. Aktorka  podziękowała polskiej ekipie, która wniosła duży wkład w film. Autorem przepięknych zdjęć jest Łukasz Żal. Drugi Złoty Glob powędrował do ekipy w kategorii najlepszy film dramatyczny.

W głównych rolach występują również Paul Mescal, Emily Watson i Joe Alwyn.

Źródło: rp.pl

Film Złote Globy 2026
