„Hamnet” z dwoma Złotymi Globami w kinach 23 stycznia. Film o śmierci syna Szekspira

Jessie Buckley, Paul Mescal i Jacobi Jupe
Foto: REUTERS/Mario Anzuoni
Film „Hamnet”, wyreżyserowany przez nagrodzoną Oscarem scenarzystkę i reżyserkę Chloé Zhao (m.in. „Nomadland”), został wyróżniony na tegorocznej gali Złotych Globów nagrodą za najlepszy film dramatyczny i najlepszą rolę kobiecą w filmie dramatycznym.
Film powstał na podstawie bestsellerowej powieści Maggie O’Farrell z 2020 r.
To poruszająca historia miłości Williama Szekspira i jego żony Agnes. Ich idylliczne życie zostaje zburzone, gdy wybucha epidemia dżumy, która dotyka ich dzieci, Hamneta i Judith. Po latach William pisze nową sztukę zatytułowaną „Hamlet”, aby poradzić sobie z żałobą. Tak powstała najsłynniejsza i najbardziej wpływowa tragedia nowożytności.
Rzecz dzieje się w Warwickshire. Są lata osiemdziesiąte XVI wieku. Agnes jest kobietą, której ludzie się lękają, a jednocześnie zabiegają o jej pomoc z powodu jej niezwykłych zdolności, a znana jest z tego, że zajmuje się zielarstwem. Osiedla się wraz z mężem na Henley Street w Stratfordzie i ma trójkę dzieci z Williamem – córkę Susannę, a potem bliźnięta, Hamneta i Judith.
Latem 1596 r. Judith kładzie się do łóżka zmożona nagłą gorączką. Jej brat szuka wszędzie pomocy. Dlaczego nikogo nie ma w domu? Ich matka znajduje się milę dalej, w ogrodzie, w którym uprawia lecznicze zioła. Ojciec pracuje w Londynie. Żadne z rodziców nie wie, że ich syn nie przeżyje tygodnia.
Ta zainspirowana śmiercią syna słynnego dramatopisarza powieść jest kolejną próbą rekonstrukcji wydarzeń owianych tajemnicą. Wielokrotnie nagradzana Maggie O’Farrell stworzyła historię o stracie dziecka, która dotąd była znana historykom teatru. Przybliża również czytelnikom postać Agnes, kobiety intrygująco nieobecnej w historii.
Właśnie za tę rolę nagrodę w kategorii najlepsza aktorka w filmie dramatycznym otrzymała Jessie Buckley. Aktorka podziękowała polskiej ekipie, która wniosła duży wkład w film. Autorem przepięknych zdjęć jest Łukasz Żal. Drugi Złoty Glob powędrował do ekipy w kategorii najlepszy film dramatyczny.
W głównych rolach występują również Paul Mescal, Emily Watson i Joe Alwyn.
