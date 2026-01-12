Rzeczpospolita
Prawo
Ustawa praworządnościowa i reforma KRS. Sejm zajmie się projektami Waldemara Żurka w przyszłym tygodniu

W przyszłym tygodniu Sejm rozpocznie prace nad ministerialnymi projektami tzw. ustawy praworządnościowej oraz noweli ustawy o KRS. – Wierzę, że uchwalimy je przed wiosną - komentuje szef sejmowej komisji Paweł Śliz.

Publikacja: 12.01.2026 10:38

Minister sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek

Minister sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek

Foto: PAP/Paweł Supernak

Mateusz Mikowski

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Jakie są kluczowe elementy tzw. ustawy praworządnościowej i reformy KRS?
  • Kiedy Sejm planuje rozpocząć prace legislacyjne nad tymi projektami?
  • Jaką rolę odgrywa Komisja Wenecka w ocenie projektów praworządnościowych?
  • Jak mogą wpłynąć ewentualne uwagi Komisji Weneckiej na ostateczny kształt ustawy?

Mowa o dwóch flagowych projektach resortu sprawiedliwości, które rząd przyjął dzień przed Wigilią Bożego Narodzenia. Prace nad tymi przepisami rozpoczął minister sprawiedliwości Adam Bodnar, jednak to dopiero jego następca Waldemar Żurek je sfinalizował. Projekty te mają uregulować status tzw. neosędziów poprzez pozbawienie mocy prawnej uchwał KRS zawierających wnioski o powołanie sędziego i ich powrót na poprzednio zajmowane stanowiska. Ich celem jest też zreformowanie KRS tak, aby odebrać Sejmowi kompetencję wyboru sędziów-członków KRS i przywrócić to uprawnienie środowisku sędziowskiemu.

Sejm będzie pracował nad tzw. ustawą praworządnościową i reformą KRS. „Chcemy zająć się nimi jak najszybciej”

Po przyjęciu projektów przez Radę Ministrów trafiły one do Sejmu. Posłowie nie zajęli się jednak nimi podczas ubiegłotygodniowego posiedzenia. Jak się okazuje, Sejm nie będzie odkładał pracy nad tymi projektami. Znalazły się one w opublikowanym właśnie porządku obrad najbliższego posiedzenia izby rozpoczynającego się 21 stycznia. Zaplanowano pierwsze czytanie obu projektów i skąd zostaną one najprawdopodobniej skierowane do szczegółowych prac w sejmowej komisji sprawiedliwości i praw człowieka.

Szef tej komisji poseł Paweł Śliz z Polski 2050 zapewnia, że niezwłocznie zwoła w tej sprawie posiedzenie. – Są to dla mnie fundamentalnie istotne ustawy, ponieważ naprawiają praworządność, której obrona była dla mnie motywacją do zostania posłem. Uważam, że te projekty powinny być jak najszybciej procedowane, bo obywatele są już zmęczeni wiecznym sporem o neosędziów i paleosędziów. Chcą mieć za to pewność, że ich rozwód jest prawomocny i niepodważalny, chcą szybkiego orzekania w sprawie karnej, alimentacyjnej, czy rodzinnej – mówi poseł Śliz.

Nie wyklucza przy tym organizacji wysłuchania publicznego w sprawie tych projektów, które miałoby się odbyć w ramach prac komisji sprawiedliwości. – Chcemy zająć się tymi projektami jak najszybciej. Komisja rozpocznie swoje prace nad nimi zapewne nie na najbliższym, ale na następnym posiedzeniu Sejmu. Wierzę, że projekty te zostaną uchwalone w tym kwartale, jeszcze przed wiosną. Obywatele na to zasługują – podkreśla Śliz.

Komisja Wenecka oceni projekty praworządnościowe Waldemara Żurka. Nie zablokuje to reformy

Co ważne, w ubiegłym tygodniu w Warszawie przebywała delegacja Komisji Weneckiej, która przygląda się projektowi tzw. ustawy praworządnościowej. Na zlecenie Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy komisja ta ma bowiem przygotować opinię o tych przepisach. Przypomnijmy że odpowiadając na pytania kierowane jeszcze przez ministra Adama Bodnara, Komisja Wenecka miała zastrzeżenia wobec ustawowego pozbawiania statusu sędziowskiego, co przewiduje także aktualny projekt.

W spotkaniu z delegacją tej komisji uczestniczył m.in. poseł Paweł Śliz. – Tłumaczyliśmy i wyjaśniliśmy rozwiązania zamieszczone w tej ustawie. Jeśli komisja sformułuje jakieś uwagi, to będę je przedstawiał podczas prac w sejmowej komisji. Warto wsłuchać się w każdy merytoryczny głos w tej sprawie. Uwagi te nie będą jednak obligowały nas do konkretnych zmian w przepisach. Mówimy bowiem o polskim procesie legislacyjnym i polskim prawie. To jest dla mnie najważniejsze – komentuje poseł.

W podobnym tonie plany przyjrzenia się projektowi ustawy praworządnościowej przez KW komentował szef komisji kodyfikacyjnej ustroju sądownictwa i prokuratury Krystian Markiewicz. Jego zdaniem to od charakteru ewentualnych uwag Komisji Weneckiej zależeć będzie, czy powinny one zostać uwzględnione w pracach nad projektem ustawy praworządnościowej. – Jeśli uwagi będą przekonujące, to zmiany powinny zostać wprowadzone w formie chociażby autopoprawek do projektu. Jeśli te poprawki mogłyby przekonać pana prezydenta do podpisu ustawy, to tym bardziej jestem za takimi zmianami – dodaje prof. Markiewicz.

Źródło: rp.pl

Osoby Waldemar Żurek Sędziowie Krajowa Rada Sądownictwa (KRS) Sejm
e-Wydanie
