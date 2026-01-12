Z tego artykułu się dowiesz: Jakie są kluczowe elementy tzw. ustawy praworządnościowej i reformy KRS?

Kiedy Sejm planuje rozpocząć prace legislacyjne nad tymi projektami?

Jaką rolę odgrywa Komisja Wenecka w ocenie projektów praworządnościowych?

Jak mogą wpłynąć ewentualne uwagi Komisji Weneckiej na ostateczny kształt ustawy?

Mowa o dwóch flagowych projektach resortu sprawiedliwości, które rząd przyjął dzień przed Wigilią Bożego Narodzenia. Prace nad tymi przepisami rozpoczął minister sprawiedliwości Adam Bodnar, jednak to dopiero jego następca Waldemar Żurek je sfinalizował. Projekty te mają uregulować status tzw. neosędziów poprzez pozbawienie mocy prawnej uchwał KRS zawierających wnioski o powołanie sędziego i ich powrót na poprzednio zajmowane stanowiska. Ich celem jest też zreformowanie KRS tak, aby odebrać Sejmowi kompetencję wyboru sędziów-członków KRS i przywrócić to uprawnienie środowisku sędziowskiemu.

Sejm będzie pracował nad tzw. ustawą praworządnościową i reformą KRS. „Chcemy zająć się nimi jak najszybciej”

Po przyjęciu projektów przez Radę Ministrów trafiły one do Sejmu. Posłowie nie zajęli się jednak nimi podczas ubiegłotygodniowego posiedzenia. Jak się okazuje, Sejm nie będzie odkładał pracy nad tymi projektami. Znalazły się one w opublikowanym właśnie porządku obrad najbliższego posiedzenia izby rozpoczynającego się 21 stycznia. Zaplanowano pierwsze czytanie obu projektów i skąd zostaną one najprawdopodobniej skierowane do szczegółowych prac w sejmowej komisji sprawiedliwości i praw człowieka.

Szef tej komisji poseł Paweł Śliz z Polski 2050 zapewnia, że niezwłocznie zwoła w tej sprawie posiedzenie. – Są to dla mnie fundamentalnie istotne ustawy, ponieważ naprawiają praworządność, której obrona była dla mnie motywacją do zostania posłem. Uważam, że te projekty powinny być jak najszybciej procedowane, bo obywatele są już zmęczeni wiecznym sporem o neosędziów i paleosędziów. Chcą mieć za to pewność, że ich rozwód jest prawomocny i niepodważalny, chcą szybkiego orzekania w sprawie karnej, alimentacyjnej, czy rodzinnej – mówi poseł Śliz.