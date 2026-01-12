Rzeczpospolita
Wydarzenia
Morawiecki: Ziobro z azylem na Węgrzech? Nie jestem zaskoczony

- Nie jestem zaskoczony - mówi o przyznaniu azylu na Węgrzech Zbigniewowi Ziobrze były premier Mateusz Morawiecki. - Czy prokuratura jest upolityczniona? Oczywiście, że jest. Czy jest ścigany ze względów politycznych? Oczywiście, że jest ścigany ze względów politycznych. Dlatego dla mnie ta decyzja nie jest dziwna - komentował w rozmowie z RMF FM.

Publikacja: 12.01.2026 09:42

Mateusz Morawiecki

Foto: PAP/Tomasz Gzell

Przemysław Malinowski

Pełnomocnik Zbigniewa Ziobry poinformował w poniedziałek, że były minister sprawiedliwości w rządzie PiS uzyskał ochronę międzynarodową i azyl polityczny na Węgrzech. Sam Ziobro przekazał, że powodem uzyskania ochrony na Węgrzech są „polityczne represje w Polsce”.

Mateusz Morawiecki o azylu dla Zbigniewa Ziobry: Nie jestem zaskoczony

Ziobro poinformował również, że wystąpił o objęcie międzynarodową ochroną swojej żony. „Podjąłem decyzję, że nie pozwolę, aby moje dzieci zostały pozbawione opieki matki, a moja żona – w zastępstwie za mnie – stała się ofiarą psychopatycznej zemsty Donalda Tuska” – stwierdził polityk PiS. 

Czytaj więcej

Poseł PiS Zbigniew Ziobro
Prawo karne
Zbigniew Ziobro z azylem na Węgrzech

Decyzję Ziobry w rozmowie z RMF FM ocenił były premier Mateusz Morawiecki. – Nie jestem zaskoczony. Przeczytałem to uzasadnienie, że azyl polityczny został przyznany ze względu na to, że prokuratura działa jako organ umotywowany politycznie. Zadajemy sobie pytanie, czy jest umotywowany politycznie? No oczywiście, że jest motywowany politycznie – mówił.

– Ja nie wiedziałem o tym, bo urząd na Węgrzech podejmuje w sposób autonomiczny swoje decyzje. To jest oczywiste prawo tego, kto wnioskuje i warto sobie zadać pytanie, czy rzeczywiście prokuratura jest upolityczniona? Oczywiście, że jest. Czy jest ścigany ze względów politycznych? Oczywiście, że jest ścigany ze względów politycznych. Dlatego dla mnie ta decyzja nie jest dziwna - kontynuował.

Były premier odniósł się również do opinii Ziobry, który twierdzi, że w Polsce postępuje dyktatura. – Oczywiście, że jest to system między dyktaturą a demokracją, czyli demokratura. Ma różne cechy demokracji, one są bardzo często fasadowe, a ściganie przeciwników politycznych należy do charakterystyki systemów autokratycznych – mówił.

Czytaj więcej

Premier Węgier Viktor Orbán
Polityka
Węgry przyznały azyl kolejnym Polakom. Tajemnicza decyzja rządu Viktora Orbána

Ziobro porównał obecną sytuację do metod z czasów stalinizmu. – Ze stalinizmem bym tego nie porównał, ale na pewno z gierkizmem. Dostrzegam bardzo wiele cech podobnych w dziedzinie propagandy tego rządu do słusznie minionego systemu. Jerzego Urbana przewyższył obecny premier, mój następca. Jest po prostu absolutnym mistrzem w propagandzie, w mamieniu oczu, w marketingu politycznym. Jerzy Urban mógłby brać lekcję od Donalda Tuska – wskazał.

Morawiecki zapowiedział, że jeżeli będą plany postawienia mu jakichkolwiek zarzutów, to nie zamierza ubiegać się o azyl na Węgrzech. – Niech mnie tutaj sądzą, jeśli mają ochotę. Wiele razy to podkreślałem, jeśli tylko trzeba będzie, to się stawię tam, gdzie trzeba, ale będę walczył tutaj na ubitej ziemi z tym rządem – powiedział.

Mateusz Morawiecki: Donald Tusk mówi o klauzulach bezpieczeństwa, a Mercosur się z tego śmieje 

Wiceprzewodniczący PiS pytany był również o Mercosur. W ubiegłym tygodniu zapadła decyzja w sprawie podpisania umowy UE – Mercosur.

– Wystarczy pośledzić sobie to, co się działo. Gdy był PiS i był Morawiecki, to nie było Mercosuru, nie było paktu migracyjnego. W tydzień po tym, jak stery nawy rządowej przejął nowy rząd, to przyjęty został de facto pakt migracyjny. Negocjacje w sprawie Mercosuru, które ciągnęły się od ponad 20 lat, również poszły bardzo ostro do przodu – mówił Morawiecki.

– Dzisiaj rząd mówi o klauzulach zabezpieczających, a Brazylia i Argentyna już się śmieją z tych klauzul, twierdząc, że nie będą one przestrzegane – kontynuował były premier.

Morawiecki mówił również o zmianie stanowiska Włoch, co uniemożliwiło zablokowanie decyzji w tej sprawie. – Kto ma mandat do rządzenia? Mandat do rządzenia ma rząd i to był ich obowiązek, aby dowieść zablokowania umowy. Premier Włoch, podobnie jak premier każdego kraju, tak rozstrzyga sprawy międzynarodowe, jak rozumie je dla dobra swojego kraju. Jak wyglądały rozmowy obecnego premiera z panią premier Włoch? Nie mam zielonego pojęcia. Jestem posłem opozycji. Jaka jest moja moc posła opozycji? Moc ma premier. Premier powinien rozmawiać ze wszystkimi premierami i zbudować mniejszość blokującą. Kiedy w 2019 r. zbudowałem mniejszość, to nie była mniejszość blokująca, ale była tam Francja, była Irlandia, było kilka krajów, to skutecznie przez cztery lata powstrzymywaliśmy debaty o Mercosur – mówił.

– Minister rolnictwa powinien odejść, ponieważ ta sprawa grozi tym, że polscy rolnicy będą w dużo gorszej sytuacji niż do tej pory – stwierdził Morawiecki.

Źródło: rp.pl

