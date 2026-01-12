Pełnomocnik Zbigniewa Ziobry poinformował w poniedziałek, że były minister sprawiedliwości w rządzie PiS uzyskał ochronę międzynarodową i azyl polityczny na Węgrzech. Sam Ziobro przekazał, że powodem uzyskania ochrony na Węgrzech są „polityczne represje w Polsce”.

Mateusz Morawiecki o azylu dla Zbigniewa Ziobry: Nie jestem zaskoczony

Ziobro poinformował również, że wystąpił o objęcie międzynarodową ochroną swojej żony. „Podjąłem decyzję, że nie pozwolę, aby moje dzieci zostały pozbawione opieki matki, a moja żona – w zastępstwie za mnie – stała się ofiarą psychopatycznej zemsty Donalda Tuska” – stwierdził polityk PiS.

Decyzję Ziobry w rozmowie z RMF FM ocenił były premier Mateusz Morawiecki. – Nie jestem zaskoczony. Przeczytałem to uzasadnienie, że azyl polityczny został przyznany ze względu na to, że prokuratura działa jako organ umotywowany politycznie. Zadajemy sobie pytanie, czy jest umotywowany politycznie? No oczywiście, że jest motywowany politycznie – mówił.

– Ja nie wiedziałem o tym, bo urząd na Węgrzech podejmuje w sposób autonomiczny swoje decyzje. To jest oczywiste prawo tego, kto wnioskuje i warto sobie zadać pytanie, czy rzeczywiście prokuratura jest upolityczniona? Oczywiście, że jest. Czy jest ścigany ze względów politycznych? Oczywiście, że jest ścigany ze względów politycznych. Dlatego dla mnie ta decyzja nie jest dziwna - kontynuował.