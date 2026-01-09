Aktualizacja: 09.01.2026 12:07 Publikacja: 09.01.2026 11:27
Premier Węgier Viktor Orbán
Foto: REUTERS/Bernadett Szabo
Informacja, przekazana pozostałym państwom członkowskim w Brukseli, wywołała poruszenie wśród dyplomatów, jednak władze w Budapeszcie nie ujawniły tożsamości osób, którym przyznano azyl. To już trzeci znany przypadek objęcia ochroną azylową Polaków przez rząd Viktora Orbána.
Jak wynika z pisma rozesłanego 23 grudnia 2025 roku przez stałe przedstawicielstwo Węgier przy Unii Europejskiej, Budapeszt podjął decyzję o zatwierdzeniu wniosków azylowych dwóch obywateli Polski. Dokument nie zawiera jednak żadnych danych osobowych, a węgierskie władze konsekwentnie milczą w tej sprawie. Portal VSquare zwrócił się w tej sprawie do trzech węgierskich resortów — Kancelarii Premiera, MSZ oraz Ministerstwa Sprawiedliwości. Żadna z tych instytucji nie udzieliła odpowiedzi.
Pierwszym i jak dotąd jedynym oficjalnie potwierdzonym przypadkiem przyznania azylu polskiemu politykowi na Węgrzech jest sprawa Marcina Romanowskiego, byłego wiceministra sprawiedliwości w rządzie Zjednoczonej Prawicy. W grudniu 2024 roku węgierskie władze udzieliły mu ochrony międzynarodowej, mimo że w Polsce był on poszukiwany w związku z licznymi zarzutami karnymi.
Romanowskiemu prokuratura zarzuca udział w mechanizmach prowadzących do nieprawidłowości finansowych w Funduszu Sprawiedliwości. Według śledczych chodzi o co najmniej 11 czynów, które miały polegać na defraudacji środków publicznych oraz nadużyciu władzy. Sam polityk konsekwentnie odpiera zarzuty, twierdząc, że są one motywowane politycznie.
W listopadzie prokuratur unieważnił dwa paszporty Romanowskiego, by zablokować mu ucieczkę poza strefę Schengen, a w grudniu Sąd Okręgowy w Warszawie uwzględnił wniosek jego obrońcy i uchylił Europejski Nakaz Aresztowania.
W tle sprawy pojawia się także nazwisko Zbigniewa Ziobry, byłego ministra sprawiedliwości i przełożonego Romanowskiego. Pod koniec 2025 roku Ziobro przebywał w Budapeszcie przez kilka tygodni, w czasie gdy w Polsce przygotowywano wobec niego zarzuty karne, a Sejm uchylił mu immunitet.
Były minister spotkał się wówczas z Viktorem Orbánem w siedzibie węgierskiego premiera. Gdy polscy dziennikarze próbowali uzyskać komentarz, Ziobro unikał odpowiedzi na pytania, czy kwestia ewentualnego azylu była przedmiotem rozmów. Do dziś nie ma informacji potwierdzających, że wystąpił on o ochronę międzynarodową.
Na wniosek Prokuratury Krajowej Ziobro, podobnie jak wcześniej Romanowski, stracił dwa posiadane paszporty – zarówno parlamentarny paszport dyplomatyczny, jak i prywatny dokument.
Do połowy stycznia Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa odroczył posiedzenie w sprawie ewentualnego aresztu dla Ziobry. Wnioskowali o to obrońcy Zbigniewa Ziobry, mec. Bartosz Lewandowski i Adam Gomoła.
Wniosek Prokuratury Krajowej o zastosowanie tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy wobec Zbigniewa Ziobry poprzedzony został uchyleniem politykowi immunitetu poselskiego przez Sejm.
Źródło: rp.pl
