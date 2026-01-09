Rzeczpospolita
Wydarzenia
Reklama

Węgry przyznały azyl kolejnym Polakom. Tajemnicza decyzja rządu Viktora Orbána

Tuż przed Bożym Narodzeniem 2025 roku Węgry poinformowały instytucje Unii Europejskiej o przyznaniu azylu dwóm kolejnym obywatelom Polski.

Publikacja: 09.01.2026 11:27

Premier Węgier Viktor Orbán

Premier Węgier Viktor Orbán

Foto: REUTERS/Bernadett Szabo

Przemysław Malinowski

Informacja, przekazana pozostałym państwom członkowskim w Brukseli, wywołała poruszenie wśród dyplomatów, jednak władze w Budapeszcie nie ujawniły tożsamości osób, którym przyznano azyl. To już trzeci znany przypadek objęcia ochroną azylową Polaków przez rząd Viktora Orbána.

Informacja węgierskiego rządu dla UE bez nazwisk i bez wyjaśnień

Jak wynika z pisma rozesłanego 23 grudnia 2025 roku przez stałe przedstawicielstwo Węgier przy Unii Europejskiej, Budapeszt podjął decyzję o zatwierdzeniu wniosków azylowych dwóch obywateli Polski. Dokument nie zawiera jednak żadnych danych osobowych, a węgierskie władze konsekwentnie milczą w tej sprawie. Portal VSquare zwrócił się w tej sprawie do trzech węgierskich resortów — Kancelarii Premiera, MSZ oraz Ministerstwa Sprawiedliwości. Żadna z tych instytucji nie udzieliła odpowiedzi.

Azyl dla Marcina Romanowskiego

Pierwszym i jak dotąd jedynym oficjalnie potwierdzonym przypadkiem przyznania azylu polskiemu politykowi na Węgrzech jest sprawa Marcina Romanowskiego, byłego wiceministra sprawiedliwości w rządzie Zjednoczonej Prawicy. W grudniu 2024 roku węgierskie władze udzieliły mu ochrony międzynarodowej, mimo że w Polsce był on poszukiwany w związku z licznymi zarzutami karnymi.

Czytaj więcej

Marcin Romanowski
Polityka
Kłopoty Marcina Romanowskiego. Ciężkie życie sejmowego uchodźcy

Romanowskiemu prokuratura zarzuca udział w mechanizmach prowadzących do nieprawidłowości finansowych w Funduszu Sprawiedliwości. Według śledczych chodzi o co najmniej 11 czynów, które miały polegać na defraudacji środków publicznych oraz nadużyciu władzy. Sam polityk konsekwentnie odpiera zarzuty, twierdząc, że są one motywowane politycznie.

Reklama
Reklama

W listopadzie prokuratur unieważnił dwa paszporty Romanowskiego, by zablokować mu ucieczkę poza strefę Schengen, a w grudniu Sąd Okręgowy w Warszawie uwzględnił wniosek jego obrońcy i uchylił Europejski Nakaz Aresztowania.

Czytaj więcej

Poseł PiS, były wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski podczas konferencji prasowej w Budape
Prawo karne
Sąd zdecydował ws. Marcina Romanowskiego. „Nie jest już ścigany poza Polską”

Długi pobyt Zbigniewa Ziobry w Budapeszcie

W tle sprawy pojawia się także nazwisko Zbigniewa Ziobry, byłego ministra sprawiedliwości i przełożonego Romanowskiego. Pod koniec 2025 roku Ziobro przebywał w Budapeszcie przez kilka tygodni, w czasie gdy w Polsce przygotowywano wobec niego zarzuty karne, a Sejm uchylił mu immunitet.

Były minister spotkał się wówczas z Viktorem Orbánem w siedzibie węgierskiego premiera. Gdy polscy dziennikarze próbowali uzyskać komentarz, Ziobro unikał odpowiedzi na pytania, czy kwestia ewentualnego azylu była przedmiotem rozmów. Do dziś nie ma informacji potwierdzających, że wystąpił on o ochronę międzynarodową.

Czytaj więcej

Zbigniew Ziobro
Polityka
Sondaż: Wiemy, jak Polacy oceniają pozostanie Zbigniewa Ziobry na Węgrzech

Na wniosek Prokuratury Krajowej Ziobro, podobnie jak wcześniej Romanowski, stracił dwa posiadane paszporty – zarówno parlamentarny paszport dyplomatyczny, jak i prywatny dokument. 

Reklama
Reklama

Do połowy stycznia Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa odroczył posiedzenie w sprawie ewentualnego aresztu dla Ziobry. Wnioskowali o to obrońcy Zbigniewa Ziobry, mec. Bartosz Lewandowski i Adam Gomoła. 

Wniosek Prokuratury Krajowej o zastosowanie tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy wobec Zbigniewa Ziobry poprzedzony został uchyleniem politykowi immunitetu poselskiego przez Sejm.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Miejsca Regiony Europa Węgry Osoby Viktor Orban Zbigniew Ziobro Marcin Romanowski
Nietykalna sierżant „Doris”. Drugie życie tajnej policjantki
Policja
Nietykalna sierżant „Doris”. Drugie życie tajnej policjantki
Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz
Polityka
Kto zostanie nowym szefem Polski 2050? Stawka większa niż kierowanie partią
W Sejmie planowane są starania, by oficjalnie uznać Greków za mniejszość narodową
Polityka
Nie udało się ze Ślązakami, uda z Grekami? Państwo może uznać kolejną mniejszość narodową
Czego będzie dotyczyć delikatne spotkanie w cztery oczy Donalda Tuska z Karolem Nawrockim
Polityka
Czego będzie dotyczyć delikatne spotkanie w cztery oczy Donalda Tuska z Karolem Nawrockim
Wyprzedaż rocznika 2025. Samochody dostawcze FORD PRO już od 64 900 zł
Materiał Promocyjny
Wyprzedaż rocznika 2025. Samochody dostawcze FORD PRO już od 64 900 zł
Advertisement
Michał Płociński i Paulina Szewioła
Polityka
„Rzecz w tym”: Donald Tusk wściekły na własną reformę. Kto wysadził PIP w powietrze?
Wyprzedaż w salonach Jeep®! Tylko teraz Jeep Avenger z korzyścią do 30 000 zł!
Materiał Promocyjny
Wyprzedaż w salonach Jeep®! Tylko teraz Jeep Avenger z korzyścią do 30 000 zł!
Advertisement
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama