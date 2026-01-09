Informacja, przekazana pozostałym państwom członkowskim w Brukseli, wywołała poruszenie wśród dyplomatów, jednak władze w Budapeszcie nie ujawniły tożsamości osób, którym przyznano azyl. To już trzeci znany przypadek objęcia ochroną azylową Polaków przez rząd Viktora Orbána.

Informacja węgierskiego rządu dla UE bez nazwisk i bez wyjaśnień

Jak wynika z pisma rozesłanego 23 grudnia 2025 roku przez stałe przedstawicielstwo Węgier przy Unii Europejskiej, Budapeszt podjął decyzję o zatwierdzeniu wniosków azylowych dwóch obywateli Polski. Dokument nie zawiera jednak żadnych danych osobowych, a węgierskie władze konsekwentnie milczą w tej sprawie. Portal VSquare zwrócił się w tej sprawie do trzech węgierskich resortów — Kancelarii Premiera, MSZ oraz Ministerstwa Sprawiedliwości. Żadna z tych instytucji nie udzieliła odpowiedzi.

Azyl dla Marcina Romanowskiego

Pierwszym i jak dotąd jedynym oficjalnie potwierdzonym przypadkiem przyznania azylu polskiemu politykowi na Węgrzech jest sprawa Marcina Romanowskiego, byłego wiceministra sprawiedliwości w rządzie Zjednoczonej Prawicy. W grudniu 2024 roku węgierskie władze udzieliły mu ochrony międzynarodowej, mimo że w Polsce był on poszukiwany w związku z licznymi zarzutami karnymi.

Romanowskiemu prokuratura zarzuca udział w mechanizmach prowadzących do nieprawidłowości finansowych w Funduszu Sprawiedliwości. Według śledczych chodzi o co najmniej 11 czynów, które miały polegać na defraudacji środków publicznych oraz nadużyciu władzy. Sam polityk konsekwentnie odpiera zarzuty, twierdząc, że są one motywowane politycznie.