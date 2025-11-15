Aktualizacja: 15.11.2025 07:41 Publikacja: 15.11.2025 07:35
Zbigniew Ziobro
Foto: Art Service, PAP
Prokuratura Krajowa skierowała do Sejmu wniosek o uchylenie immunitetu Zbigniewa Ziobry i wniosek o zgodę na jego aresztowanie w związku z 26 zarzutami, jakie zamierza mu przedstawić. Zarzuty dotyczą nieprawidłowości przy wydatkowaniu środków z Funduszu Sprawiedliwości – znajdującego się w dyspozycji Ministerstwa Sprawiedliwości Funduszu, który początkowo miał służyć pomocy dla byłych więźniów w powrocie do życia na wolności oraz wsparciu dla ich rodzin i świadków przestępstw. Za rządów PiS przepisy dotyczące Funduszu zostały jednak zmienione w sposób, który pozwolił na dość arbitralne ich wydatkowanie – z czego korzystało ówczesne kierownictwo resortu sprawiedliwości ze Zbigniewem Ziobrą na czele. Najpoważniejszy zarzut, jaki prokuratura stawia Ziobrze, to stanie na czele zorganizowanej grupy przestępczej, mającej na celu zawłaszczenie środków z Funduszu. Maksymalna kara, jaka grozi byłemu ministrowi sprawiedliwości to 25 lat więzienia.
6 listopada wnioski prokuratury opiniowała sejmowa Komisja Regulaminowa i Spraw Poselskich, a dzień później oba wnioski przegłosował Sejm. Zbigniewa Ziobry nie było w Polsce ani 6, ani 7 listopada – jak się okazało przebywał wówczas na Węgrzech, gdzie pozostaje do dziś. Wcześniej azyl polityczny na Węgrzech uzyskał były wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski, który był bezpośrednio odpowiedzialny za nadzór nad Funduszem Sprawiedliwości i wobec którego prokuratura również formułuje zarzuty.
Zbigniew Ziobro jak dotąd nie poprosił o azyl na Węgrzech – jak informowaliśmy w „Rzeczpospolitej” były minister sprawiedliwości zaproponował, że może być przesłuchany w polskiej placówce dyplomatycznej w Budapeszcie lub w Brukseli (gdzie na co dzień mieszka). Tymczasem prokuratura wystąpiła już do sądu z wnioskiem o trzymiesięczny areszt Ziobry.
Ziobro tłumaczy, że chciał wrócić do Polski, gdy ważyły się losy jego immunitetu, ale – jak twierdzi – miał otrzymać informację, że tuż po przyjeździe zostałby zatrzymany (nie wiadomo skąd Ziobro miał taką informację, ani jak miało dojść do jego zatrzymania w momencie, gdy chronił go jeszcze immunitet). Ziobro twierdzi, że jest ofiarą „politycznej zemsty” obecnego premiera Donalda Tuska. On i broniący go politycy PiS poddają w wątpliwość to, czy mógłby liczyć w Polsce na uczciwy proces.
Uczestników sondażu SW Research dla rp.pl spytaliśmy, jak oceniają zachowanie Ziobry, który pozostał na Węgrzech, gdy ważyły się losy jego immunitetu.
Foto: rp.pl/Weronika Porębska
Pozytywnie zachowanie byłego ministra sprawiedliwości ocenia 17,4 proc. badanych.
Negatywną ocenę wystawia zachowaniu Ziobry 60,9 proc. respondentów.
15,7 proc. badanych nie ma zdania w tej sprawie.
6,1 proc. ankietowanych deklaruje, że nie słyszeli o sprawie.
Źródło: rp.pl
