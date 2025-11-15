Reklama
Rozwiń
Rzeczpospolita
Wydarzenia
Reklama

Sondaż: Wiemy, jak Polacy oceniają pozostanie Zbigniewa Ziobry na Węgrzech

„Jak ocenia Pani/Pan zachowanie Zbigniewa Ziobry, który przebywał na Węgrzech w czasie, gdy Sejm decydował o jego immunitecie?” - takie pytanie zadaliśmy w sondażu SW Research dla rp.pl.

Publikacja: 15.11.2025 07:35

Zbigniew Ziobro

Zbigniew Ziobro

Foto: Art Service, PAP

Artur Bartkiewicz

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Jakie są zarzuty wobec Zbigniewa Ziobry i jakie konsekwencje mu grożą?
  • Jak Zbigniew Ziobro uzasadniał swoje pozostanie na Węgrzech?
  • Jak Polacy oceniają zachowanie Zbigniewa Ziobry?

Prokuratura Krajowa skierowała do Sejmu wniosek o uchylenie immunitetu Zbigniewa Ziobry i wniosek o zgodę na jego aresztowanie w związku z 26 zarzutami, jakie zamierza mu przedstawić. Zarzuty dotyczą nieprawidłowości przy wydatkowaniu środków z Funduszu Sprawiedliwości – znajdującego się w dyspozycji Ministerstwa Sprawiedliwości Funduszu, który początkowo miał służyć pomocy dla byłych więźniów w powrocie do życia na wolności oraz wsparciu dla ich rodzin i świadków przestępstw. Za rządów PiS przepisy dotyczące Funduszu zostały jednak zmienione w sposób, który pozwolił na dość arbitralne ich wydatkowanie – z czego korzystało ówczesne kierownictwo resortu sprawiedliwości ze Zbigniewem Ziobrą na czele. Najpoważniejszy zarzut, jaki prokuratura stawia Ziobrze, to stanie na czele zorganizowanej grupy przestępczej, mającej na celu zawłaszczenie środków z Funduszu. Maksymalna kara, jaka grozi byłemu ministrowi sprawiedliwości to 25 lat więzienia.

Jak Zbigniew Ziobro tłumaczył pozostanie na Węgrzech?

6 listopada wnioski prokuratury opiniowała sejmowa Komisja Regulaminowa i Spraw Poselskich, a dzień później oba wnioski przegłosował Sejm. Zbigniewa Ziobry nie było w Polsce ani 6, ani 7 listopada – jak się okazało przebywał wówczas na Węgrzech, gdzie pozostaje do dziś. Wcześniej azyl polityczny na Węgrzech uzyskał były wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski, który był bezpośrednio odpowiedzialny za nadzór nad Funduszem Sprawiedliwości i wobec którego prokuratura również formułuje zarzuty.

Czytaj więcej

Zbigniew Ziobro
Polityka
Kaleta: Był wyznaczony sędzia, który miał zdecydować o areszcie Ziobry

Zbigniew Ziobro jak dotąd nie poprosił o azyl na Węgrzech – jak informowaliśmy w „Rzeczpospolitej” były minister sprawiedliwości zaproponował, że może być przesłuchany w polskiej placówce dyplomatycznej w Budapeszcie lub w Brukseli (gdzie na co dzień mieszka). Tymczasem prokuratura wystąpiła już do sądu z wnioskiem o trzymiesięczny areszt Ziobry

Reklama
Reklama

Ziobro tłumaczy, że chciał wrócić do Polski, gdy ważyły się losy jego immunitetu, ale – jak twierdzi – miał otrzymać informację, że tuż po przyjeździe zostałby zatrzymany (nie wiadomo skąd Ziobro miał taką informację, ani jak miało dojść do jego zatrzymania w momencie, gdy chronił go jeszcze immunitet). Ziobro twierdzi, że jest ofiarą „politycznej zemsty” obecnego premiera Donalda Tuska. On i broniący go politycy PiS poddają w wątpliwość to, czy mógłby liczyć w Polsce na uczciwy proces. 

Sondaż: 65,6 proc. osób z wyższym wykształceniem negatywnie ocenia zachowanie Zbigniewa Ziobry

Uczestników sondażu SW Research dla rp.pl spytaliśmy, jak oceniają zachowanie Ziobry, który pozostał na Węgrzech, gdy ważyły się losy jego immunitetu. 

Foto: rp.pl/Weronika Porębska

Pozytywnie zachowanie byłego ministra sprawiedliwości ocenia 17,4 proc. badanych.

Negatywną ocenę wystawia zachowaniu Ziobry 60,9 proc. respondentów.

15,7 proc. badanych nie ma zdania w tej sprawie.

Reklama
Reklama

6,1 proc. ankietowanych deklaruje, że nie słyszeli o sprawie. 

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Polityka Sondaże i badania Rząd Ministerstwo Sprawiedliwości Miejsca Regiony Europa Węgry Osoby Zbigniew Ziobro

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Jakie są zarzuty wobec Zbigniewa Ziobry i jakie konsekwencje mu grożą?
  • Jak Zbigniew Ziobro uzasadniał swoje pozostanie na Węgrzech?
  • Jak Polacy oceniają zachowanie Zbigniewa Ziobry?
Pozostało jeszcze 95% artykułu

Prokuratura Krajowa skierowała do Sejmu wniosek o uchylenie immunitetu Zbigniewa Ziobry i wniosek o zgodę na jego aresztowanie w związku z 26 zarzutami, jakie zamierza mu przedstawić. Zarzuty dotyczą nieprawidłowości przy wydatkowaniu środków z Funduszu Sprawiedliwości – znajdującego się w dyspozycji Ministerstwa Sprawiedliwości Funduszu, który początkowo miał służyć pomocy dla byłych więźniów w powrocie do życia na wolności oraz wsparciu dla ich rodzin i świadków przestępstw. Za rządów PiS przepisy dotyczące Funduszu zostały jednak zmienione w sposób, który pozwolił na dość arbitralne ich wydatkowanie – z czego korzystało ówczesne kierownictwo resortu sprawiedliwości ze Zbigniewem Ziobrą na czele. Najpoważniejszy zarzut, jaki prokuratura stawia Ziobrze, to stanie na czele zorganizowanej grupy przestępczej, mającej na celu zawłaszczenie środków z Funduszu. Maksymalna kara, jaka grozi byłemu ministrowi sprawiedliwości to 25 lat więzienia.

/
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Reklama
Nietykalna sierżant „Doris”. Drugie życie tajnej policjantki
Policja
Nietykalna sierżant „Doris”. Drugie życie tajnej policjantki
Wyjątkowa Wyprzedaż Forda. Hybrydowe SUV-y Puma i Kuga już od 89 900 zł
Materiał Promocyjny
Wyjątkowa Wyprzedaż Forda. Hybrydowe SUV-y Puma i Kuga już od 89 900 zł
Advertisement
Prezydent RP Karol Nawrocki na spotkaniu z mieszkańcami powiatu mińskiego
Polityka
Karol Nawrocki podsumował 100 dni swojej prezydentury. „Nie oszczędzałem się”
Michał Szułdrzyński i Michał Kolanko
Polityka
100 dni konfliktu Tusk–Nawrocki – Kaczyński z boku, Hołownia szuka nowej drogi
Donald Tusk i Karol Nawrocki
Polityka
Nieoficjalnie: Karol Nawrocki chce znów zwołać Radę Gabinetową
Manager w erze AI – strategia, narzędzia, kompetencje AI
Materiał Promocyjny
Manager w erze AI – strategia, narzędzia, kompetencje AI
Wadim Tyszkiewicz
Polityka
Sąd zarejestrował partię Wadima Tyszkiewicza. Czy ma szansę namieszać po liberalnej stronie?
eSIM w podróży: łatwy dostęp do internetu za granicą, bez opłat roamingowych
Materiał Promocyjny
eSIM w podróży: łatwy dostęp do internetu za granicą, bez opłat roamingowych
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama