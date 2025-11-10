Rzeczpospolita
Wydarzenia
Sebastian Kaleta: Był już wyznaczony sędzia, który miał zdecydować o areszcie Zbigniewa Ziobry

- Był rozgrzany sędzia przygotowany do aresztu w Warszawie - mówił w TVN24 poseł PiS Sebastian Kaleta, tłumacząc dlaczego były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro nie pojawił się w czwartek i piątek w Sejmie, gdy ważyły się losy wnioski o uchylenie mu immunitetu i zgody na jego aresztowanie.

Publikacja: 10.11.2025 08:03

Zbigniew Ziobro

Zbigniew Ziobro

Foto: Paweł Supernak, PAP

Artur Bartkiewicz

Sejm w piątek przegłosował wnioski o uchylenie immunitetu Zbigniewa Ziobry ws. 26 zarzutów, stawianych mu przez prokuraturę oraz wniosek o zgodę na aresztowanie byłego ministra sprawiedliwości. Zarzuty, które formułuje pod adresem Ziobry Prokuratura Krajowa dotyczą nieprawidłowości przy wydatkowaniu środków z Funduszu Sprawiedliwości – najpoważniejszy mówi o tym, że Ziobro stał na czele zorganizowanej grupy przestępczej, za co grozi mu do 25 lat więzienia. 

Sebastian Kaleta mówi o ustawce ws. Zbigniewa Ziobry 

– Na siłę próbuje się przypisać przestępczość działań dotyczących Funduszu Sprawiedliwości, podczas gdy wszystkie te działania były zgodne z prawem – mówił w TVN24 Kaleta. 

Tłumacząc, dlaczego Ziobro pozostał na Węgrzech i nie pojawił się w Polsce, gdy w czwartek wnioskami prokuratury zajmowała się sejmowa komisja regulaminowa i spraw poselskich, a w piątek głosował nad nimi Sejm, Kaleta odparł, że wynikało to z tego, iż „cała sprawa była ustawiona w jakiś sposób”. – Wskazują na to wydarzenia tego weekendu - dodał.

Marcin Romanowski podczas konferencji prasowej w Budapeszcie
Polityka
Romanowski radzi Ziobrze. „Skorzystałbym z możliwości ochrony prawnej”

Dopytywany o jakie „ustawienie sprawy” chodzi, Kaleta odparł, że „pan minister Ziobro miał sygnały, iż szykuje się ustawka”. Jak mówił dowodem na to było m.in. to, że przyspieszono rozpatrywanie wniosków o uchylenie immunitetu i zgody na aresztowanie Ziobry, które pierwotnie miały być rozpatrywane za kilka tygodni. 

– Był rozgrzany sędzia przygotowany do aresztu w Warszawie. Znam jego nazwisko – Łukasz Malinowski. Sędzia Łukasz Malinowski – zawsze za Tuskiem – kontynuował Kaleta, który nie przedstawił jednak żadnego dowodu na potwierdzenie swoich słów. 

Pan minister Ziobro nie uciekł, mieszka za granicą. Komunikuje się z opinią publiczną, miał konferencję prasową

Sebastian Kaleta, poseł PiS

Na uwagę, że Ziobro pierwotnie uzasadniał pozostanie na Węgrzech nie rzekomą „ustawką” z sądem, lecz tym, że – zdaniem byłego ministra sprawiedliwości – istniał plan, by zatrzymać go po przylocie do kraju i uniemożliwić odpieranie zarzutów na forum parlamentu. – Myśli pan, że Tusk jedzący żurek odmówiłby sobie przyjemności nacieszenia oka zakutym w kajdanki zespolone Zbigniewem Ziobrą? – pytał Kaleta, który jednak znów nie przedstawił dowodu, iż plan zatrzymania byłego ministra jeszcze przed uchyleniem mu immunitetu rzeczywiście istniał. 

Sebastian Kaleta: Stworzono system, by Donald Tusk mógł aresztować Zbigniewa Ziobrę

Kaleta, wracając do rzekomej „ustawki” dotyczącej szybkiego wydania przez sąd zgody na aresztowanie Ziobry, zarzucił obecnie rządzącym, że ci stworzyli system, który „miał zapewnić Tuskowi aresztowanie Ziobry”. – Przez dwa lata bezprawnie organizowano system, który miałby zapewnić Tuskowi wsadzanie opozycji do więzień – dodał, wymieniając w tym kontekście m.in. zmianę na stanowisku prokuratora krajowego, odwoływanie przez ministra Waldemara Żurka przewodniczących sądów, a także rozporządzenie ministra sprawiedliwości, które – wbrew ustawie – pozwala na odejście od losowania sędziów do spraw, w których orzekają składy trójkowe. 

Zbigniew Ziobro
Komentarze
Michał Szułdrzyński: Niedoszłe męczeństwo Zbigniewa Ziobry. Budapeszt znów zaszkodzi PiS

– Pan minister Ziobro nie uciekł, mieszka za granicą. Komunikuje się z opinią publiczną, miał konferencję prasową. Codziennie aktywnie zbija te kuriozalne zarzuty – mówił też Kaleta. 

– Plan Tuska został obnażony. Wiemy po tym weekendzie, że sędzia, który był przygotowany do rozpatrywania tego wniosku (o areszt), gwarancji procesowych nie dawał – powtórzył swój zarzut poseł PiS. 

Źródło: rp.pl

