Zbigniew Ziobro
Foto: Paweł Supernak, PAP
Sejm w piątek przegłosował wnioski o uchylenie immunitetu Zbigniewa Ziobry ws. 26 zarzutów, stawianych mu przez prokuraturę oraz wniosek o zgodę na aresztowanie byłego ministra sprawiedliwości. Zarzuty, które formułuje pod adresem Ziobry Prokuratura Krajowa dotyczą nieprawidłowości przy wydatkowaniu środków z Funduszu Sprawiedliwości – najpoważniejszy mówi o tym, że Ziobro stał na czele zorganizowanej grupy przestępczej, za co grozi mu do 25 lat więzienia.
– Na siłę próbuje się przypisać przestępczość działań dotyczących Funduszu Sprawiedliwości, podczas gdy wszystkie te działania były zgodne z prawem – mówił w TVN24 Kaleta.
Tłumacząc, dlaczego Ziobro pozostał na Węgrzech i nie pojawił się w Polsce, gdy w czwartek wnioskami prokuratury zajmowała się sejmowa komisja regulaminowa i spraw poselskich, a w piątek głosował nad nimi Sejm, Kaleta odparł, że wynikało to z tego, iż „cała sprawa była ustawiona w jakiś sposób”. – Wskazują na to wydarzenia tego weekendu - dodał.
Dopytywany o jakie „ustawienie sprawy” chodzi, Kaleta odparł, że „pan minister Ziobro miał sygnały, iż szykuje się ustawka”. Jak mówił dowodem na to było m.in. to, że przyspieszono rozpatrywanie wniosków o uchylenie immunitetu i zgody na aresztowanie Ziobry, które pierwotnie miały być rozpatrywane za kilka tygodni.
– Był rozgrzany sędzia przygotowany do aresztu w Warszawie. Znam jego nazwisko – Łukasz Malinowski. Sędzia Łukasz Malinowski – zawsze za Tuskiem – kontynuował Kaleta, który nie przedstawił jednak żadnego dowodu na potwierdzenie swoich słów.
Sebastian Kaleta, poseł PiS
Na uwagę, że Ziobro pierwotnie uzasadniał pozostanie na Węgrzech nie rzekomą „ustawką” z sądem, lecz tym, że – zdaniem byłego ministra sprawiedliwości – istniał plan, by zatrzymać go po przylocie do kraju i uniemożliwić odpieranie zarzutów na forum parlamentu. – Myśli pan, że Tusk jedzący żurek odmówiłby sobie przyjemności nacieszenia oka zakutym w kajdanki zespolone Zbigniewem Ziobrą? – pytał Kaleta, który jednak znów nie przedstawił dowodu, iż plan zatrzymania byłego ministra jeszcze przed uchyleniem mu immunitetu rzeczywiście istniał.
Kaleta, wracając do rzekomej „ustawki” dotyczącej szybkiego wydania przez sąd zgody na aresztowanie Ziobry, zarzucił obecnie rządzącym, że ci stworzyli system, który „miał zapewnić Tuskowi aresztowanie Ziobry”. – Przez dwa lata bezprawnie organizowano system, który miałby zapewnić Tuskowi wsadzanie opozycji do więzień – dodał, wymieniając w tym kontekście m.in. zmianę na stanowisku prokuratora krajowego, odwoływanie przez ministra Waldemara Żurka przewodniczących sądów, a także rozporządzenie ministra sprawiedliwości, które – wbrew ustawie – pozwala na odejście od losowania sędziów do spraw, w których orzekają składy trójkowe.
– Pan minister Ziobro nie uciekł, mieszka za granicą. Komunikuje się z opinią publiczną, miał konferencję prasową. Codziennie aktywnie zbija te kuriozalne zarzuty – mówił też Kaleta.
– Plan Tuska został obnażony. Wiemy po tym weekendzie, że sędzia, który był przygotowany do rozpatrywania tego wniosku (o areszt), gwarancji procesowych nie dawał – powtórzył swój zarzut poseł PiS.
