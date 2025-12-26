Wysokie ceny, inflacja oraz rosnące rachunki znalazły się na kolejnym miejscu listy obaw. Wzrost kosztów życia niepokoi 41,5 proc. badanych.

Znacznie rzadziej wskazywano obawy związane z rynkiem pracy – utraty pracy lub źródła dochodu obawia się 21,8 proc. respondentów. Na końcu zestawienia znalazły się zmiany klimatyczne i gwałtowne zjawiska pogodowe, które wskazały 7,9 proc. ankietowanych.

Odpowiedź „inne” wybrało 0,6 proc. badanych, natomiast 2,4 proc. zadeklarowało, że nie ma zdania lub trudno im odpowiedzieć.

Badanie przeprowadzono 19–21 grudnia 2025 roku metodami CATI i CAWI na reprezentatywnej próbie 1000 dorosłych Polaków.