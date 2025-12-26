Aktualizacja: 26.12.2025 09:20 Publikacja: 26.12.2025 08:06
Respondentów zapytano: „Czego obawia się Pan/Pani najbardziej w 2026 roku?”. Ankietowani mogli wskazać maksymalnie trzy odpowiedzi.
Najczęściej wskazywaną obawą okazała się kondycja systemu ochrony zdrowia. Na problemy z dostępem do służby zdrowia zwróciło uwagę 47,5 proc. badanych.
Niewiele mniejszy odsetek respondentów – 45,3 proc. – obawia się pogorszenia własnego zdrowia lub stanu zdrowia najbliższych. Wyniki potwierdzają, że kwestie zdrowotne pozostają kluczowym źródłem niepokoju społecznego.
Na trzecim miejscu znalazły się obawy związane z bezpieczeństwem kraju. Zagrożenia o charakterze geopolitycznym wskazało 44,2 proc. ankietowanych. Niemal równie istotnym źródłem niepokoju jest sytuacja wewnętrzna w Polsce. Niestabilność polityczna oraz konflikty wewnętrzne martwią 43,3 proc. respondentów.
Wysokie ceny, inflacja oraz rosnące rachunki znalazły się na kolejnym miejscu listy obaw. Wzrost kosztów życia niepokoi 41,5 proc. badanych.
Znacznie rzadziej wskazywano obawy związane z rynkiem pracy – utraty pracy lub źródła dochodu obawia się 21,8 proc. respondentów. Na końcu zestawienia znalazły się zmiany klimatyczne i gwałtowne zjawiska pogodowe, które wskazały 7,9 proc. ankietowanych.
Odpowiedź „inne” wybrało 0,6 proc. badanych, natomiast 2,4 proc. zadeklarowało, że nie ma zdania lub trudno im odpowiedzieć.
Badanie przeprowadzono 19–21 grudnia 2025 roku metodami CATI i CAWI na reprezentatywnej próbie 1000 dorosłych Polaków.
