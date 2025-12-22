Z tego artykułu dowiesz się: Jak wygląda obecnie poparcie dla Polexitu?

Jakie stanowiska zajmują wyborcy poszczególnych partii w sprawie wyjścia Polski z Unii Europejskiej?

Jak płeć i wiek wpływają na postawy wobec Polexitu?

Jak zmienia się poparcie dla Unii Europejskiej w zależności od miejsca zamieszkania?

Za Polexitem w sondażu opowiedziało się 24,7 proc. badanych. 65,7 proc. respondentów sprzeciwia się takiemu scenariuszowi. Zdecydowany sprzeciw wobec Polexitu deklaruje 48,6 proc. ankietowanych, a kolejne 17,1 proc. odpowiada „raczej nie”. Wyniki pokazują jednak rosnącą siłę eurosceptycznego elektoratu, który jeszcze kilka lat temu pozostawał na marginesie debaty publicznej.

Co o Polexicie mówią wyborcy? PiS przed Konfederacją

Najwyższe poparcie dla wyjścia z Unii Europejskiej jest w elektoracie Prawa i Sprawiedliwości. Łącznie 47 proc. wyborców tej partii opowiada się za rozpoczęciem procedury Polexitu, w tym aż 29 proc. w sposób zdecydowany. Przeciwnikami wyjścia z UE jest jedynie 33 proc. elektoratu PiS.

Drugie miejsce zajmuje Konfederacja – 41 proc. jej wyborców popiera opuszczenie wspólnoty. Mniej osób radykalnie popiera takie rozwiązanie: odpowiedź „zdecydowanie tak” wybiera 19 proc. badanych, natomiast tylko 8 proc. wyborców Konfederacji kategorycznie odrzuca Polexit.

Wyborcy Koalicji Obywatelskiej, Nowej Lewicy oraz Trzeciej Drogi pozostają jednoznacznie proeuropejscy. Sprzeciw wobec wyjścia z UE deklaruje odpowiednio 83 proc., 88 proc. i 83 proc. respondentów. W elektoratach KO i Lewicy nie odnotowano ani jednego wskazania „zdecydowanie tak”.