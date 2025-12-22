Aktualizacja: 22.12.2025 09:05 Publikacja: 22.12.2025 07:48
Za Polexitem w sondażu opowiedziało się 24,7 proc. badanych. 65,7 proc. respondentów sprzeciwia się takiemu scenariuszowi. Zdecydowany sprzeciw wobec Polexitu deklaruje 48,6 proc. ankietowanych, a kolejne 17,1 proc. odpowiada „raczej nie”. Wyniki pokazują jednak rosnącą siłę eurosceptycznego elektoratu, który jeszcze kilka lat temu pozostawał na marginesie debaty publicznej.
Najwyższe poparcie dla wyjścia z Unii Europejskiej jest w elektoracie Prawa i Sprawiedliwości. Łącznie 47 proc. wyborców tej partii opowiada się za rozpoczęciem procedury Polexitu, w tym aż 29 proc. w sposób zdecydowany. Przeciwnikami wyjścia z UE jest jedynie 33 proc. elektoratu PiS.
Drugie miejsce zajmuje Konfederacja – 41 proc. jej wyborców popiera opuszczenie wspólnoty. Mniej osób radykalnie popiera takie rozwiązanie: odpowiedź „zdecydowanie tak” wybiera 19 proc. badanych, natomiast tylko 8 proc. wyborców Konfederacji kategorycznie odrzuca Polexit.
Wyborcy Koalicji Obywatelskiej, Nowej Lewicy oraz Trzeciej Drogi pozostają jednoznacznie proeuropejscy. Sprzeciw wobec wyjścia z UE deklaruje odpowiednio 83 proc., 88 proc. i 83 proc. respondentów. W elektoratach KO i Lewicy nie odnotowano ani jednego wskazania „zdecydowanie tak”.
Jednym z najsilniejszych czynników różnicujących postawy wobec Unii Europejskiej jest płeć. Wśród mężczyzn aż 19 proc. opowiada się zdecydowanie za Polexitem, a łącznie (z odpowiedzią „raczej tak”) eurosceptycy stanowią 28 proc. tej grupy.
Wśród kobiet radykalizm jest znacznie słabszy. Zaledwie 3 proc. respondentek wybiera odpowiedź „zdecydowanie tak”, choć 18 proc. deklaruje umiarkowany sceptycyzm („raczej tak”).
Najbardziej entuzjastycznie na temat Unii wypowiada się najmłodsze pokolenie. W grupie wiekowej 18–29 lat aż 61 proc. badanych zdecydowanie sprzeciwia się Polexitowi, a łączne poparcie dla wyjścia z UE wynosi zaledwie 13 proc... To pokolenie, które nie zna Polski poza strukturami unijnymi.
Najbardziej eurosceptyczną grupą są osoby w wieku 30–49 lat. W tej kategorii aż 38 proc. respondentów opowiada się za wyjściem z UE, przy jednocześnie najniższym poziomie zdecydowanego sprzeciwu (36 proc.).
W starszych grupach wiekowych nastroje ponownie się stabilizują. Wśród osób w wieku 50–59 lat tylko 11 proc. popiera Polexit, a 56 proc. deklaruje zdecydowane przywiązanie do Unii Europejskiej.
Analiza terytorialna sondażu pokazuje, że prosty podział na miasto i wieś nie oddaje w pełni skali zjawiska. Najwyższe poparcie dla wyjścia z UE notowane jest na wsi – aż 35 proc. mieszkańców obszarów wiejskich opowiada się za Polexitem, w tym 20 proc. w sposób zdecydowany. To jedyna grupa, w której poparcie dla wyjścia znacząco przekracza średnią krajową.
Średnie miasta (50–250 tys. mieszkańców) cechuje skrajna polaryzacja. Z jednej strony aż 59 proc. respondentów zdecydowanie sprzeciwia się Polexitowi – to najwyższy wynik w kraju. Z drugiej, 19 proc. mieszkańców tej kategorii miast popiera wyjście z UE w sposób jednoznaczny. Małe miasta wyróżniają się umiarkowaniem: nie odnotowano tam odpowiedzi „zdecydowanie tak”, choć 19 proc. badanych skłania się ku odpowiedzi „raczej tak”.
Największe miasta pozostają najbardziej proeuropejskie. Tylko 15 proc. ich mieszkańców popiera wyjście z UE, z czego zaledwie 2 proc. zdecydowanie. Jednocześnie to właśnie tam najwyższy jest odsetek niezdecydowanych (22 proc.).
