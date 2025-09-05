Już za 19 zł miesięcznie przez rok
Aktualizacja: 05.09.2025 16:23 Publikacja: 05.09.2025 15:20
Foto: AdobeStock
Polską rządzą podziały trwające 15–20 lat. To metatematy dominujące w dyskusjach i ważniejsze w hierarchii wartości niż jakikolwiek pojedynczy temat. Pierwszy spór dotyczył okresu PRL. Drugi – modelu ekonomiczno-społecznego III RP. Najnowszy podział, trwający już od pięciu lat, dotyczy polskiego członkostwa w Unii Europejskiej.
Pierwszy ze wspomnianych metatematów III RP – podział na post-Solidarność i postkomunistów – zdominował całe lata 90., aż do 2004 r. Był to w dużej mierze rozłam na dwa bloki polityczne: pierwszy skupiony wokół AWS i UW, drugi wokół SLD. Podział ten był tak silny, że jedynie dyskusja o aborcji rozgrzewała debatę publiczną tak jak kłótnie o lustrację i dekomunizację.
