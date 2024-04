Polexit. Anna Bryłka: Zagłosowałabym za wyjściem Polski z UE

Podział miejsc w PE PAP

Kandydatka Konfederacji zaznaczyła, że pieniądze z KPO muszą być wydane na szczegółowo określone cele, a nie dowolnie. - KPO to również kamienie milowe, które wprowadzają takie obowiązki jak podatek od posiadania auta spalinowego, podatek od rejestracji auta spalinowego, pełne oskładkowanie umów cywilnoprawnych, wymiana źródeł ciepła, zeroemisyjny transport publiczny w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców. Tam jest mnóstwo zobowiązań. Nawet jeśli te pieniądze wpływają, to my nie mamy prawa przeznaczyć ich na to, co polski rząd uważa, że jest potrzebne. Nie, my musimy je wydać zgodnie z przeznaczeniem, jakie zostało wynegocjowane - tłumaczyła.

Anna Bryłka: Opuszczenie UE to proces na wiele lat

Bryłka krytykowała fakt, że Polska przekazała prawo zaciągania długu w imieniu polskiego ministra finansów Komisji Europejskiej oraz pozwoliła Brukseli nakładać podatki. Podkreśliła, że Konfederacja sprzeciwiała się przyjęciu tych regulacji.

- Opuszczenie Unii Europejskiej to nie jest proces na rok-dwa, to proces na wiele lat. My wiele kompetencji przekazaliśmy Unii Europejskiej. Moim zdaniem jedną z najważniejszych kompetencji, którą by trzeba było przywrócić Warszawie, to wspólna polityka handlowa. My od 20 lat nie prowadzimy samodzielnie, niezależnie polityki handlowej - przekonywała.