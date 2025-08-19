Aktualizacja: 19.08.2025 10:16 Publikacja: 19.08.2025 10:01
Marcin Przydacz
Foto: Fotorzepa, Jakub Czermiński
Marcin Przydacz był gościem „Porannej Rozmowy” w RMF FM. - Nie jesteśmy w koalicji chętnych, ta dyskusja się toczy i ona toczy się także na innych forach. Pan prezydent był tu aktywny i będzie aktywny. Będziemy także rozmawiać o sprawach ważnych dla Polski, o naszym bezpieczeństwie już niebawem w Waszyngtonie –powiedział Marcin Przydacz, dodając, że „nie uważa, że Polska wypadła tu z jakiejś gry”. Zaznaczył, że środowisko prezydenta pozostaje w kontakcie z administracją Białego Domu, a on sam jest „na bieżąco z tym, o czym rozmawiano w Waszyngtonie”.
Zdaniem Marcina Przydacza brak reprezentanta Polski w trakcie waszyngtońskiego spotkania był efektem braku działań ze strony rządu. – Proszę spytać, czy minister Sikorski zgłosił chęć udziału w spotkaniu w Waszyngtonie. Mam różne informacje, także ze źródeł zagranicznych – podkreślił doradca Karola Nawrockiego.
W odpowiedzi na pytanie o kontakt między KPRP a KPRM i MSZ w kontekście ustaleń co do obecności Polski na rozmowach w Waszyngtonie i słowa rzecznika MSZ Pawła Wrońskiego, który wyjaśniał, że usiłował skontaktować się z biurem prezydenta, ale nie odbierano od niego telefonu, Przydacz odparł: - To między rzecznikami ustala się politykę? Może bym panu Wrońskiemu, (...) podpowiedział, że być może to minister (Radosław) Sikorski powinien dzwonić.
Wyjaśniając nieobecność polskiej delegacji na tych rozmowach wiceszef MSZ Marcin Bosacki mówił w TVN24, że żałuje, że nie było nikogo z Polski. – To była decyzja otoczenia Donalda Trumpa, że z Polski, wbrew propozycji europejskiej, (...) wolą rozmawiać z prezydentem, a nie z premierem – powiedział Bosacki. – W mojej ocenie, mówię to z przykrością i z żalem (...) bo Polska tam być powinna, otoczenie prezydenta w kluczowych dniach nie wykazało determinacji, by pan prezydent Nawrocki tam był – powiedział wiceminister Bosacki.
Wcześniej minister Marcin Przydacz zamieścił na platformie X wpis, w którym stwierdził, że to „Minister Spraw Zagranicznych RP nie zgłosił gotowości Polski do udziału w tej wizycie”.
W piątek Donald Trump spotkał się na Alasce z przywódcą Rosji Władimirem Putinem. Choć amerykański prezydent ocenił spotkanie jako „konstruktywne”, po zakończonych rozmowach nie podano konkretnych uzgodnień. Trump zrelacjonował przebieg szczytu europejskim przywódcom podczas spotkania online; w rozmowie uczestniczył prezydent Zełenski, a Polskę reprezentował wówczas prezydent Karol Nawrocki.
W niedzielę doszło do spotkania „koalicji chętnych”, podczas którego Polskę reprezentował wicepremier, szef MSZ Radosław Sikorski. W wideokonferencji udział wzięła m.in. szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen oraz liderzy państw europejskich – premierzy oraz prezydenci. Tematem rozmów miały być kolejne etapy rozmów pokojowych w sprawie wojny.
W poniedziałek z kolei odbyło się spotkanie prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego z Donaldem Trumpem. Prezydentowi Ukrainy towarzyszyli m.in. przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen, kanclerz Niemiec Friedrich Merz, prezydent Francji Emmanuel Macron,premier Włoch Giorgia Meloni, prezydent Finlandii Alexander Stubb, premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer i sekretarz generalny NATO Mark Rutte.
