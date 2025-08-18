Do tematu na konferencji prasowej odniósł się rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Paweł Wroński. – Usiłowałem skontaktować się z biurem prezydenta. Nie mam informacji ze strony prezydenta, żeby ktoś jechał do Waszyngtonu – powiedział.

– Chciałem zaznaczyć, że podczas ostatniego spotkania przed spotkaniem w Anchorage (między Donaldem Trumpem a Władimirem Putinem – red.) prezydent Nawrocki na życzenie strony amerykańskiej reprezentował Rzeczpospolitą Polską. Sekretarz stanu USA mówił o tym, że przedstawiciele Europy dostali zaproszenie do wyjazdu do Stanów Zjednoczonych. Niestety ja również nie wiem, czy prezydent Stanów Zjednoczonych wysłał to zaproszenie do naszego prezydenta – kontynuował.

Czytaj więcej Dyplomacja Ukraina z gwarancjami bezpieczeństwa jak w NATO? Władimir Putin w czasie szczytu na Alasce zgodził się, by USA i europejscy sojusznicy Ukrainy zap...

Wcześniej Pałac Prezydencki informował, że Donald Trump na 3 września zaprosił Karola Nawrockiego do Białego Domu na robocze spotkanie. Wroński mówił w poniedziałek, iż ze słów szefa prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcina Przydacza wynika, że dla otoczenia prezydenta to bardzo istotna wizyta. – Rozumiem, że podczas tej wizyty również kluczowe pozostaną kwestie ukraińskie, czyli kwestie bezpieczeństwa naszego kraju, i nasze Ministerstwo Spraw Zagranicznych, tak jak rząd RP, jest gotowe merytorycznie wspierać kancelarię prezydencką i przedstawić wszelkie informacje w tej sprawie – oświadczył rzecznik MSZ.

Kto decydował o składzie europejskiej delegacji, udającej się na spotkanie Donalda Trumpa i Wołodymyra Zełenskiego?

Wroński mówił na konferencji, że to strona amerykańska wskazała prezydenta Nawrockiego jako przedstawiciela Polski. – My – czyli strona rządowa – uznaliśmy, że skoro tak, to prezydent jest bardziej predysponowany do kontaktów z Waszyngtonem, no i tam są podejmowane decyzje. My się do nich dostosujemy, ponieważ polityka zagraniczna musi być jedna, a te kwestie są na tyle poważne, że tutaj nie może występować jakiś rozdźwięk czy jakakolwiek rywalizacja – dodał.