Donald Trump zaprosił Karola Nawrockiego do Białego Domu. Znamy datę spotkania

Donald Trump zaprosił Karola Nawrockiego do Białego Domu - poinformował szef gabinetu prezydenta Paweł Szefernaker. Obaj prezydenci mają spotkać się na początku września.

Publikacja: 09.08.2025 11:32

Karol Nawrocki spotkał się z Donaldem Trumpem w Białym Domu podczas kampanii wyborczej

Foto: Biały Dom / X

Jakub Czermiński

Paweł Szefernaker podał informacje o sprawie w sobotę rano w mediach społecznościowych. Przekazał, że Donald Trump zaprosił Karola Nawrockiego na oficjalne spotkanie robocze w oficjalnym liście gratulacyjnym, przekazanym w dniu zaprzysiężenia nowego prezydenta, czyli w środę 6 sierpnia.

Współpracownik Nawrockiego zaznaczył, że spotkanie zaplanowano na środę 3 września. „Kolejna kampanijna zapowiedź realizowana zgodnie z planem” – napisał.

Prezydent Karol Nawrocki i powołany na szefa gabinetu prezydenta Paweł Szefernaker
Polityka
Kim są współpracownicy Karola Nawrockiego? Nowy skład Kancelarii Prezydenta

Pierwsza podróż zagraniczna Karola Nawrockiego. Dokąd wybierze się prezydent?

W trakcie kampanii wyborczej Karol Nawrocki deklarował, że w pierwszą podróż zagraniczną jako prezydent wybrałby się do Stanów Zjednoczonych. W piątek w wywiadzie dla Telewizji Republika potwierdził te słowa. – Na samym początku chcę odwiedzić Waszyngton i Stany Zjednoczone. Myślę, że niebawem będziemy mogli nieco więcej powiedzieć na temat tej wizyty i tego spotkania – oświadczył. W wywiadzie dodał, że – o czym również mówił w kampanii – chce także odwiedzić Watykan i grób św. Jana Pawła II.

W rozmowie z Republiką Nawrocki przekonywał, że sygnały, jakie płyną ze Stanów Zjednoczonych i ze strony Donalda Trumpa pokazują, że relacje Polski i USA „będą na najwyższym poziomie”. – Głęboko wierzę, że Polska stanie się liderem Unii Europejskiej w relacjach ze Stanami Zjednoczonymi – zaznaczył.

Karol Nawrocki spotkał się już z Donaldem Trumpem w Białym Domu

Karol Nawrocki – jeszcze jako prezes Instytutu Pamięci Narodowej i kandydat na prezydenta – został przez Donalda Trumpa przyjęty w Gabinecie Owalnym podczas swojej wizyty w Stanach Zjednoczonych na początku maja, przed pierwszą turą wyborów. Fotografie ze spotkania opublikowały służby prasowe amerykańskiego prezydenta. Nawrocki rozmawiał wówczas także z sekretarzem stanu USA Marco Rubio oraz przedstawicielami miejscowej władzy ustawodawczej i wykonawczej. – Dostałem zaproszenie na tę serię spotkań, one pokazują że przyszły prezydent Polski może zadbać o relacje polsko-amerykańskie – mówił.

W pierwszej połowie czerwca Nawrocki, wówczas już prezydent elekt, informował, że odbył „bardzo dobrą rozmowę telefoniczną” z Trumpem. „Rozmawialiśmy o bliskich relacjach sojuszniczych i partnerskich stosunkach politycznych” – relacjonował. Następca prezydenta Andrzeja Dudy przekazał wówczas, że zaprosił Donalda Trumpa do Polski oraz otrzymał zaproszenie do spotkania z amerykańskim przywódcą w Białym Domu.

Prezydent Karol Nawrocki i powołany na szefa gabinetu prezydenta Paweł Szefernaker podczas uroczysto

Prezydent Karol Nawrocki i powołany na szefa gabinetu prezydenta Paweł Szefernaker podczas uroczystości w Pałacu Prezydenckim

Foto: PAP/Paweł Supernak

W drugiej połowie lipca Donald Trump w mediach społecznościowych skomentował wyborczy sukces kandydata popieranego przez PiS. „Takie wspaniałe zwycięstwo Karola Nawrockiego w Polsce. Będzie świetnym prezydentem! Wygrał, bo naprawdę kocha Polaków” – napisał 47. prezydent USA w swoim serwisie Truth Social.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Polityka Prezydent Rzeczypospolitej Dyplomacja Miejsca Regiony Ameryka Północna Stany Zjednoczone Osoby Paweł Szefernaker Donald Trump Karol Nawrocki

