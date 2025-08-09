Paweł Szefernaker podał informacje o sprawie w sobotę rano w mediach społecznościowych. Przekazał, że Donald Trump zaprosił Karola Nawrockiego na oficjalne spotkanie robocze w oficjalnym liście gratulacyjnym, przekazanym w dniu zaprzysiężenia nowego prezydenta, czyli w środę 6 sierpnia.

Reklama Reklama

Współpracownik Nawrockiego zaznaczył, że spotkanie zaplanowano na środę 3 września. „Kolejna kampanijna zapowiedź realizowana zgodnie z planem” – napisał.

Pierwsza podróż zagraniczna Karola Nawrockiego. Dokąd wybierze się prezydent?

W trakcie kampanii wyborczej Karol Nawrocki deklarował, że w pierwszą podróż zagraniczną jako prezydent wybrałby się do Stanów Zjednoczonych. W piątek w wywiadzie dla Telewizji Republika potwierdził te słowa. – Na samym początku chcę odwiedzić Waszyngton i Stany Zjednoczone. Myślę, że niebawem będziemy mogli nieco więcej powiedzieć na temat tej wizyty i tego spotkania – oświadczył. W wywiadzie dodał, że – o czym również mówił w kampanii – chce także odwiedzić Watykan i grób św. Jana Pawła II.

W rozmowie z Republiką Nawrocki przekonywał, że sygnały, jakie płyną ze Stanów Zjednoczonych i ze strony Donalda Trumpa pokazują, że relacje Polski i USA „będą na najwyższym poziomie”. – Głęboko wierzę, że Polska stanie się liderem Unii Europejskiej w relacjach ze Stanami Zjednoczonymi – zaznaczył.