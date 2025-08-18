Z tego artykułu dowiesz się: Na jakie ustępstwa zgodziła się Rosja w kontekście bezpieczeństwa Ukrainy?

Jakie kwestie terytorialne mogą być kluczowe w rozmowach dotyczących bezpieczeństwa Ukrainy?

Jak, według Steve'a Witkoffa, Rosja ma zapewnić, że nie naruszy już granic w Europie?

Jaki plan Europejczycy zamierzają przedstawić Donaldowi Trumpowi w Białym Domu?

Witkoff mówił o tym w niedzielę, w rozmowie z CNN. Specjalny wysłannik prezydenta USA ds. Bliskiego Wschodu, który brał udział w piątkowych rozmowach Donalda Trumpa z Władimirem Putinem na Alasce, relacjonował, że Rosjanie „po raz pierwszy zgodzili się”, by Ukraina została objęta gwarancjami bezpieczeństwa przypominającymi te, które mają państwa NATO. Chodzi o gwarancje wynikające z artykułu 5 Traktatu Waszyngtońskiego mówiące o obronie wzajemnej w przypadku agresji na jedno z państw Sojuszu.

Reklama Reklama

Artykuł 5 Traktatu Waszyngtońskiego Strony zgadzają się, że zbrojna napaść na jedną lub więcej z nich w Europie lub Ameryce Północnej będzie uznana za napaść przeciwko nim wszystkim i dlatego zgadzają się, że jeżeli taka zbrojna napaść nastąpi, to każda z nich, w ramach wykonywania prawa do indywidualnej lub zbiorowej samoobrony, uznanego na mocy artykułu 51 Karty Narodów Zjednoczonych, udzieli pomocy Stronie lub Stronom napadniętym, podejmując niezwłocznie, samodzielnie, jak i w porozumieniu z innymi Stronami, działania, jakie uzna za konieczne, łącznie z użyciem siły zbrojnej, w celu przywrócenia i utrzymania bezpieczeństwa obszaru północnoatlantyckiego.



O każdej takiej zbrojnej napaści i o wszystkich podjętych w jej wyniku środkach zostanie bezzwłocznie powiadomiona Rada Bezpieczeństwa. Środki takie zostaną zaniechane, gdy tylko Rada Bezpieczeństwa podejmie działania konieczne do przywrócenia i utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa.

Szczegóły dotyczące gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy nadal nie są znane

– Zdołaliśmy uzyskać następujące ustępstwo: USA mogą zaoferować ochronę przypominającą tę (która wynika z) artykułu 5 (Traktatu Północnoatlantyckiego), co było jednym z głównych powodów, dla których Ukraina chce być w NATO – przekonywał Witkoff.

Specjalny wysłannik prezydenta USA ds. Bliskiego Wschodu nie wyjaśnił dokładniej, jak takie gwarancje miałyby funkcjonować w praktyce. Rosja wyklucza możliwość wstąpienia Ukrainy do NATO.