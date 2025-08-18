Aktualizacja: 18.08.2025 08:09 Publikacja: 18.08.2025 07:12
Władimir Putin
Foto: Sputnik/Mikhail Metzel/Pool via REUTERS
Witkoff mówił o tym w niedzielę, w rozmowie z CNN. Specjalny wysłannik prezydenta USA ds. Bliskiego Wschodu, który brał udział w piątkowych rozmowach Donalda Trumpa z Władimirem Putinem na Alasce, relacjonował, że Rosjanie „po raz pierwszy zgodzili się”, by Ukraina została objęta gwarancjami bezpieczeństwa przypominającymi te, które mają państwa NATO. Chodzi o gwarancje wynikające z artykułu 5 Traktatu Waszyngtońskiego mówiące o obronie wzajemnej w przypadku agresji na jedno z państw Sojuszu.
Strony zgadzają się, że zbrojna napaść na jedną lub więcej z nich w Europie lub Ameryce Północnej będzie uznana za napaść przeciwko nim wszystkim i dlatego zgadzają się, że jeżeli taka zbrojna napaść nastąpi, to każda z nich, w ramach wykonywania prawa do indywidualnej lub zbiorowej samoobrony, uznanego na mocy artykułu 51 Karty Narodów Zjednoczonych, udzieli pomocy Stronie lub Stronom napadniętym, podejmując niezwłocznie, samodzielnie, jak i w porozumieniu z innymi Stronami, działania, jakie uzna za konieczne, łącznie z użyciem siły zbrojnej, w celu przywrócenia i utrzymania bezpieczeństwa obszaru północnoatlantyckiego.
O każdej takiej zbrojnej napaści i o wszystkich podjętych w jej wyniku środkach zostanie bezzwłocznie powiadomiona Rada Bezpieczeństwa. Środki takie zostaną zaniechane, gdy tylko Rada Bezpieczeństwa podejmie działania konieczne do przywrócenia i utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa.
– Zdołaliśmy uzyskać następujące ustępstwo: USA mogą zaoferować ochronę przypominającą tę (która wynika z) artykułu 5 (Traktatu Północnoatlantyckiego), co było jednym z głównych powodów, dla których Ukraina chce być w NATO – przekonywał Witkoff.
Specjalny wysłannik prezydenta USA ds. Bliskiego Wschodu nie wyjaśnił dokładniej, jak takie gwarancje miałyby funkcjonować w praktyce. Rosja wyklucza możliwość wstąpienia Ukrainy do NATO.
W poniedziałek w Białym Domu dojdzie do spotkania Donalda Trumpa z Wołodymyrem Zełenskim i przywódcami państw europejskich. Prezydentowi Ukrainy towarzyszą w Waszyngtonie szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen, kanclerz Niemiec Friedrich Merz, prezydent Francji Emmanuel Macron, premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer, premier Włoch Giorgia Meloni, prezydent Finlandii Alexander Stubb i sekretarz generalny NATO Mark Rutte.
Rosyjskie podboje na Ukrainie
Foto: PAP
Sekretarz stanu USA Marco Rubio w rozmowie z NBC przyznał, że rozmowy będą dotyczyć m.in. ram gwarancji bezpieczeństwa, jakie uzyska Ukraina po zakończeniu wojny z Rosją. Ukraina i jej europejscy sojusznicy chcą, by Stany Zjednoczone wsparły Ukrainę gwarancjami, które miałyby powstrzymać Rosję przed wznowieniem agresji.
Ursula von der Leyen, szefowa Komisji Europejskiej zadeklarowała, że Unia Europejska jest gotowa zaangażować się w zapewnienie Ukrainie gwarancji bezpieczeństwa przypominających te wynikające z artykułu 5 Traktatu Waszyngtońskiego.
Czytaj więcej
Parcie Ameryki do pokoju na warunkach Kremla to wielkie wyzwanie dla Kijowa, Polski, Europy.
– Jak będzie to skonstruowane, jak to nazwiemy (...), jakie gwarancje będą (w tym mechanizmie) zawarte i możliwe do wyegzekwowania, o tym będziemy rozmawiać w najbliższych dniach z naszymi partnerami – podkreślił Rubio. Nadal nie jest jednak jasne jak bardzo USA chcą się zaangażować w zapewnienie Ukrainie takich gwarancji bezpieczeństwa.
Zełenski zwrócił z kolei uwagę, że na razie nie znamy wielu szczegółów dotyczących takich gwarancji. – Nie znamy szczegółów, jak będą one funkcjonowały, ani jaka będzie rola Ameryki, jaka będzie rola Europy i co może zrobić Unia Europejska – zauważył. Przyznał jednak, że uzyskanie silnych gwarancji bezpieczeństwa na wzór tych, jakie posiadają państwa NATO, jest głównym zadaniem, jakie stawia sobie Kijów.
Czytaj więcej
Z polskiego punktu widzenia źle by się stało, gdyby Ukraina została zmuszona do niekorzystnego po...
Prezydent Francji Emmanuel Macron zapowiedział, że w czasie rozmów w Białym Domu przywódcy państw europejskich poproszą Donalda Trumpa, by ten poparł ich plan wysłania sił reasekuracyjnych na Ukrainę – czyli niewielkiego kontyngentu wojskowego, który wsparłby logistycznie ukraińską armię, a także wziął udział w szkoleniu ukraińskich żołnierzy. Siły takie stacjonowałyby z dala od linii frontu.
Władimir Putin w czasie spotkania z Donaldem Trumpem na Alasce miał wyrazić gotowość do zamrożenia konfliktu wzdłuż obecnej linii frontu pod warunkiem, że Ukraińcy wycofają się z kontrolowanej jeszcze przez siebie, silnie ufortyfikowanej części obwodu donieckiego. Wołodymyr Zełenski odrzucił taką możliwość. Nie jest jasne czy Donald Trump uważa, że taki warunek jest do przyjęcia.
Witkoff mówił też, że Rosja zgodziła się zagwarantować ustawowo, iż nie zaatakuje innego europejskiego państwa, ani nie podejmie działań naruszających jego suwerenność.
– Rosjanie zgodzili się zawrzeć w ustawie taki zapis, który poświadczy, że nie będą próbować zająć żadnych kolejnych terytoriów Ukrainy po zawarciu porozumienia pokojowego, a także poświadczy, że nie będą naruszać żadnych europejskich granic – mówił specjalny wysłannik prezydenta USA ds. Bliskiego Wschodu w rozmowie z Fox News.
– Czeka nas ważna dyskusja dotycząca obwodu donieckiego i tego, co może się tam stać – stwierdził.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Trzeba pamiętać o jednym: do stołu w takich rozmowach nie można siadać w krótkich spodenkach - mówił wiceszef Ka...
Wielka Brytania zamierza pomóc w przywróceniu połączeń lotniczych z Ukrainą po wynegocjowaniu układu pokojowego,...
Przed spotkaniem Donalda Trumpa z Wołodymyrem Zełenskim i europejskimi przywódcami w Białym Domu, prezydent USA...
Podczas poniedziałkowej wizyty u Donalda Trumpa w Waszyngtonie prezydentowi Ukrainy mają towarzyszyć m.in. przew...
Prezydent USA Donald Trump udzielił wywiadu, w którym ocenił swoje spotkanie z rosyjskim przywódcą Władimirem Pu...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas