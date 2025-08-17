Aktualizacja: 17.08.2025 22:06 Publikacja: 17.08.2025 17:59
Donald Trump
Foto: PAP/EPA
Nie wydaje mi się. Jeżeli ktoś jest bliżej osiągnięcia swoich celów, to Rosja, która odsunęła możliwość nałożenia amerykańskich sankcji, a świat obiegły zdjęcia przyjętego w wyjątkowy sposób Władimira Putina – stąpał po czerwonym dywanie, został zaproszony do prezydenckiej limuzyny, eskortowały go myśliwce. W ten sposób jest legitymizowany również w oczach własnego społeczeństwa.
Czytaj więcej
W czasie rozmów na Alasce Władimir Putin przedstawił Donaldowi Trumpowi korzystną dla Rosji propo...
To bardzo ważne spotkanie, w którym wzięło udział ok. 20 osób – to krąg rządzących Rosją. To m.in. szefowie służb i członkowie Rady Bezpieczeństwa. Mimo tego, że nie dysponujemy całym zapisem rozmowy, dwie minuty, które poznaliśmy, wiele wnoszą – mam wrażenie, że nie dość uwagi poświęcono komunikatowi, który wtedy padł: rosyjskim celem niezmiennie pozostaje usunięcie „pierwotnej przyczyny ukraińskiego kryzysu”.
Władimir Putin powtórzył to, co powiedział na Alasce, a więc że interesuje go „sprawiedliwa równowaga” w sferze bezpieczeństwa w Europie. Rosyjskie warunki zakończenia wojny są więc takie same, jak w chwili jej rozpoczęcia. A inaczej: nie chodzi o Ukrainę. Kreml przypomina, że w grudniu 2021 roku wysłał do państw NATO dokument z żądaniem zrewidowania w jego mniemaniu niesprawiedliwego porządku.
To istotne również dla Polski. Jeśli Putin domaga się rewizji porządku bezpieczeństwa, to chce, aby na terytorium państw Europy Środkowej, które po 1999 roku przystąpiły do NATO działały różne ograniczenia m.in. co do rozmieszczania sił i infrastruktury wojskowej. Swoiste członkostwo drugiej kategorii.
Czytaj więcej
Po spotkaniu na Alasce jesteśmy w tym samym miejscu, w którym byliśmy kilka dni temu - mówi "Rzec...
Donald Trump popełnia błąd, przyjmując, że Putinowi chodzi wyłącznie o jakieś terytorium. To mylne postrzeganie celów Rosji. Kremlowi chodzi tak o dominację nad Ukrainą, jak i wywrócenie porządku, który ukształtował się w Europie Środkowej i Wschodniej przed rozpoczęciem pełnoskalowej wojny. O tym w istocie Putin mówił na Alasce i na Kremlu, to od dawna powtarza Siergiej Ławrow.
Putin próbuje przerzucić odpowiedzialność za zakończenie wojny na stronę ukraińską. To starannie zaplanowana akcja. Wołodymyr Zełenski został postawiony pod ścianą. Bo co oznacza „wymiana terytoriów”? Przecież nie rosyjskich na ukraińskie, a tak naprawdę oddanie Rosji przez Ukrainę co najmniej obwodu donieckiego. A to niemożliwe, bo jedna czwarta jego terytorium wciąż jest pod kontrolą Kijowa i są tam ważne linie obrony Ukraińców. To pułapka na prezydenta Zełenskiego.
Tak wyglądała sytuacja na froncie w 1270. dniu wojny
Foto: PAP
To prawda, że ukraińskie społeczeństwo ma dość wojny, co nie jest jednak tożsame z tym, że przyjmie każde warunki. Bo doskonale rozumie, że Moskwa dąży do przejęcia kontroli nad całym państwem. Ukraińcy nie zaufają Rosji i zdają sobie sprawę, że nawet jeśli doszłoby do zawieszenia broni, a tego Ukraina chce, to będzie to wyłącznie pauza w wojnie. Zełenski nie może przyjąć żadnych warunków, które będą nieakceptowalne dla ukraińskiego społeczeństwa, które jest podmiotowe.
Donald Trump zaczął mówić o gwarancjach bezpieczeństwa dla Ukrainy, która zabiega o to od 3,5 roku – w ideale mogłoby to być coś w rodzaju ekwiwalentu artykułu 5. Traktatu Północnoatlantyckiego. Ale diabeł tkwi w szczegółach. Pytanie o rolę USA i Europy.
Trump chce mieć sukces, a Putin stara się to wykorzystać. Rosyjska dyplomacja wspiera armię. Działania wojenne trwają, Rosjanie powoli idą naprzód i konsekwentnie mówią, że nie ma mowy o zawieszeniu ognia, dopóki nie zostanie osiągnięte porozumienie. W tym czasie Putin został zalegalizowany na salonach, a w świecie zachodnim może ujawnić się spór: kiedy Zełenski się nie zgodzi na zaproponowane mu warunki, będzie poddany presji. A sytuacja, w której Ameryka porzuca Ukrainę jest korzystna dla Putina.
Czytaj więcej
W twardych realiach geopolityki nie liczą się osobiste sympatie liderów, tylko twarde fakty. Zdję...
Dotyczy bezpośrednio, bo chodzi nie tylko o Ukrainę, ale również o powojenny ład w regionie. Z polskiego punktu widzenia źle by się stało, gdyby Ukraina została zmuszona do niekorzystnego porozumienia, a Trump zgodził się na rozmowy wykraczające poza Ukrainę, a więc np. ograniczenie instalacji natowskich na wschodniej flance NATO, liczby żołnierzy amerykańskich obecnych w Europie.
Teraz wiele zależy od przebiegu spotkania Trumpa z Zełenskim, w którym – a jest to dobra informacja – wezmą również udział przywódcy europejscy. Kluczowe jest dla Polski to, co w sytuacji, w której Trump nie osiągnie porozumienia z Zełenskim, zrobią Stany Zjednoczone, więc czy pozostaną w rozmowach, czy „zabiorą zabawki” i powiedzą Kijowi i Europie – dalej radźcie sobie sami.
Wojciech Konończuk
dyrektor Ośrodka Studiów Wschodnich (OSW) w Warszawie
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Nie wydaje mi się. Jeżeli ktoś jest bliżej osiągnięcia swoich celów, to Rosja, która odsunęła możliwość nałożenia amerykańskich sankcji, a świat obiegły zdjęcia przyjętego w wyjątkowy sposób Władimira Putina – stąpał po czerwonym dywanie, został zaproszony do prezydenckiej limuzyny, eskortowały go myśliwce. W ten sposób jest legitymizowany również w oczach własnego społeczeństwa.
Kontrowersyjne zachowania, awans do elitarnej jednostki policji, a w finale wpadka z mefedronem i zwolnienie – u...
Niebawem okaże się, kto – i czy w ogóle – będzie reprezentował Polskę na spotkaniu Donalda Trumpa z Wołodymyrem...
„Jak ocenia Pani/Pan dotychczasowy sposób wykorzystania przez rząd środków z KPO?” - takie pytanie zadaliśmy ucz...
Senat pracuje nad wprowadzeniem w życie nowego kodeksu etyki dla swoich członków – dowiedziała się „Rzeczpospoli...
We wpisie opublikowanym w serwisie X szef polskiego rządu podkreślił, że „dziś widać jeszcze wyraźniej, że Rosja...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas