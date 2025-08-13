Z tego artykułu dowiesz się: Jakie nowe taktyki stosują rosyjskie siły zbrojne na froncie ukraińskim?

Jak ukraińska armia radzi sobie z nowymi wyzwaniami na froncie?

Jaki jest stan obecnej sytuacji w miastach Pokrowsk, Mirnohrad i Konstantyniwka?

Jakie problemy personalne dotykają ukraińską armię w obecnym konflikcie?

Dlaczego taktyka infiltracji stosowana przez Rosjan stanowi nowe wyzwanie dla Ukrainy?

Rajd na zaplecze obrony zbiegł się z przygotowaniami do spotkania Donalda Trumpa z Władimirem Putinem na Alasce. Jednak wojskowi – i z Zachodu, i z Ukrainy – uważają, że operacja w okolicach Pokrowska musiała być przygotowywana dłużej (do 3 miesięcy) i zbieżność jest przypadkowa.

– W 2014 i 2015 roku mieliśmy zawsze jakieś rosyjskie ataki w Donbasie przed rozpoczęciem rozmów – przypomina jednak jeden z ukraińskich żołnierzy.

Tak wyglądała sytuacja na froncie w 1266 dniu wojny Foto: PAP

Rosjanie nie przełamali frontu, ale ukraińska armia i tak ma ogromne problemy

Obecnie Rosjanom udało się przedostać się przez linie obrony na głębokość aż 11 kilometrów, w rejonie na północ od Pokrowska, w pobliżu miejscowości Dobropile. Wdarli się w linię frontu między Pokrowskiem a Czasiw Jarem (na północ od niego też przeniknęli przez stanowiska obrony).