Ukraińscy żołnierze
Foto: Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy
Przed rozmowami z Putinem Trump mówił, że elementem porozumienia pokojowego może być „wymiana terytoriów”. Nie wiadomo, jakie terytoria miałyby wymieniać ze sobą walczące strony – obecnie Ukraińcy praktycznie nie kontrolują rosyjskiego terytorium, tymczasem Rosja okupuje niemal 20 proc. terytorium Ukrainy. W 2014 roku Rosjanie nielegalnie anektowali Krym, a w 2022 roku – obwody doniecki, ługański, zaporoski i chersoński. Z wyjątkiem Krymu i, w praktyce, obwodu ługańskiego, Rosjanie nie kontrolują w całości anektowanych obwodów.
Według nieoficjalnych doniesień warunkiem pokoju, jaki ma stawiać Władimir Putin, jest oddanie przez Ukrainę Rosji całego Donbasu – czyli w praktyce kontrolowanej jeszcze przez ukraińską armię części obwodu donieckiego.
Ukraińskie obwody pod rosyjską okupacją
Foto: PAP
Z mapy publikowanej przez DeepState, organizację non profit, która prezentuje przebieg walk na Ukrainie w oparciu o publicznie dostępne źródła wynika, że w głąb ukraińskiego terytorium wdarły się dwie grupy uderzeniowe Rosjan.
Rosjanie mają nacierać w rejonie trzech wiosek, na odcinku frontu, na którym trwają walki o Kostiantynówkę i Pokrowsk. To ostatnie miasto rosyjska armia stara się okrążyć. Pokrowsk ma znaczenie strategiczne – to ważny węzeł logistyczny, wykorzystywany przez Ukrainę do zaopatrywania jednostek walczących w obwodzie donieckim.
„Sytuacja jest dość chaotyczna, wróg znalazł wyłomy w obronie i wdziera się głębiej, próbując szybko skonsolidować i zakumulować siły do dalszego natarcia” - informuje na swoim kanale w serwisie Telegram grupa DeepState.
Rzecznik ukraińskiego zgrupowania Dniepr (dawne zgrupowanie Chortyca) major Wiktor Trebuchow podał, że jedynie „niewielkie grupy Rosjan” penetrują ukraińskie linie obronne. Jego zdaniem nie można mówić o przełamaniu frontu.
Jednak Pasi Paroinen, analityk wojskowy z fińskiej Black Bird Group, pisze w serwisie X, że sytuacja szybko się zmienia, a Rosjanie wtargnęli w ciągu trzech dni na 17 km w głąb ukraińskiego terytorium. Czołówki rosyjskich oddziałów miały dotrzeć do drogi T0514 łączącej Dobropole z Kramatorskiem, a rosyjscy żołnierze byli już widziani w pobliżu Dobropola.
Gen. Leon Komornicki w rozmowie z „Faktem”
Również były ukraiński oficer, występujący w serwisie X jako Tatarigami_UA pisze, że sytuacja robi się trudna i przypomina, że w 2014 i 2015 roku, gdy wybuchł konflikt w Donbasie, Rosjanie rozpoczynali ofensywy tuż przed rozmowami pokojowymi, by poprawić swoją pozycję. „Obecna sytuacja jest poważna, ale daleka, od załamania, jak niektórzy sugerują” - zaznacza.
Ukraińcy mieli rzucić swoje elitarne jednostki, w tym wojska specjalne, by powstrzymać natarcie Rosjan – podaje rosyjska agencja Interfax i ukraińscy blogerzy wojskowi.
Bohdan Krotewycz, były szef sztabu brygady Azow, podpułkownik Gwardii Narodowej w poniedziałek ostrzegał w serwisie X, że linia frontu w rejonie natarcia Rosjan „w rzeczywistości nie istnieje”.
Gen. Leon Komornicki, były zastępca szefa Sztabu Generalnego WP, w rozmowie z „Faktem” ocenił, że „Rosjanie zmienili taktykę” i teraz „budują przewagę na określonych kierunkach dzięki grupom szturmowym”. - Obrony nie przełamują czołgi, tylko lekkie pojazdy, jak motocykle, wykorzystujące luki w ukraińskiej obronie. Nie da się dobrze ufortyfikowanej obrony, gdzie dominują drony, przełamać ciężkim sprzętem - podkreśla.
Dopiero po przełamaniu frontu, zdaniem gen. Komornickiego, Rosjanie rzucą do walki sprzęt ciężki, taki jak czołgi, by wychodzić na tyły ukraińskich obrońców. Gen. Komornicki ostrzega, że w takiej sytuacji obrona ukraińska „może się posypać”. - Możemy być świadkami efektu domina. Szyki ukraińskie są daleko zdekompletowane - podsumował.
