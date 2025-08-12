Rzeczpospolita
Wydarzenia
Donbas: Niepokojące doniesienia. Rosjanie wedrą się na tyły Ukraińców?

W ostatnich dniach Rosjanie w obwodzie donieckim wdarli się co najmniej na 10 km w głąb kontrolowanego przez Ukrainę terytorium w rejonie Dobropola. Do postępów rosyjskiej ofensywy w Donbasie dochodzi w przededniu rozmów Donalda Trumpa z Władimirem Putinem na Alasce.

Publikacja: 12.08.2025 14:09

Ukraińscy żołnierze

Foto: Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy

Artur Bartkiewicz

Przed rozmowami z Putinem Trump mówił, że elementem porozumienia pokojowego może być „wymiana terytoriów”. Nie wiadomo, jakie terytoria miałyby wymieniać ze sobą walczące strony – obecnie Ukraińcy praktycznie nie kontrolują rosyjskiego terytorium, tymczasem Rosja okupuje niemal 20 proc. terytorium Ukrainy. W 2014 roku Rosjanie nielegalnie anektowali Krym, a w 2022 roku – obwody doniecki, ługański, zaporoski i chersoński. Z wyjątkiem Krymu i, w praktyce, obwodu ługańskiego, Rosjanie nie kontrolują w całości anektowanych obwodów.

Według nieoficjalnych doniesień warunkiem pokoju, jaki ma stawiać Władimir Putin, jest oddanie przez Ukrainę Rosji całego Donbasu – czyli w praktyce kontrolowanej jeszcze przez ukraińską armię części obwodu donieckiego. 

Ukraińskie obwody pod rosyjską okupacją

Foto: PAP

Jak daleko w głąb ukraińskich linii wdarli się Rosjanie w Donbasie?

Z mapy publikowanej przez DeepState, organizację non profit, która prezentuje przebieg walk na Ukrainie w oparciu o publicznie dostępne źródła wynika, że w głąb ukraińskiego terytorium wdarły się dwie grupy uderzeniowe Rosjan. 

Rosjanie mają nacierać w rejonie trzech wiosek, na odcinku frontu, na którym trwają walki o Kostiantynówkę i Pokrowsk. To ostatnie miasto rosyjska armia stara się okrążyć. Pokrowsk ma znaczenie strategiczne – to ważny węzeł logistyczny, wykorzystywany przez Ukrainę do zaopatrywania jednostek walczących w obwodzie donieckim. 

„Sytuacja jest dość chaotyczna, wróg znalazł wyłomy w obronie i wdziera się głębiej, próbując szybko skonsolidować i zakumulować siły do dalszego natarcia” - informuje na swoim kanale w serwisie Telegram grupa DeepState. 

Rzecznik ukraińskiego zgrupowania Dniepr (dawne zgrupowanie Chortyca) major Wiktor Trebuchow podał, że jedynie „niewielkie grupy Rosjan” penetrują ukraińskie linie obronne. Jego zdaniem nie można mówić o przełamaniu frontu. 

Jednak Pasi Paroinen, analityk wojskowy z fińskiej Black Bird Group, pisze w serwisie X, że sytuacja szybko się zmienia, a Rosjanie wtargnęli w ciągu trzech dni na 17 km w głąb ukraińskiego terytorium. Czołówki rosyjskich oddziałów miały dotrzeć do drogi T0514 łączącej Dobropole z Kramatorskiem, a rosyjscy żołnierze byli już widziani w pobliżu Dobropola. 

Możemy być świadkami efektu domina. Szyki ukraińskie są daleko zdekompletowane

Gen. Leon Komornicki w rozmowie z „Faktem”

Również były ukraiński oficer, występujący w serwisie X jako Tatarigami_UA pisze, że sytuacja robi się trudna i przypomina, że w 2014 i 2015 roku, gdy wybuchł konflikt w Donbasie, Rosjanie rozpoczynali ofensywy tuż przed rozmowami pokojowymi, by poprawić swoją pozycję. „Obecna sytuacja jest poważna, ale daleka, od załamania, jak niektórzy sugerują” - zaznacza.

Rosjanie zmienili taktykę? Gen. Leon Komornicki: Dopiero potem rzucą czołgi 

Ukraińcy mieli rzucić swoje elitarne jednostki, w tym wojska specjalne, by powstrzymać natarcie Rosjan – podaje rosyjska agencja Interfax i ukraińscy blogerzy wojskowi. 

Bohdan Krotewycz, były szef sztabu brygady Azow, podpułkownik Gwardii Narodowej w poniedziałek ostrzegał w serwisie X, że linia frontu w rejonie natarcia Rosjan „w rzeczywistości nie istnieje”. 

Gen. Leon Komornicki, były zastępca szefa Sztabu Generalnego WP, w rozmowie z „Faktem” ocenił, że „Rosjanie zmienili taktykę” i teraz „budują przewagę na określonych kierunkach dzięki grupom szturmowym”. - Obrony nie przełamują czołgi, tylko lekkie pojazdy, jak motocykle, wykorzystujące luki w ukraińskiej obronie. Nie da się dobrze ufortyfikowanej obrony, gdzie dominują drony, przełamać ciężkim sprzętem - podkreśla. 

Dopiero po przełamaniu frontu, zdaniem gen. Komornickiego, Rosjanie rzucą do walki sprzęt ciężki, taki jak czołgi, by wychodzić na tyły ukraińskich obrońców. Gen. Komornicki ostrzega, że w takiej sytuacji obrona ukraińska „może się posypać”. - Możemy być świadkami efektu domina. Szyki ukraińskie są daleko zdekompletowane - podsumował. 

Źródło: rp.pl

Konflikty Zbrojne Wojna Rosji z Ukrainą

e-Wydanie