Republikański senator z Karoliny Południowej Lindsey Graham, znany z determinacji we wspieraniu Ukrainy, jest optymistą. Przynajmniej oficjalnie. – Ci, którzy krytykują prezydenta Trumpa za chęć spotkania z Putinem w celu położenia kresu rzezi na Ukrainie powinni pamiętać, że Reagan spotykał się z Gorbaczowem dla zakończenia zimnej wojny. Jestem przekonany, że prezydent Trump, jak Reagan, zerwie szczyt, jeśli Putin będzie upierał się przy złym porozumieniu – powiedział.

Spotkanie Trump-Putin. Uznanie grabieży ukraińskich ziem to zachęta dla Rosji do dalszych podbojów

Taki scenariusz wcale pewny jednak nie jest. A może nawet mało prawdopodobny. Trump zasygnalizował, że sednem rysującej się umowy będzie „wymiana terytoriów”. To eufemizm, bo nikt się nie spodziewa, że Ukraina przejmie część Rosji. Chodzi o to, jak wiele z ukraińskich ziem zagrabi Putin. CBS, „Wall Street Journal” czy Bloomberg donoszą, że chodzi o nienowy przecież pomysł, aby Ukraina oddała nieokupowane jeszcze części obwodów ługańskiego, zaporoskiego, chersońskiego i donieckiego, tak aby Moskwa kontrolowała cały Donbas.

To nie jest jednak sednem od lat wysuwanych przez Putina żądań. Chce on sprowadzić całą Ukrainę do statusu państwa wasalnego. Mówi o „demilitaryzacji” Kijowa i o zredukowaniu do minimum ukraińskich sił zbrojnych. „Denazyfikacji”, czyli wymuszenia zmiany rządu kijowskiego na przyjazny Kremlowi. A także o gwarancjach, że Ukraina nigdy nie przystąpi do NATO.