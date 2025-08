To może być początek znacznie szerszej akcji Trumpa. W piątek mija ultimatum postawione Kremlowi przez Biały Dom. Jeśli Rosja nie zgodzi się do tego czasu na wstrzymanie ofensywy i podjęcie rozmów pokojowych, Stany zapowiedziały wprowadzenie sankcji wtórnych na wszystkie kraje sprowadzające rosyjskie towary. I to w wysokości 100 proc.!

– Trump musi to zrobić, bo Ameryka importuje z Rosji bardzo mało, więc sankcje bilateralne nie miałyby żadnego efektu. Nie postrzegamy wojny w Ukrainie jako starcia demokracji z autorytaryzmem, dobra ze złem. To jest konflikt etniczny, z którym Amerykanie nie powinni mieć nic wspólnego. USA mają ogromny dług, ponad 30 bilionów dolarów Nie stać nas na dalsze wspieranie tej wojny. Ale w tej chwili to Putin ponosi za jej trwanie większą odpowiedzialność – mówi „Rzeczpospolitej” Steve Cortes, wpływowy komentator Fox News związany z ruchem MAGA. – Nie sądzę jednak, aby Trump zdecydował się na 100-procentowe cła wobec wszystkich krajów związanych handlem z Rosją. Spowodowałoby to nadmierne wstrząsy. To będą raczej niższe stawki dla wybranych państw – dodaje.

Czytaj więcej Polityka Donald Trump szantażuje Władimira Putina bronią jądrową Po całej serii rosyjskich gróźb użycia broni jądrowej w czasie wojny w Ukrainie, Kreml natknął si...

Jedno jest pewne: jeśli, jak wiele na to wskazuje, Putin nie zrezygnuje ze swoich maksymalistycznych celów w tym zajęcia w całości obwodów chersońskiego, zaporoskiego, ługańskiego i donieckiego oraz narzucenie ograniczeń w wielkości ukraińskiej armii, to piątek będzie godziną prawdy dla polityki Trumpa wobec Rosji. Wtedy okaże się, czy jest faktycznie gotowy na poważnie wymusić pokój.

Indie nie zamierzają rezygnować z importu taniej, rosyjskiej ropy. Zaspokaja ona już prawie połowę potrzeb kraju

Indie mają tu szczególne znaczenie. Premier Narendra Modi do niedawna był bliskim sojusznikiem Trumpa. Obaj wzajemnie wspierali swoje kampanie wyborcze. Amerykański prezydent widział też w Indiach kluczowego alianta w powstrzymaniu chińskiej potęgi.

Obu poróżniły jednak sprawy handlowe. Na początku kwietnia, w tzw. dniu wyzwolenia, Trump nałożył na import z Indii 26-proc. cła nie bez racji wskazując na protekcjonistyczne bariery w dostępie do indyjskiego rynku. Cztery miesiące negocjacji między New Delhi i Waszyngtonem doprowadziły tylko do obniżenia tej stawki o 1 pkt proc., do 25 proc.