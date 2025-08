Czasami rodzice wstydzą się kryzysu psychicznego dzieci

Czy zgoda na spotkanie dziecka z psychologiem to problem? Jeśli relacje w rodzinie są prawidłowe, oczywiście nie. Ale nie żyjemy w idealnym świecie. Co do zasady dziecko nie powinno samo decydować o swoim leczeniu. Nie może i nie powinno bez zgody rodziców (w ostateczności sądu) poddawać się operacji czy przyjmować leków. Jest to zrozumiałe i nikt tego nie kwestionuje. Inną sprawą jest sfera związana ze zdrowiem psychicznym. I trzeba powiedzieć to otwarcie: czasami rodzice wstydzą się, że ich dziecko mógłby ktoś zobaczyć pod drzwiami „takiego gabinetu”. Wystarczy wspomnieć, że wiele prób samobójczych nie jest zgłaszanych, bo rodzice wstydzą się, że ktoś mógłby się o tym dowiedzieć. I obawiają się, że ucierpi na tym reputacja rodziny.

A czasami, niestety, przyczyną złej formy psychicznej jest to, co dziecko spotyka w domu, jak np. przemoc, gwałt, stosunki kazirodcze. Wreszcie, nie każde dziecko ma ze swoim rodzicem tak dobry kontakt, by opowiedzieć mu o swojej złej formie psychicznej. A nawet jeśli mówi, to zdarza się, że rodzice to bagatelizują.

Wielu młodych wie, że potrzebuje pomocy. I chcieliby ją uzyskać, wiedzą, jak to zrobić. Ale co z tego, gdy zostaną odesłani z kwitkiem, bo może to nadszarpnąć „władzę rodzicielską”?

– Celem ustawy było umożliwienie młodej osobie zrobienia pierwszego, najważniejszego kroku, czyli zwrócenie się o pomoc. Dzięki tym rozwiązaniom tysiące nastolatków mogłoby wiedzieć, że nie muszą pozostawać w swoim cierpieniu w samotności. Dawała możliwość wysłania pierwszego, często bardzo cichego sygnału, że w jego życiu dzieje się coś niepokojącego – nie kryje swojego rozczarowania decyzją byłego prezydenta Monika Horna-Cieślak.