Karol Nawrocki o sędziach i konstytucji. W Pałacu Prezydenckim będzie działać Rada Konstytucyjna

W 2026 r. kończy się kadencja Krajowej Rady Sądownictwa, co stwarza szansę na wyłonienie (co ważne: bez zmiany obowiązujących regulacji) jej nowego składu z poszanowaniem zapisów konstytucji co do sędziowskiej reprezentacji w tym organie. Wtedy też minister sprawiedliwości mógłby odblokować konkursy na stanowiska sędziowskie, od dawna wstrzymywane w związku z wątpliwym statusem obecnej KRS, która w procedurze konkursowej pełni kluczową rolę. Środowa deklaracja Nawrockiego oznacza, że nie będzie tu żadnego automatyzmu, a kandydatury przedstawione przez nową KRS, które zwyczajnie nie spodobają się głowie państwa, trafią do prezydenckiej zamrażarki.

Ba, nie ma żadnej gwarancji, że Karol Nawrocki odbierze ślubowania od nowych sędziów Trybunału Konstytucyjnego, jeśli rządzący zdecydują się wreszcie uruchomić procedurę obsadzania coraz liczniejszych wakatów w TK. O wybór sędziów Trybunału apelowali niedawno eksperci na łamach „Rzeczpospolitej”.

W bodaj jednym z nowym prezydentem się zgadzam – obowiązująca konstytucja spełniła swoją rolę, ale się nieco zestarzała i warto rozpocząć prace nad nową. Mam jednak obawy graniczące z pewnością, że Nawrockiemu, zapowiadającemu powołanie Rady Konstytucyjnej i „naprawę ustroju państwa”, nie chodzi o ustawę zasadniczą dostosowaną do wymogów współczesności, ale do oczekiwań i wyobrażeń Jarosława Kaczyńskiego, Zbigniewa Ziobry czy Przemysława Czarnka. A może nawet Roberta Bąkiewicza.