Prezydent zapewnił, że będzie stał na straży polskiej Konstytucji. Jednocześnie stwierdził, że do roku 2030 Polska powinna przyjąć nową konstytucję. – Wydarzyło się tak wiele sporów kompetencyjnych, w ostatnim czasie tak regularnie łamano polską Konstytucję, że my jako klasa polityczna musimy zacząć działać nad rozwiązaniami nowej ustawy zasadniczej, która będzie gotowa do przyjęcia, mam nadzieję i wierzę, w roku 2030 – powiedział.

Wystąpienie Nawrockiego było przerywane brawami. Posłowie skandowali też „Konstytucja, konstytucja, konstytucja”.