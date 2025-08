W badaniu uwzględniono po 1 002 opinie wyrażone wobec 14 osób ze świata polityki. Wyniki podano, biorąc pod uwagę różnice między odsetkiem osób postrzegających daną osobę pozytywnie i tych, które oceniają ją negatywnie.

Badanie Gallupa: Gorzej niż Donald Trump wypadają tylko Beniamin Netanjahu i Elon Musk

Papież Leon XIV wypada tu najlepiej, osiągając wynik +46 proc., co oznacza, że odsetek oceniających go pozytywnie jest o 46 proc. wyższy od tych, którzy oceniają go negatywnie. Leon XIV jest pierwszym Amerykaninem (choć ma też obywatelstwo Peru).

Oprócz Leona XIV opinie pozytywne nad negatywnymi przeważają jeszcze tylko w przypadku Wołodymyra Zełenskiego (+18 proc.) i senatora Berniego Sandersa (+11 proc.). Blisko równowagi między pozytywnymi a negatywnymi komentarzami w USA (-1 proc.) jest Emmanuel Macron, prezydent Francji.

Donald Trump, prezydent USA, osiąga w badaniu wynik -16 proc., co oznacza, że jest postrzegany w Stanach Zjednoczonych niemal dwa razy gorzej niż Wołodymyr Zełenski. Równie źle wypada sekretarz stanu USA Marco Rubio, a gorzej od Trumpa postrzegani są tylko premier Izraela Beniamin Netanjahu (-23 proc.) i miliarder Elon Musk (-28 proc.). Lepiej wypadają m.in. były prezydent Joe Biden i obecny wiceprezydent USA JD Vance (-11 proc.). Przed Trumpem jest też lewicowa kongresmenka Alexandria Ocasio-Cortez (-4 proc.) i sekretarz zdrowia Robert F. Kennedy Jr. (-5 proc.).