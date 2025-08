Polska ma nowego prezydenta. Karol Nawrocki został zaprzysiężony

Orędzie prezydenta Karola Nawrockiego. „Będę głosem narodu polskiego”

Nowo zaprzysiężony prezydent wygłosił przed Zgromadzeniem Narodowym orędzie. - Rzeczpospolita Polska jest dobrem wspólnym wszystkich obywateli, a władzę zwierzchnią w Rzeczpospolitej sprawuje naród - rozpoczął.

Karol Nawrocki złożył ślubowanie przed Zgromadzeniem Narodowym Foto: REUTERS/Kacper Pempel

Karol Nawrocki mówił, że naród wybrał go „wbrew wyborczej propagandzie, kłamstwom, wbrew teatrowi politycznemu i wbrew pogardzie”. - Jako chrześcijanin ze spokojem serca i z głębi serca wybaczam całą tę pogardę i to, co działo się w czasie wyborów - zadeklarował.

Nowy prezydent ocenił, że 1 czerwca (tego dnia odbyła się druga tura wyborów) to „wyraźny sygnał, że Polacy chcą spełniania obietnic wyborczych”. - 1 czerwca wszyscy przekonaliśmy się, że prezydent Rzeczpospolitej musi być tylko i aż głosem obywateli i obywatelek Rzeczpospolitej, nikim więcej - powiedział. - Jako prezydent będę głosem narodu polskiego i takie mam przed sobą zadanie - podkreślił.

Karol Nawrocki przedstawił przed Zgromadzeniem Narodowym swój program

Prezydent Nawrocki mówił, że nie zaskoczy zebranych swoim programem politycznym. Deklarował, że będzie realizował swój program z kampanii wyborczej, „Plan 21”. - Nie ma Polski A i Polski B, i to się nie zmieni w ciągu najbliższych pięciu lat - mówił.