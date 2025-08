– Zwracam się do wszystkich Polaków, dla których dzisiejszy dzień jest smutny i rozczarowujący. Dobrze wiem, co czujecie. Rozumiem was. Wszyscy wierzyliśmy, że uczciwość, dobro i miłość zwyciężą. I to, co się stało, wystawia tę naszą wiarę na poważną próbę – mówi premier w nagraniu, opublikowanym w mediach społecznościowych.

Tusk nie odnosi się bezpośrednio do Karola Nawrockiego, ale nagranie nawiązuje wprost do wyniku wyborów prezydenckich i przegranej Rafała Trzaskowskiego, kandydata Koalicji Obywatelskiej.

– Liczyliście, że 10 lat zażenowania, smutku i obaw o ojczyznę skończy się dziś definitywnie. Tymczasem do starych obaw dochodzą nowe. Co to jednak oznacza dla nas, ludzi pragnących uczciwej, wolnej i pięknej Polski, wolnej od przemocy, nienawiści, pogardy? Tylko jedno: musimy być jeszcze silniejsi, musimy być wytrwali, musimy być razem – mówi Tusk.